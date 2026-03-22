Śmierć w samolocie British Airways. Jak załoga ukryła makabryczną tajemnicę?

Tragiczny finał lotu

Podróż z Hongkongu do Londynu na pokładzie luksusowego Airbusa A350-1000 linii British Airways zamieniła się w prawdziwy koszmar zaledwie godzinę po starcie. Niewyobrażalna tragedia dotknęła jedną z pasażerek w wieku około 60 lat, która niespodziewanie zmarła. Mimo dramatycznej sytuacji, piloci podjęli kontrowersyjną decyzję o kontynuowaniu rejsu do Heathrow, co oznaczało jeszcze kilkanaście godzin lotu z ciałem na pokładzie.

Decyzja ta wywołała szok i niedowierzanie. Rodzina zmarłej była zrozpaczona, a wielu pasażerów, zdezorientowanych i przerażonych, oczekiwało powrotu do Hongkongu. Ta niezwykła sytuacja szybko stała się tematem spekulacji, a informacja, że ciało pasażerki leżało w kuchni samolotu przez 13 godzin, obiegła światowe media za pośrednictwem „The Sun”.

"Pasażer, który zmarł na pokładzie samolotu Birtish Airways, przebywał w ogrzewanej kuchni przez 13 godzin"

Niezwykłe wyzwanie załogi

Po podjęciu decyzji o kontynuowaniu rejsu, załoga stanęła przed kolejnym, równie makabrycznym wyzwaniem: co zrobić z ciałem zmarłej pasażerki przez pozostałe 12 godzin lotu. Świadek zdarzenia relacjonował gorączkowe dyskusje na pokładzie, w tym odrzucenie pomysłu umieszczenia zwłok w toalecie.

W obliczu braku innych opcji, podjęto decyzję o odizolowaniu ciała. Owinięto je w specjalne materiały i przeniesiono do pokładowej kuchni, znajdującej się z tyłu samolotu. Nikt nie przypuszczał jednak, że to prowizoryczne rozwiązanie będzie miało tak nieprzyjemne konsekwencje dla komfortu pozostałych pasażerów i załogi.

"- Rozmawiano o tym, co zrobić z ciałem - załoga odrzuciła prośbę załogi o zamknięcie go w toalecie. Musieli więc odizolować ciało, owinąć je w materiały i przenieść do kuchni pokładowej z tyłu samolotu"

Dziwny zapach na pokładzie

Kluczowym elementem tej tragikomicznej sytuacji okazało się wyposażenie Airbusa A350-1000. Kuchnia pokładowa, gdzie umieszczono ciało, miała zainstalowane ogrzewanie podłogowe, o czym część załogi rzekomo nie wiedziała. Ta niefortunna kombinacja doprowadziła do nieuniknionych, nieprzyjemnych skutków w miarę upływu godzin.

Pod koniec długiego rejsu, na pokładzie rozniósł się specyficzny, trudny do zignorowania zapach. Relacje świadków dla „The Sun” jasno wskazywały na kuchnię jako źródło tej uciążliwości, co tylko potęgowało grozę całej sytuacji i wprawiało pasażerów w stan niepokoju.

"- Kuchnia miała podgrzewaną podłogę, o czym część załogi nie wiedziała, a pod koniec lotu pojawiły się doniesienia, że ​​w tym rejonie czuć było nieprzyjemny zapach"

Trauma i stanowisko British Airways

Po wylądowaniu na lotnisku Heathrow, incydent nabrał oficjalnego charakteru. Na pokład natychmiast wkroczyła policja, a 331 pasażerów musiało pozostać na swoich miejscach przez dodatkowe 45 minut, podczas gdy służby prowadziły dochodzenie. Całe zdarzenie było traumatycznym przeżyciem, nie tylko dla najbliższych zmarłej, ale również dla całej załogi.

Szok po tak nietypowej sytuacji był na tyle silny, że niektórzy członkowie załogi musieli wziąć wolne, aby dojść do siebie. Linie lotnicze British Airways wydały krótkie oświadczenie, podkreślając, że „wszystkie procedury zostały prawidłowo zachowane”, a ich myśli są z rodziną zmarłej, dodając, że nie otrzymali żadnej formalnej skargi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.