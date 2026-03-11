Pożar autobusu w Szwajcarii. Co ujawnili śledczy?

Pożar autobusu w Kerzers

W zachodniej części Szwajcarii doszło do wstrząsającej tragedii. Autobus zapalił się około godziny 18:25 na głównej ulicy miasta Kerzers, położonego w kantonie Fryburg. Płomienie błyskawicznie objęły cały pojazd, który przewoził pasażerów. Służby ratunkowe, po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastały doszczętnie spalony autokar, co utrudniało wstępną ocenę sytuacji.

Początkowo nie było wiadomo, ile osób poniosło śmierć w wyniku tego tragicznego zdarzenia. Policja federalna oraz lokalne służby ratunkowe prowadziły intensywne działania na miejscu. Z czasem potwierdzono, że w pożarze autobusu w Kerzers zginęło sześć osób, a wiele innych zostało rannych, co wstrząsnęło całą społecznością.

Czy to było celowe działanie?

Wstępne ustalenia śledczych jednoznacznie wskazują, że tragiczny pożar autobusu w Szwajcarii nie był wynikiem awarii technicznej ani przypadkowego zdarzenia drogowego. Doniesienia zagranicznych mediów, w tym dziennika „Blick”, cytują świadków tragedii, którzy relacjonowali niepokojące sceny wewnątrz pojazdu. Sugerują oni, że mężczyzna znajdujący się w autobusie oblał się benzyną, a następnie podpalił.

Ta wersja wydarzeń, jeżeli zostanie potwierdzona, całkowicie zmienia perspektywę badania sprawy. Policja we Fryburgu podkreśliła, że żaden inny pojazd nie brał udziału w zdarzeniu. To wzmacnia hipotezę o celowym działaniu, wykluczając jednocześnie typowy wypadek drogowy jako przyczynę. Śledztwo ma na celu wyjaśnienie motywów sprawcy.

"Na tym etapie mamy elementy sugerujące celowe działanie osoby znajdującej się w autobusie" – powiedział cytowany przez Deutsche Welle Frederic Papaux, rzecznik policji we Fryburgu.

Ranni i kondolencje prezydenta

Rzecznik policji we Fryburgu, Frederic Papaux, przekazał również aktualny bilans ofiar i osób poszkodowanych. Oprócz sześciu ofiar śmiertelnych, w pożarze rannych zostało pięć osób, z czego trzy odniosły obrażenia poważne. Te trzy osoby zostały natychmiast przewiezione do szpitala, gdzie otrzymały niezbędną pomoc medyczną.

Dwie pozostałe osoby z lżejszymi obrażeniami zostały opatrzone na miejscu zdarzenia przez służby medyczne. W związku z tragedią, prezydent Szwajcarii, Guy Parmelin, złożył kondolencje rodzinom ofiar, wyrażając głębokie ubolewanie. Podkreślił jednocześnie, że dokładne okoliczności pożaru są wciąż badane przez odpowiednie służby, aby ustalić wszystkie fakty.

