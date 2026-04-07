Papież Leon XIV potępia groźby. Czy słowa Trumpa zapowiadają globalny kryzys?

Stanowczy głos z Watykanu

Świat z niepokojem obserwuje narastające napięcia na Bliskim Wschodzie, gdzie retoryka polityczna staje się coraz ostrzejsza. Właśnie w tym kontekście, Papież Leon XIV zabrał głos, jednoznacznie potępiając zuchwałe oświadczenia Donalda Trumpa dotyczące Iranu. Ojciec Święty, znany ze swoich pokojowych apeli, tym razem nie zostawił złudzeń, jak ocenia takie formy dyplomacji.

Były prezydent USA, Donald Trump, nie po raz pierwszy zaskoczył opinię publiczną swoimi postami w mediach społecznościowych. Na platformie Truth Social, której jest właścicielem, opublikował serię wpisów, w których groził Iranowi "zniszczeniem cywilizacji", jeśli kraj nie podda się jego żądaniom. Te kuriozalne perspektywy, zakładające cofnięcie całego narodu do epoki kamienia łupanego, wywołały falę oburzenia i międzynarodowej krytyki.

"Dziś, jak wszyscy wiemy, istnieje zagrożenie dla całego narodu irańskiego i jest to naprawdę niedopuszczalne" – powiedział papież Leon XIV podczas rozmowy z dziennikarzami w Castel Gandolfo. Jak dodał, wiele osób uznaje wojnę w Iranie za "niesprawiedliwą".

„Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie” - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Czy to ultimatum czy realna groźba?

Trump, w swoich niepokojących deklaracjach, postawił Teheranowi konkretne ultimatum, domagając się porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i odblokowania strategicznej cieśniny Ormuz. Zniszczenie elektrowni i mostów, a w konsekwencji całego dziedzictwa cywilizacyjnego, jawi się jako skrajna forma presji, która jednak w żaden sposób nie przybliża stron do konstruktywnego dialogu, a wręcz zaognia sytuację.

Reakcja Watykanu była natychmiastowa i jednoznaczna. Papież Leon XIV, podczas spotkania z dziennikarzami w Castel Gandolfo, jasno dał do zrozumienia, że tego typu pogróżki są nie do przyjęcia. Ostrzegł przed braniem na celownik całych narodów, podkreślając fundamentalną wartość ludzkiego życia i godności.

Apel o porzucenie wojennej retoryki

Ojciec Święty nie ograniczył się jedynie do potępienia konkretnych gróźb, ale wydał szerszy apel o porzucenie wszelkich działań wojennych. Jego zdaniem, wiele osób określa tę wojnę jako "niesprawiedliwą", co powinno być sygnałem dla światowych liderów. Eskalacja konfliktu nigdy nie prowadzi do rozwiązania problemów, lecz generuje nowe, tworząc spiralę niestabilności.

Skutki tak nieodpowiedzialnej polityki są już widoczne – światowy kryzys ekonomiczny i energetyczny, potęgujące się napięcia międzynarodowe. Papież Leon XIV nieprzerwanie przypomina o tych, którzy cierpią najbardziej: o niewinnych, dzieciach, osobach starszych i chorych, które zawsze stają się pierwszymi ofiarami brutalnych konfliktów.

"Trzeba odrzucić wojnę, zwłaszcza tę określoną przez wiele osób jako niesprawiedliwa. Eskalacja trwa i nie rozwiązuje niczego, powoduje światowy kryzys ekonomiczny, kryzys energetyczny i wielką niestabilność. Należy powrócić do stołu, by znaleźć rozwiązania. I pamiętajmy szczególnie o niewinnych, o dzieciach, o ludziach starszych i chorych"

Dlaczego infrastruktura cywilna jest nietykalna?

Ataki na infrastrukturę cywilną, o których wspominał Trump, są wprost sprzeczne z prawem międzynarodowym i stanowią jaskrawy przykład nienawiści oraz podziału. Tego typu działania świadczą o najgorszych instynktach człowieka i są absolutnie nie do pogodzenia z zasadami humanizmu, które powinny leżeć u podstaw każdego międzynarodowego porozumienia i relacji.

Papież nieustannie podkreśla potrzebę powrotu do stołu negocjacyjnego, do otwartego dialogu, który jest jedyną drogą do rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów. Zachęca wszystkich wiernych, aby modlili się o pokój i wywierali presję na swoich przedstawicieli politycznych. "Nie chcemy wojny, chcemy pokoju" – to przesłanie, które powinno dotrzeć do każdego decydenta.

"Ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są znakiem nienawiści, podziału, zniszczenia, do których człowiek jest zdolny, a my wszyscy chcemy działać na rzecz pokoju. Wróćmy do dialogu, do negocjacji, starajmy się rozwiązać problemy nie dochodząc do tego punktu. Trzeba się dużo modlić. Chciałbym zachęcić wszystkich, by się modlili, a także, by starali się przekazać - kongresmenom, władzom, że nie chcemy wojny, chcemy pokoju. Jesteśmy narodem, który kocha pokój i że bardzo potrzeba pokoju na świecie"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.