Stewardesa wyrzucona z samolotu przeżyła katastrofę. To prawdziwy cud?

Cud na LaGuardii

Katastrofa lotnicza Air Canada, która wstrząsnęła Nowym Jorkiem 22 marca wieczorem, mogła skończyć się znacznie tragiczniej dla wszystkich na pokładzie. Samolot, który przyleciał z Montrealu, zderzył się z wozem strażackim, a bilans ofiar był bolesny – zginęli obaj piloci, a kilkadziesiąt osób, w tym pasażerowie, członkowie załogi i policjanci, odniosło rany. Wśród tych, którzy w niewytłumaczalny sposób uniknęli najgorszego, znalazła się stewardesa Solange Tremblay, której historia od razu obiegła światowe media.

Solange Tremblay, kobieta z 26-letnim doświadczeniem w branży, została dosłownie wyrzucona z kabiny na odległość ponad 90 metrów. Co zaskakujące i zarazem niewiarygodne, ratownicy odnaleźli ją wciąż przypiętą do fotela służbowego, leżącą na płycie lotniska LaGuardia. Ten moment był kluczowy – to właśnie fakt, że pozostała w fotelu, prawdopodobnie uratował jej życie, choć jej stan od początku był ciężki.

Jakie obrażenia odniosła stewardesa?

Lista obrażeń, jakich doznała Solange, jest długa i przerażająca. Córka poszkodowanej stewardesy ujawniła, że jej matka ma dwie poważnie złamane nogi, co wymagało natychmiastowych operacji i wszczepienia metalowych elementów w celu odbudowy uszkodzonych kości. To jednak tylko początek jej medycznej gehenny, która będzie trwała jeszcze długie miesiące, a może nawet lata.

Dodatkowo, kobieta doznała poważnego urazu kręgosłupa, a lekarze wciąż analizują, czy konieczna będzie kolejna, skomplikowana interwencja chirurgiczna. Niestety, obrażenia objęły również rozległe fragmenty skóry na nogach, co wiązało się z potrzebą przeszczepów. Komplikacje po pierwszym zabiegu wymagały także transfuzji krwi, co tylko podkreśla dramatyzm sytuacji i wagę walki o życie i zdrowie.

Długa droga do pełnej sprawności

Rodzina Solange Tremblay nie ukrywa, że powrót do pełnej sprawności będzie procesem niezwykle długim i obciążającym, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przed stewardesą wiele kolejnych operacji, które mają na celu naprawę i rekonstrukcję uszkodzonych części ciała. Każdy dzień to walka z bólem i niepewnością, ale kobieta wykazuje niezwykłą wolę życia.

Kluczowym elementem w tej batalii będzie intensywna rehabilitacja, która pochłonie ogromne zasoby energii i determinacji. Rodzina zaznacza, że największym zagrożeniem na obecnym etapie jest ryzyko infekcji, które mogłyby dramatycznie pogorszyć jej stan i wydłużyć czas leczenia. Każde zakażenie w takiej sytuacji może być katastrofalne w skutkach, dlatego lekarze zachowują najwyższą ostrożność.

Wsparcie w obliczu tragedii

Córka stewardesy podkreśla, że jej matka przez lata pracy w Air Canada była wzorem oddania i profesjonalizmu, zawsze dbając o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Teraz, gdy sama znalazła się w potrzebie, to ona potrzebuje wsparcia – zarówno medycznego, jak i emocjonalnego. To bolesna ironia losu, że osoba, która zawsze służyła pomocą, teraz sama musi ją przyjmować w tak trudnych okolicznościach.

W tle osobistej tragedii toczy się również śledztwo w sprawie przyczyn samej katastrofy. Wstępne ustalenia wskazują na poważne problemy w komunikacji z kontrolą ruchu lotniczego, co nie jest nowością na tym lotnisku. Sprawą zajmuje się amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, która ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego niecodziennego wypadku.

Czy lotnisko LaGuardia jest bezpieczne?

Warto przypomnieć, że lotnisko LaGuardia od dawna budziło kontrowersje wśród pilotów, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na jego specyficzne warunki. Jednym z głównych problemów jest krótszy pas startowy w porównaniu do innych nowojorskich portów lotniczych, co dla wielu stanowiło dodatkowe wyzwanie i zwiększało ryzyko podczas operacji startu i lądowania. Katastrofa Air Canada tylko potwierdziła obawy ekspertów.

Ta tragedia rzuca nowe światło na bezpieczeństwo operacji lotniczych w miejscach o utrudnionych warunkach i na konieczność ciągłego doskonalenia procedur komunikacyjnych. Miejmy nadzieję, że pełne ustalenia śledztwa pozwolą wyciągnąć wnioski, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości, a także, że Solange Tremblay powróci do pełni zdrowia i odzyska swoją sprawność, pomimo skali doznanych obrażeń.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.