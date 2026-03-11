Ostre groźby wobec Iranu. Czy dojdzie do eskalacji?

Groźby Donalda Trumpa wobec Iranu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie formułował ostre ostrzeżenia pod adresem Iranu, szczególnie w kontekście globalnych dostaw ropy. Podkreślił, że nie pozwoli, aby "reżim terrorystyczny" brał świat na zakładnika ani nie próbował zablokować przepływu surowca. Zapowiedział, że każda taka próba ze strony Iranu spotka się z potężnym uderzeniem Ameryki, znacznie, znacznie mocniejszym.

Swoje groźby Trump eskalował za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie jego wpisy były jeszcze bardziej stanowcze. Ostrzegł, że jeśli Iran podejmie działania mające na celu zatrzymanie przepływu ropy przez strategiczną cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone dwadzieścia razy mocniej niż dotychczas. Wspomniał o "łatwych do zniszczenia celach", które miałyby uniemożliwić Iranowi odbudowę jako narodu.

„Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu – śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować – ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało!”

Reakcja Iranu na amerykańskie groźby

Odpowiedź Iranu na ostre słowa Donalda Trumpa była równie stanowcza i została przekazana przez przedstawicieli władz w Teheranie. Szef irańskiego bezpieczeństwa, Ali Larijani, skomentował amerykańskie oświadczenia na platformie społecznościowej X. Jasno zakomunikował, że Iran nie obawia się "pustych gróźb" ze strony Stanów Zjednoczonych.

Larijani podkreślił, że nawet podmioty "większe" od Trumpa nie byłyby w stanie wyeliminować narodu irańskiego. Jego słowa miały na celu zademonstrowanie niezłomności i determinacji Iranu w obliczu amerykańskich nacisków. Zakończył swoją wypowiedź ostrzeżeniem skierowanym bezpośrednio do Trumpa, sugerując, aby uważał, by "sam nie został wyeliminowany!".

„Iran nie boi się twoich pustych gróźb. Nawet te większe od ciebie samego nie byłyby w stanie wyeliminować narodu irańskiego. Uważaj, żebyś sam nie został wyeliminowany!”

Niszczenie statków minowych USA

W kontekście narastających napięć na Bliskim Wschodzie, Donald Trump poinformował również o konkretnych działaniach militarnych Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie wojsko zniszczyło dziesięć irańskich nieaktywnych statków minowych. Ta operacja podkreśla gotowość USA do reagowania na potencjalne zagrożenia w regionie.

Prezydent Trump jednocześnie ostrzegł przed poważnymi konsekwencjami ewentualnego zaminowania strategicznej cieśniny Ormuz przez Teheran. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą reagować "szybko i brutalnie" na każdą próbę blokady tego kluczowego szlaku transportu ropy na świecie. Według doniesień mediów, Iran rozpoczął już przygotowania do zaminowania cieśniny, choć proces ten nie jest jeszcze zaawansowany.

Ataki rakietowe i regionalne starcia

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, czego dowodem są ostatnie wydarzenia w regionie. Iran przeprowadził co najmniej trzy ataki rakietowe na północną i centralną część Izraela w nocy z wtorku na środę. Alarmy zostały ogłoszone w miastach takich jak Tel Awiw i Jerozolima, jednak według mediów nikt nie ucierpiał w wyniku tych działań.

Jednocześnie, regionalni aktorzy również podejmowali działania militarne. Arabia Saudyjska poinformowała o przechwyceniu siedmiu rakiet balistycznych, co świadczy o szerokiej aktywności militarnej. Izrael z kolei rozpoczął kolejne naloty na infrastrukturę Hezbollahu w Bejrucie, co jest kontynuacją konfliktu w regionie. Szacuje się, że Teheran może dysponować od 2 do 6 tysięcy min morskich, co stanowi potencjalne zagrożenie.

