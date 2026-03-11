Rosyjski konsulat na celowniku

Niedzielny atak na Isfahan z pewnością nie był dla Kremla słodką niespodzianką, choć Maria Zacharowa z werwą informowała o szczegółach. Incydent, który dotknął rosyjski konsulat w Iranie, to nie tylko wybite szyby, ale i symboliczny cios w delikatne relacje dyplomatyczne. Siła eksplozji, choć skierowana w sąsiedni budynek administracji, bezlitośnie obnażyła kruchość bezpieczeństwa placówek dyplomatycznych nawet w państwie tak bliskim Moskwie.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ustami swojej rzeczniczki, natychmiast potępiło zdarzenie, nazywając je „rażącym pogwałceniem” prawa międzynarodowego. Zacharowa wyraźnie podkreśliła konieczność bezwzględnego respektowania nietykalności konsulatów i ambasad, co w dobie globalnych konfliktów staje się gorzką ironią. Brak ofiar i rannych wśród personelu to jedyna pociecha w tej niefortunnej sytuacji, ale pytanie o faktyczne bezpieczeństwo rosyjskich dyplomatów pozostaje otwarte.

Czym grozi sojusz Moskwy z Teheranem?

Nie od dziś wiadomo, że Teheran i Moskwa zacieśniają swoje więzi, przekuwając je w pragmatyczny, choć dla Zachodu kłopotliwy sojusz. Irańskie bezzałogowce typu Shahed, regularnie spadające na Ukrainę, to tylko jeden z jaskrawych przykładów tej kontrowersyjnej współpracy. Atak na konsulat w Isfahanie, choć wydaje się odosobniony, nieodparcie nasuwa pytania o konsekwencje takiego aliansu w niestabilnym regionie.

Doniesienia dziennika „Washington Post” o rzekomej rosyjskiej pomocy dla Iranu w atakowaniu amerykańskich celów na Bliskim Wschodzie wywołały zrozumiałe zaniepokojenie. Biały Dom co prawda marginalizuje te przecieki, twierdząc, że nic nie odmieniłoby przewagi USA, jednak bagatelizowanie takich informacji bywa krótkowzroczne. Współpraca wywiadów zawsze niesie ze sobą ryzyko nieprzewidzianych reakcji i eskalacji, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest jak dolewanie oliwy do ognia.

Rosja gratuluje nowemu przywódcy

W tle tych wydarzeń Władimir Putin złożył gratulacje Modżtabie Chameneiowi, nowemu najwyższemu przywódcy Iranu, co jest wyraźnym sygnałem utrzymania bliskich relacji. Ta symboliczna wymiana uprzejmości ma znaczenie polityczne, zwłaszcza po śmierci Alego Chameneia i szybkim przejęciu władzy przez jego syna. W świetle ostatnich wydarzeń, w tym ataku na konsulat, gest Putina nabiera dodatkowego znaczenia, potwierdzając niezachwiane poparcie dla irańskiego reżimu.

Rosja od początku bliskowschodniego konfliktu konsekwentnie potępiała działania zbrojne prowadzone przez Stany Zjednoczone i Izrael. Ta retoryka stanowi spójny element polityki Kremla, który w regionie upatruje szans na osłabienie wpływów Zachodu. Atak na własną placówkę, choć potępiony, może być też sygnałem, że nawet najbliżsi sojusznicy nie są wolni od ryzyka w coraz bardziej skomplikowanej grze interesów na Bliskim Wschodzie.

