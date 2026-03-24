Rosyjski dron uderzył w Lwów. Co stało się z cywilami?

Atak dronów na Lwów

Mieszkańcy Lwowa zostali obudzeni we wtorek syrenami alarmowymi, sygnalizującymi kolejny rosyjski atak. Miasto na zachodzie Ukrainy stało się celem intensywnego ostrzału przeprowadzonego za pomocą bezzałogowców. Co najmniej jeden z rosyjskich dronów zdołał przedrzeć się przez obronę przeciwlotniczą i uderzyć w budynek mieszkalny w samym sercu miasta.

Burmistrz Lwowa, Andrij Sadowy, potwierdził tragiczne zdarzenie. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia w wyniku ataku. Ich stan zdrowia jest obecnie monitorowany przez służby medyczne, które udzielają niezbędnej pomocy. Trwa akcja ratunkowa w miejscu zdarzenia, mająca na celu zabezpieczenie terenu i wsparcie poszkodowanych.

Gdzie jeszcze uderzyły drony?

Atak na Lwów nie ograniczył się do centrum. Kolejny rosyjski dron uderzył w inny budynek mieszkalny, tym razem w dzielnicy Sichów, położonej w południowej części miasta. Szczegóły dotyczące ewentualnych ofiar lub skali zniszczeń w tej okolicy są wciąż ustalane przez lokalne władze i służby ratunkowe.

Burmistrz Sadowy poinformował również o dodatkowych uszkodzeniach, jakie atak bezzałogowców spowodował przy ulicy Stephana Bandery. Nie podano jednak, czy w tej lokalizacji doszło do ofiar, ani jak poważne są wyrządzone zniszczenia. Władze miasta niezwłocznie wydały pilny apel do wszystkich mieszkańców Lwowa, wzywając ich do natychmiastowego schronienia się w bezpiecznych miejscach, aby zminimalizować ryzyko.

Ogólnokrajowy zmasowany atak

Wtorkowy atak na Lwów był elementem znacznie szerszego zmasowanego uderzenia Rosjan na Ukrainę. Wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy z poniedziałku na wtorek intensywny ostrzał, wykorzystując dużą liczbę rakiet i dronów. Zanotowano użycie 34 rakiet oraz aż 392 dronów, co świadczy o skali i intensywności przeprowadzonej operacji.

W wyniku tych ogólnokrajowych ostrzałów, które dotknęły różne regiony Ukrainy, doszło do tragicznych strat. W obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło co najmniej pięć osób. Ponadto, ponad 20 osób odniosło obrażenia. Sytuacja w tych rejonach pozostaje napięta, a służby ratunkowe nadal pracują na miejscu zdarzeń.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.