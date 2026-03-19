Światowy Ranking Szczęścia 2024. Gdzie uplasowała się Polska i kto jest największym zaskoczeniem?

Finlandia liderem rankingu szczęścia

Najnowsza edycja „The World Happiness Report”, przygotowana przez badaczy z Uniwersytetu w Oksfordzie, potwierdziła stabilność na szczycie zestawienia. Finlandia po raz kolejny, nieprzerwanie od 2017 roku, została uznana za najszczęśliwsze państwo na świecie. To już siódmy rok z rzędu, kiedy ten kraj utrzymuje pozycję lidera w globalnym badaniu jakości życia. Za Finlandią uplasowały się inne kraje nordyckie, co jest typowe dla tego raportu.

Tuż za fińskim liderem znalazły się Islandia i Dania, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu. Prawdziwe zaskoczenie tegorocznego zestawienia stanowi wysoka lokata Kostaryki. Kraj ten zanotował znaczący awans, osiągając czwarte miejsce i doganiając ścisłą czołówkę z Europy Północnej. Polska w globalnym rankingu „World Happiness Report” uplasowała się na 24. pozycji, co jest stosunkowo wysokim wynikiem wśród wszystkich analizowanych państw.

Jak mierzono poziom szczęścia?

W ramach najnowszego badania naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie przeanalizowali sytuację w ponad 140 państwach na całym świecie. Podstawą do stworzenia rankingu były szczegółowe ankiety, w których obywatele oceniali jakość swojego życia. Respondentom zadawano pytania dotyczące różnych aspektów codziennego funkcjonowania, a oceny były wyrażane w dziesięciostopniowej skali. Taka metodologia pozwala na uchwycenie subiektywnego postrzegania szczęścia przez mieszkańców poszczególnych krajów.

Na ostateczną pozycję każdego kraju w tabeli „The World Happiness Report” wpływały również konkretne wskaźniki obiektywne. Do kluczowych czynników zaliczono poziom dochodów, oczekiwaną długość życia oraz zakres swobód obywatelskich dostępnych dla mieszkańców. Analizowano także poziom korupcji w państwie oraz ogólne zaufanie społeczeństwa do instytucji publicznych. Zwycięska Finlandia osiągnęła w sumie średni wynik 7,8 punktu, co świadczy o wysokim poziomie zadowolenia jej obywateli z wielu aspektów życia.

Gdzie w rankingu uplasowała się Polska?

Polska w tegorocznym „World Happiness Report” zajęła 24. pozycję, co plasuje ją stosunkowo wysoko w globalnym zestawieniu 140 krajów. Wynik ten odzwierciedla ogólny poziom zadowolenia obywateli Polski z jakości życia. W porównaniu do innych państw regionu, Polska prezentuje się korzystnie, choć nie osiąga poziomu najszczęśliwszych narodów. Pozycja ta świadczy o postępach w wielu obszarach uwzględnianych w metodologii raportu.

Patrząc na kraje sąsiadujące z Polską, wyniki są zróżnicowane. Wyżej w rankingu „World Happiness Report” znalazły się Niemcy, które uplasowały się na 17. lokacie, oraz Czechy, zajmujące 20. pozycję. Litwa i Słowacja zostały ocenione nieco gorzej niż Polska, zajmując odpowiednio 28. i 54. miejsce. Znacznie niższe noty otrzymały natomiast Rosja, sklasyfikowana na 79. miejscu, oraz Ukraina, która w obliczu trwającego konfliktu wylądowała na 111. pozycji w globalnym zestawieniu.

Kryzysy wpływają na najniższe miejsca

Na przeciwległym biegunie rankingu szczęścia znalazły się narody, które zmagają się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak niestabilność polityczna i konflikty zbrojne. Stawkę tegorocznego „World Happiness Report” zamyka Afganistan, obecnie znajdujący się pod władzą fanatycznych talibów. Sytuacja w kraju, charakteryzująca się chronicznymi problemami społecznymi i ekonomicznymi, znacząco wpływa na niskie poczucie szczęścia obywateli.

Bezpośrednio nad Afganistanem sklasyfikowano kilka państw afrykańskich, które również borykają się z rozmaitymi kryzysami. Wśród nich znalazły się Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe oraz Botswana, które okupują ostatnie miejsca w globalnym zestawieniu. Niskie pozycje tych krajów odzwierciedlają wpływ takich czynników jak ubóstwo, konflikty wewnętrzne, brak stabilności instytucjonalnej oraz ograniczone swobody obywatelskie na ogólne zadowolenie z życia mieszkańców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.