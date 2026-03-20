Seryjny gwałciciel nie żyje. Co dalej z traumą ofiar?

Koszmar "gwałciciela z Coronation Street"

W latach 80. ubiegłego wieku nazwisko Andrew Barlowa, później znanego jako Andrew Davies, budziło grozę w Wielkiej Brytanii. Ten seryjny gwałciciel z Bolton siał postrach głównie na obszarze Wielkiego Manchesteru, zyskując przydomek "gwałciciel z Coronation Street". Jego modus operandi był przerażająco prosty, a zarazem bezwzględny – czekał w ukryciu, aż mężowie lub ojcowie opuszczą domy, by następnie zaatakować bezbronne kobiety w ich własnych czterech ścianach.

Ataki te nie ograniczały się tylko do Manchesteru; Barlow rozszerzył swoje pole działania na Cheshire, Staffordshire, Lancashire i South Yorkshire, pozostawiając za sobą ślad zniszczonych żyć i głębokiej traumy. Brutalność jego czynów, które obejmowały gwałty i inne przestępstwa, doprowadziła do serii długoletnich wyroków, jednak rysa na systemie sprawiedliwości pojawiła się wiele lat później.

Ile wyroków dożywocia otrzymał?

Pierwsze wyroki zapadły w 1988 roku, kiedy Andrew Barlow otrzymał aż jedenaście wyroków dożywocia za gwałty na jedenastu kobietach, a do tego dołożono mu 56 lat odsiadki za inne, pomniejsze, choć równie odrażające przestępstwa. Przez lata technologia śledcza poszła do przodu, a to, co wydawało się zamkniętą kartą, znów wróciło na wokandę.

W 2010 i 2017 roku, dzięki badaniom DNA, powiązano go z dwoma kolejnymi gwałtami, popełnionymi odpowiednio w 1981 i 1982 roku. Mimo że już przekroczył pierwotną 20-letnią karę, do jego już imponującej listy dożywoci dołożono dodatkowe dwa lata odsiadki za każdy z tych przypadków, co jedynie podkreśliło skalę jego zbrodniczej kariery. W sumie usłyszał 13 wyroków dożywocia.

Andrew Davies wyszedł na wolność. Dlaczego?

Jednak największy szok nadszedł w 2023 roku. Po 34 latach spędzonych za kratami, człowiek, którego nazwisko było synonimem grozy, został warunkowo zwolniony z więzienia. Decyzja ta, delikatnie mówiąc, wywołała konsternację, biorąc pod uwagę historię jego bestialskich czynów i liczbę ofiar. To klasyczny przykład, gdy teoria resocjalizacji zderza się z rzeczywistością niewyobrażalnego zła.

Na szczęście dla społeczeństwa, ale i ku refleksji nad całym systemem, wolność Andrew Daviesa nie trwała długo. Zaledwie sześć tygodni po opuszczeniu murów więzienia wrócił za kraty za naruszenie warunków zwolnienia i rażące złe zachowanie. Ustalono wówczas, że ryzyko, jakie stanowił dla otoczenia, było niemożliwe do opanowania, co jedynie potwierdziło obawy wielu osób.

"To ulga... Ale nie do końca. Wciąż przeżywam na nowo to, co mi zrobił. To bardzo trudne uczucie do zniesienia"

Śmierć gwałciciela: ulga czy niedosyt?

Komunikaty medialne, cytowane między innymi przez "Daily Star", potwierdziły, że brutalny przestępca zmarł w więzieniu około dwóch tygodni temu. Podano, że przyczyną śmierci były naturalne, miał 69 lat. Choć dla wielu może to oznaczać symboliczne zamknięcie rozdziału, dla ofiar często nie przynosi to pełnego ukojenia, a raczej mieszankę ulgi i bolesnej świadomości.

Słowa jednej z ofiar, zgwałconej w swoim własnym łóżku w 1987 roku, doskonale oddają ten dylemat. Wyraziła ulgę, ale od razu dodała, że trauma po tym, co jej zrobił, wciąż jest żywa i nie do zniesienia. To przypomnienie, że choć sprawca odszedł, jego czyny pozostawiają trwałe blizny, a system, który dopuszcza warunkowe zwolnienia tak niebezpiecznych jednostek, musi nieustannie mierzyć się z pytaniem o swoją skuteczność i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Jak działa system penitencjarny w Wielkiej Brytanii?

Przypadek Andrew Daviesa, niegdyś Andrew Barlowa, prowokuje do głębszych pytań o kształt i filozofię systemu penitencjarnego. Czy cel resocjalizacji, tak ważny w teorii, jest osiągalny w przypadku tak zdegenerowanych jednostek? Jakie mechanizmy muszą zostać wzmocnione, aby uniemożliwić powtórne narażanie społeczeństwa na niebezpieczeństwo ze strony przestępców z taką historią?

Wielokrotne wyroki dożywocia i ostateczne potwierdzenie, że ryzyko związane z tym człowiekiem było "nie do opanowania", powinny być sygnałem alarmowym. To nie tylko historia jednego gwałciciela, ale szerszy obraz wyzwań, przed którymi stoją systemy sprawiedliwości na całym świecie, balansując między potrzebą kary, resocjalizacji i, co najważniejsze, ochroną obywateli.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.