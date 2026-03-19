Rosyjski atak dronów na Ukrainę przy granicy z Polską. Co wiadomo o skali zniszczeń?

Atak Rosji na infrastrukturę energetyczną

Rosyjskie drony ponownie uderzyły w zachodnią część Ukrainy, o czym poinformował m.in. serwis NV.ua. Celem ataku był Nowowołyńsk, miasto położone zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską, co podkreśla jego strategiczne znaczenie. Uderzenie nastąpiło wieczorem, około godziny 21, powodując poważne uszkodzenia infrastruktury energetycznej.

Informacje o zdarzeniu przekazał mer miasta Borys Karpus. W wyniku trafienia w obiekt energetyczny w pobliżu Nowowołyńska, część mieszkańców straciła dostęp do prądu, a w konsekwencji pojawiły się problemy z dostawami wody. Na miejscu wybuchł pożar, a energetycy mają przystąpić do napraw, gdy tylko warunki bezpieczeństwa na to pozwolą.

Jakie są skutki uderzenia dronów?

Według danych ukraińskich władz regionalnych, bez prądu zostało ponad 30 tysięcy odbiorców w rejonie dotkniętym atakiem. Władze miasta Nowowołyńsk szybko zareagowały na sytuację, uruchamiając generatory oraz tworząc punkty wsparcia dla mieszkańców, znane jako „punkty niezłomności”. Punkty te mają zapewnić ciepło i podstawową pomoc wszystkim potrzebującym w obliczu przerw w dostawach energii i wody.

Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami, wykorzystując ponad 140 bezzałogowców różnych typów, w tym Shahedy. Większość z tych bezzałogowców została skutecznie zestrzelona przez ukraińską obronę powietrzną, jednak część z nich dotarła do wyznaczonych celów.

Rosyjskie drony nad zachodnią Ukrainą

Trasa lotu dronów obejmowała północną i centralną Ukrainę, a następnie skierowały się one na zachód kraju. Zagrożone były takie obwody jak kijowski, żytomierski i rówieński, co świadczy o szerokim zasięgu rosyjskiego ataku. Ostatecznie uderzenie dotknęło również Wołyń, w tym tereny bezpośrednio przylegające do granicy z Polską.

Na miejscu zdarzenia w Nowowołyńsku nadal pracują służby ratunkowe i techniczne. Ich zadaniem jest usuwanie skutków ataku oraz dokładna ocena poniesionych strat materialnych. Brak jest informacji o ofiarach, jednak sytuacja w rejonie pozostaje trudna i wymaga dalszych działań stabilizacyjnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.