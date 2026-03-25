Podpalenie ambulansów w Londynie. Czy śledczy znaleźli tajny trop?

Podpalenie ambulansów w Golders Green

W nocy z niedzieli na poniedziałek w dzielnicy Golders Green w Londynie doszło do poważnego incydentu, w którym nieznani sprawcy podpalili cztery ambulanse należące do żydowskiej organizacji ratunkowej Hatzola Northwest. Dzielnica ta jest domem dla licznej społeczności żydowskiej, co od razu skierowało uwagę śledczych na potencjalne motywy. Zniszczeniu uległy cztery z sześciu pojazdów, które służą do niesienia natychmiastowej pomocy medycznej.

Według zapisów z kamer monitoringu, w akcji brały udział trzy zamaskowane osoby, które działały niezwykle szybko i brutalnie. Pożar był szczególnie groźny, ponieważ w karetkach znajdowały się butle z tlenem, które zaczęły wybuchać, powodując dalsze zniszczenia. Siła eksplozji była na tyle duża, że uszkodziła okna w pobliskich budynkach, a także sprzęt medyczny znajdujący się w pojazdach. Na szczęście, pomimo skali zniszczeń, nikt nie został ranny.

Czy śledztwo wskazuje na irański trop?

Londyńska policja niezwłocznie rozpoczęła intensywne śledztwo w sprawie podpalenia, traktując zdarzenie jako przestępstwo z nienawiści o podłożu antysemickim. Jednocześnie śledczy analizują inne możliwe wątki, w tym potencjalne powiązania sprawców z grupą, która może mieć związki z Iranem. Ten trop jest badany w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony działań powiązanych z Iranem, o czym informował szef londyńskiej policji.

Mimo intensywnych działań, policja zaznaczyła, że jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie wskazać winnych i oficjalnie potwierdzić irański trop. W sieci pojawiła się również deklaracja jednej z grup powiązanych z islamistami, która przyznała się do ataku. Policja obecnie weryfikuje tę informację, sprawdzając, czy jest to prawdziwe oświadczenie, czy też próba wprowadzenia śledczych w błąd. Całe zdarzenie budzi poważne zaniepokojenie.

"To głęboko szokujący akt podpalenia o podłożu antysemickim. Myślami jestem ze społecznością żydowską, która dziś rano słyszy te przerażające wiadomości. Na antysemityzm nie ma miejsca w naszym społeczeństwie" - napisał na platformie X premier Keir Starmer.

Reakcje rządu i społeczności

Brytyjski rząd potępił incydent, a premier Keir Starmer określił go jako szokujący, podkreślając brak tolerancji dla antysemityzmu w społeczeństwie. Oświadczenie premiera wyraźnie pokazało determinację władz w walce z tego typu przestępstwami. W Londynie wprowadzono zwiększone patrole policji, w tym także uzbrojonych funkcjonariuszy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uspokojenia nastrojów po ataku.

Społeczność żydowska i obywatele Wielkiej Brytanii szybko zareagowali, organizując zbiórkę pieniędzy na rzecz odbudowy floty ambulansów Hatzola Northwest. W krótkim czasie udało się zebrać ponad milion funtów, co świadczy o solidarności i wsparciu dla poszkodowanej organizacji. Śledztwo wciąż trwa, a policja apeluje do wszystkich posiadających jakiekolwiek informacje o sprawcach o zgłaszanie się.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.