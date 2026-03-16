Niemcy odmawiają udziału w wojnie z Iranem. Co oznacza ten wyraźny sygnał?

Berlin mówi „nie” konfliktowi z Iranem

Europejska scena polityczna drży w posadach, gdy Niemcy jasno i bez ogródek deklarują swój brak zainteresowania militarnym zaangażowaniem w eskalujący konflikt z Iranem. To stanowisko, wyrażone przez ministra spraw zagranicznych Johanna Wadephula, stanowi wyraźny sygnał dla sojuszników, zwłaszcza tych zza oceanu, którzy coraz głośniej domagają się szerszego włączenia międzynarodowej społeczności w bliskowschodnie potyczki. Publiczne „nie” padło w programie telewizji ARD „Bericht aus Berlin”, gdzie Wadephul kategorycznie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłej roli Niemiec.

Słowa ministra to nie tylko deklaracja, ale i przestroga przed pochopnym wchodzeniem w kolejną odsłonę bliskowschodniego dramatu. „Czy będziemy wkrótce aktywną częścią tego konfliktu? Nie. Nie będziemy uczestniczyli w tym konflikcie” – cytują media szefa niemieckiej dyplomacji. To jawne postawienie sprawy na ostrzu noża, zwłaszcza w kontekście zbliżających się rozmów w Brukseli, gdzie miała być omawiana kwestia rozszerzenia unijnej misji morskiej Aspides na newralgiczną cieśninę Ormuz.

"Czy będziemy wkrótce aktywną częścią tego konfliktu? Nie. Nie będziemy uczestniczyli w tym konflikcie" – powiedział niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul.

Czy misja Aspides obejmie cieśninę Ormuz?

Misja Aspides, której głównym celem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym, stała się przedmiotem dyskusji na temat jej potencjalnego rozszerzenia. Część państw unijnych, według doniesień agencji DPA, widzi potrzebę jej ekspansji. Jednak Berlin, mimo gotowości do dialogu, wyraźnie stawia warunki. Minister Wadephul podkreślił, że Niemcy oczekują pełnej przejrzystości i szczegółowych informacji na temat celów i dalszych planów misji, zanim podejmą jakiekolwiek decyzje. Dyplomatyczna ostrożność jest tu kluczem.

„Oczekujemy, że zostaniemy poinformowani o tym, jakie cele są realizowane i co ma się wydarzyć dalej” – zaznaczył Wadephul, co wskazuje na potrzebę gruntownego zrozumienia sytuacji. Niemcy, jak widać, nie zamierzają działać w ciemno. Ich stanowisko jest jasne: angażować się owszem, ale tylko tam, gdzie istnieje realna szansa na deeskalację i pokojowe rozwiązanie. Według Berlina, bezpieczeństwo w regionie, w tym kluczowe dla globalnego handlu cieśnina Ormuz i Morze Czerwone, powinno być osiągnięte przede wszystkim poprzez negocjacje, a nie militarne pokazy siły.

Amerykańskie naciski na Europę. Jak zareaguje NATO?

Na ten niemiecki chłód w relacjach militarnych silnie naciskają Stany Zjednoczone. Ambasador USA przy ONZ, Michael Waltz, nie przebierał w słowach, „zachęcając, a nawet żądając”, by inne państwa, w tym europejskie, włączyły się w ochronę cieśniny Ormuz. To nie pierwszy raz, gdy Waszyngton w tak stanowczy sposób próbuje zmobilizować swoich sojuszników. Cieśnina Ormuz, będąca jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej, jest geopolitycznym gorącym kartoflem, a jej blokada przez Iran niemal natychmiastowo winduje ceny paliw na światowych rynkach, co uderza w każdego konsumenta.

Podobny, niemal rozkazujący ton, wybrzmiał niedawno z ust byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jego retoryka, często charakteryzująca się twardymi żądaniami, nie pozostawiała złudzeń co do oczekiwań wobec Europy i innych krajów uzależnionych od bliskowschodniej ropy. „Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium, bo to jest ich terytorium. To jest miejsce, z którego czerpią energię. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić” – stwierdził z właściwą sobie werwą. Wizja zaangażowania Europy w wojnę Izraela i USA, choć forsowana, na razie spotyka się z oporem.

„Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium, bo to jest ich terytorium. To jest miejsce, z którego czerpią energię. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić. Można by argumentować, że może w ogóle nie powinniśmy tam być, ponieważ jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej. Ale robimy to. Robimy to prawie tak, jakbyśmy robili to z przyzwyczajenia, ale robimy to również dla bardzo dobrych sojuszników, których mamy na Bliskim Wschodzie" - stwierdził prezydent USA.

Czy brak reakcji osłabi NATO?

Donald Trump idzie o krok dalej, sugerując, że brak reakcji ze strony sojuszników może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości NATO. „Jeśli nie będzie żadnej reakcji lub będzie ona negatywna, myślę, że będzie to bardzo niekorzystne dla przyszłości NATO” – grzmiał w rozmowie z „Financial Times”. To jawne szantażowanie sojuszu, który ma bronić wzajemnych interesów, a nie ślepo podążać za amerykańskimi dyktatami. Czy europejskie państwa dadzą się wciągnąć w tę grę, ryzykując stabilność całego regionu?

Amerykański przywódca argumentuje, że to przede wszystkim Europa i Chiny są silnie uzależnione od dostaw ropy z Zatoki Perskiej, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które posiadają znacznie większą autonomię energetyczną. „To właściwe, aby ludzie, którzy korzystają z Cieśniny, pomogli dopilnować, aby nic złego się tam nie wydarzyło” – dodał. Tymczasem Niemcy, opowiadając się za dyplomacją i negocjacjami, wysyłają sygnał, że nie zamierzają wchodzić w rolę bezwolnego pionka na bliskowschodniej szachownicy, nawet pod presją Waszyngtonu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.