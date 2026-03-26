Śmierć Polaka na Zamku Orawskim. Słowacka policja bada, co tam się wydarzyło

Tragedia na Zamku Orawskim

We wtorek, 24 marca, na terenie słowackiego Zamku Orawskiego doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. 72-letni turysta z Polski, podczas zwiedzania zabytkowego obiektu, spadł z jednego z balkonów zamkowych. Doznał on bardzo poważnych obrażeń, które natychmiast zagroziły jego życiu. Na miejsce tragedii skierowano dwie karetki pogotowia ratunkowego, aby udzielić mu jak najszybszej pomocy medycznej. Ratownicy medyczni bezzwłocznie podjęli intensywne działania reanimacyjne, próbując przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego mężczyzny, jednak obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne okazały się zbyt rozległe i śmiertelne.

Informacje przekazane przez słowacki portal aktuality.sk wskazują na wstępny przebieg zdarzeń, który pozwolił na odtworzenie ostatnich chwil życia turysty. Mężczyzna zwiedzał Zamek Orawski w towarzystwie zorganizowanej grupy wycieczkowej, ale w pewnym momencie zdecydował się odłączyć od reszty uczestników. Pozostał w jednym z zamkowych pomieszczeń, podczas gdy jego współtowarzysze kontynuowali zwiedzanie kolejnych części warowni. Następnie, zgodnie z niepotwierdzonymi jeszcze oficjalnie doniesieniami, wyszedł na balkon i, pokonując znajdującą się tam barierkę zabezpieczającą, runął w dół, lądując na dziedzińcu zamku. Ciało niefortunnego turysty zostało odnalezione przez inne osoby przebywające w tym czasie na terenie obiektu, a jego tożsamość potwierdziła żona, która również uczestniczyła w wycieczce.

Dochodzenie słowackich służb

Sprawą tajemniczej śmierci polskiego turysty natychmiast zajęła się słowacka policja, a konkretnie funkcjonariusze z powiatu Dolny Kubin, pod którego jurysdykcją znajduje się Zamek Orawski. Śledczy wszczęli szczegółowe postępowanie mające na celu pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wydarzenia. Na obecnym etapie prowadzonego dochodzenia, policja konsekwentnie odmawia udzielenia jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat przebiegu zdarzenia. Decyzja ta wynika z poszanowania prywatności rodziny zmarłego oraz delikatnego charakteru prowadzonego śledztwa, które wymaga gruntownej analizy zebranych dowodów. Władze zamku również nie komentują zaistniałej sytuacji.

W toku prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze policji szczegółowo weryfikują wszystkie dostępne ślady, zeznania świadków oraz nagrania z monitoringu, jeśli takie istnieją. Celem jest ustalenie, co faktycznie doprowadziło do upadku mężczyzny z balkonu. Główne rozważane scenariusze obejmują zarówno nieszczęśliwy wypadek, jak i inne, bardziej złożone podłoża zdarzenia, takie jak świadome i celowe działanie 72-latka. Postępowanie jest w początkowej fazie, a jego zakończenie oraz ewentualne nowe informacje nie są jeszcze znane. Zamek Orawski, będący jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych na Słowacji, przyjmuje rocznie tysiące turystów z całego świata, w tym wielu z Polski.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.