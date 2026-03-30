Negocjacje USA-Iran. Co naprawdę dzieje się za kulisami?

Trump o negocjacjach z Iranem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump deklaruje, że negocjacje z Iranem postępują "skrajnie dobrze", niezależnie od nasilających się spekulacji o możliwej amerykańskiej inwazji lądowej. Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, Trump ujawnił, że Iran zaakceptował większość z piętnastu punktów amerykańskiej propozycji ugody. Dodał, że obie strony są zgodne co do podstawowego planu, a USA zamierzają jeszcze zgłosić kilka dodatkowych postulatów. Relacje te kontrastują z doniesieniami o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w regionie.

Trump podkreślił również, że jego zdaniem w Iranie doszło już do faktycznej „zmiany reżimu”, a nowi przywódcy są „bardzo rozsądni” w swoich działaniach. Jako przykład postępu w relacjach prezydent USA wymienił zgodę Iranu na przepuszczenie dziesięciu tankowców przez Cieśninę Ormuz w ubiegłym tygodniu oraz deklarację o umożliwieniu przejścia kolejnym jednostkom. Te doniesienia pojawiają się w kontekście trwających napięć i wzajemnych oskarżeń między Waszyngtonem a Teheranem.

Jak Iran reaguje na doniesienia o inwazji?

W obliczu tych deklaracji prezydenta Trumpa, medialne doniesienia, w tym z "New York Times", sugerują wysyłanie tysięcy elitarnych żołnierzy amerykańskich na Bliski Wschód. Pentagon rzekomo rozważa konkretne opcje ograniczonej lądowej inwazji na Iran, co budzi stanowcze reakcje w Teheranie. Przewodniczący parlamentu Iranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, wyraził gotowość kraju do obrony. Z jego słów wynika, że Iran jest przygotowany na konfrontację z siłami lądowymi USA, aby "ukarać regionalnych sojuszników" Ameryki.

Ghalibaf, cytowany przez agencję IRNA, zarzucił również Stanom Zjednoczonym, że publicznie wysyłają sygnały o negocjacjach, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy. Tego rodzaju wypowiedzi podnoszą poziom napięcia dyplomatycznego i militarnego w regionie. Sytuacja ta pokazuje złożoność i dwuznaczność obecnej polityki zagranicznej USA wobec Iranu, gdzie obok dialogu toczą się przygotowania o charakterze wojskowym.

"Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników. Wróg publicznie wysyła sygnały o negocjacjach i dialogu, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy" - Mohammad Bagher Ghalibaf.

Co twierdzi Korpus Strażników Rewolucji?

Dodatkowo irańska agencja Mehr przekazała oświadczenie rzecznika Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Ebrahima Zolfaghariego. Zolfaghari podkreślił, że "wojownicy islamu" od dawna oczekują na rozwój wydarzeń, które udowodnią, że agresja i okupacja nie przynoszą niczego poza "upokarzającą niewolą, rozczłonkowaniem i zniknięciem agresorów". Jego słowa stanowią bezpośrednie ostrzeżenie dla amerykańskich dowódców i żołnierzy.

Generał stwierdził, że amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się "łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej", co dodatkowo eskaluje retorykę konfliktu. Tego typu stanowiska wskazują na brak akceptacji dla amerykańskich propozycji ze strony części irańskiego establishmentu wojskowego. Wysyłają one jasny sygnał o determinacji Iranu w obronie swoich granic i interesów w regionie Bliskiego Wschodu.

"Wojownicy islamu od dawna czekają na wydarzenia, które dowiodą, że agresja i okupacja nie doprowadzą do niczego poza upokarzającą niewolą, rozczłonkowaniem i zniknięciem agresorów, a amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej" - generał Ebrahim Zolfaghari.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.