Papież Leon XIV zmienia adres. Czy skończy się pewna epoka w Watykanie?

Papież w historycznych komnatach

Watykan znów ożywa w kontekście papieskich rezydencji, bowiem w sobotę, 14 marca, papież Leon XIV oficjalnie wprowadził się do odnowionego papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim. Ten krok, choć wydaje się naturalny dla głowy Kościoła katolickiego, oznacza koniec pewnej, nietypowej ery. Od momentu wyboru na Stolicę Piotrową Leon XIV mieszkał w bardziej prowizorycznych warunkach, zlokalizowanych w pobliżu tętniącego życiem Placu Świętego Piotra.

Historyczne pomieszczenia, które teraz zajmie Leon XIV wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, przez ponad dekadę pozostawały niezamieszkane. Ostatnim ich lokatorem był Benedykt XVI, który opuścił je w lutym 2013 roku po swojej historycznej rezygnacji. Jego następca, Franciszek, zaskoczył świat, decydując się na znacznie skromniejsze warunki w Domu Świętej Marty, pełniącym funkcję hotelu dla duchownych.

Remont i prywatna siłownia

Decyzja o powrocie do Pałacu Apostolskiego wymagała znaczących przygotowań, a sam remont papieskich apartamentów trwał niemal dziesięć miesięcy. W tym czasie Leon XIV cierpliwie oczekiwał w swoim dotychczasowym domu w Palazzo del Sant’Uffizio, położonym tuż obok Placu Świętego Piotra, nim mógł oficjalnie zająć swoje nowe, dostosowane do współczesnych potrzeb miejsce. Był to czas intensywnych prac, mających na celu odświeżenie i modernizację zabytkowych wnętrz.

Jedną z najbardziej intrygujących, a zarazem nietypowych nowości w apartamencie jest przygotowanie niewielkiej siłowni, co stanowi pewne zerwanie z tradycyjnym wizerunkiem papieskich rezydencji. Watykan podkreśla, że 70-letni papież przywiązuje dużą wagę do aktywności fizycznej, a jego zamiłowanie do sportu nie jest tajemnicą; zanim został wybrany na papieża, kardynał Robert Prevost regularnie odwiedzał jedną z rzymskich siłowni.

Kto objął Tron Piotrowy?

Postać Leona XIV, który wprowadził się do odnowionych papieskich komnat, sama w sobie jest niezwykle interesująca i historyczna. Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych, ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku, zapisał się w dziejach jako pierwszy amerykański papież. Jego wybór już wtedy zwiastował pewne zmiany, wskazując na globalny charakter Kościoła i rosnące znaczenie różnych regionów świata.

Prevost to urodzony w Chicago augustianin, legitymujący się doktoratem z prawa kanonicznego, co czyni go osobą o solidnych podstawach teologicznych i administracyjnych. Jego droga do Watykanu wiodła przez Peru, gdzie pełnił funkcje m.in. prefekta w zakonnym seminarium. Był także przełożonym generalnym augustianów w latach 2001–2013, co ciekawe, dwukrotnie w tym czasie odwiedził Polskę, a jego kariera kościelna dynamicznie rozwijała się, prowadząc przez godność arcybiskupa, aż po kardynała diakona i biskupa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.