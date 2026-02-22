Papież Franciszek apeluje o pokój. Co zaskakuje w jego najnowszym wezwaniu?

Papież wzywa do zakończenia wojny w Ukrainie

Papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra wygłosił poruszający apel. Jego przemówienie miało miejsce w symbolicznym momencie, w czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej fazy wojny w Ukrainie. Ojciec Święty zwrócił się do wiernych z wezwaniem do natychmiastowego zakończenia trwającego konfliktu, który wciąż zbiera tragiczne żniwo. Podkreślił, że dramat wojny w Ukrainie jest widoczny dla wszystkich i wymaga pilnej reakcji.

W swoim wystąpieniu papież Franciszek z bólem wskazywał na konsekwencje toczących się działań zbrojnych. Mówił o licznych ofiarach, rozbitych rodzinach oraz ogromnych zniszczeniach, które dotykają ukraińskie społeczeństwo. Zaznaczył, że wojna generuje niewypowiedziane cierpienie. Jego słowa miały na celu uświadomienie skali ludzkiej tragedii, za którą odpowiedzialny jest konflikt.

"- Moje serce wciąż zwraca się ku dramatycznej sytuacji, która jest widoczna dla wszystkich. Ile ofiar, ile złamanych istnień i rozbitych rodzin! Ile zniszczeń! Ile niewypowiedzianego cierpienia… – wołał z bólem Papież."

Dlaczego pokój jest pilną potrzebą?

Ojciec Święty stanowczo podkreślił, że skutki każdej wojny są długotrwałe i dotykają całą ludzkość. Przynoszą one nie tylko śmierć i zniszczenia, ale także głęboki ból, który pozostaje w społeczeństwach na długie lata. Z tego powodu papież Franciszek stanowczo zaznaczył, że pokój nie może być odkładany na później. Jest to kwestia pilna, wymagająca natychmiastowych działań.

W swoim apelu papież wezwał do podjęcia pilnych i odpowiedzialnych decyzji, które doprowadzą do zakończenia rozlewu krwi. Z mocą ponowił swój apel o zaprzestanie działań zbrojnych i bombardowań. Kluczowe jest natychmiastowe zawieszenie broni, a także umocnienie dialogu jako jedynej drogi do trwałego pokoju.

"- Pokoju nie można odkładać – jest on pilną potrzebą, która musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje. Dlatego z mocą ponawiam mój apel: niech umilkną działa! Niech ustaną bombardowania! Niech bez zwłoki dojdzie do zawieszenia broni i niech zostanie umocniony dialog, aby otworzyć drogę do pokoju – apelował Ojciec Święty."

Wspólna modlitwa za Ukrainę

Na zakończenie swojego poruszającego wystąpienia, papież Franciszek skierował wezwanie do wszystkich wiernych. Poprosił o wspólną modlitwę w intencji Ukrainy, która od czterech lat mierzy się z pełnoskalową agresją. Apel objął także wszystkich ludzi cierpiących z powodu konfliktów zbrojnych na świecie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że upragniony pokój w końcu stanie się rzeczywistością dla wszystkich narodów dotkniętych wojną.

