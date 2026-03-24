Rosyjski atak na Ukrainę. Co wydarzyło się w nocy?

Zmasowany atak na Ukrainę

W nocy wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na ukraińskie miasta, co wywołało ogłoszenie alarmu lotniczego na terenie całego kraju. W odpowiedzi na zagrożenie, polskie lotnictwo poderwało myśliwce, które operowały w przestrzeni powietrznej przez około trzy godziny. Nie odnotowano żadnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej, co potwierdziło Dowództwo Operacyjne.

Główne uderzenie Rosjan było skierowane na obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy, co doprowadziło do znaczących zniszczeń. Dodatkowo, w wyniku ostrzału uszkodzone zostały liczne budynki mieszkalne. Łącznie w wyniku tych działań odnotowano co najmniej pięć ofiar śmiertelnych oraz ponad dwudziestu rannych cywilów.

Ofiary i zniszczenia w Połtawie i Zaporożu

W Połtawie, położonej we wschodniej części Ukrainy, odnotowano ponad dziesięć eksplozji. Skutkiem tych ataków było życie dwóch osób, a kilkanaście innych zostało rannych, wymagając natychmiastowej pomocy medycznej. Szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Dziakiwnycz potwierdził uszkodzenia budynków mieszkalnych oraz hotelu.

W Zaporożu, które regularnie znajduje się pod rosyjskim ostrzałem, drony i rakiety uszkodziły lub całkowicie zniszczyły bloki mieszkalne, domy prywatne oraz obiekty niemieszkalne. Ponadto, w jednej z dzielnic miasta zaatakowano stację paliw, gdzie wybuchł pożar, co zwiększyło skalę zniszczeń. W tym regionie zginęła jedna osoba, a kilka doznało obrażeń.

"Dziewczynę zabrało pogotowie, a jej mąż zginął. Byli przesiedleńcami. Dobrzy ludzie, młoda rodzina" - opowiedziała ukraińskim mediom mieszkanka Nina.

Atak dronem na pociąg elektryczny

Charkowska Prokuratura Obwodowa poinformowała o bezpośrednim trafieniu w pociąg elektryczny relacji Słatynе — Charków, co miało miejsce około godziny 05:20. Według wstępnych ustaleń, rosyjskie wojsko użyło drona typu FPV, który uderzył w wagon stojącego na stacji pociągu. W wyniku tego tragicznego zdarzenia 61-letni pasażer poniósł śmierć na miejscu.

Maszynista pociągu oraz jego pomocnik doznali ostrej reakcji stresowej, co wymagało interwencji służb medycznych. Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęły pracę wszystkie odpowiednie służby ratunkowe i śledcze. W samym Charkowie odnotowano również trafienie drona na otwartym terenie, jednak w tym przypadku nie było ofiar w ludziach.

Sytuacja w regionach chersońskim i sumskim

W regionie chersońskim doszło do kolejnego tragicznego wydarzenia, gdzie w wyniku ataku życie stracił 62-letni mężczyzna. Jego ciało zostało wydobyte spod gruzów własnego domu, co świadczy o sile uderzenia. Dwie inne osoby zostały ranne, doznały kontuzji, obrażeń od wybuchu oraz zamkniętych urazów czaszkowo-mózgowych.

W przygranicznym z Rosją obwodzie sumskim ostrzałowi padł autobus transportu publicznego, co doprowadziło do obrażeń. 65-letni kierowca pojazdu został poszkodowany i jest obecnie badany przez lekarzy, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W chwili ataku w autobusie nie było pasażerów, co zapobiegło większej tragedii. Ponadto, w wyniku nocnych ataków w tym obwodzie ranne zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

Gdzie działała obrona przeciwlotnicza?

Część pocisków manewrujących, wystrzelonych podczas zmasowanego ataku, zmierzała w kierunku zachodnich regionów Ukrainy, w tym obwodów tarnopolskiego, winnickiego i iwanofrankiwskiego. W tych rejonach również słychać było liczne eksplozje, świadczące o intensywności rosyjskich działań. Aktywność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej była kluczowa w minimalizowaniu skutków tych ataków.

Systemy obrony przeciwlotniczej działały również aktywnie w okolicach stolicy kraju, Kijowa, skutecznie odpierając nadlatujące pociski i drony. Podobnie intensywne działania odnotowano w obwodzie dniepropetrowskim, gdzie również słychać było eksplozje. Te doniesienia potwierdzają szeroki zasięg i skoordynowany charakter rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.