Światowy Ranking Szczęścia 2024. Gdzie uplasowała się Polska i kto jest największym zaskoczeniem?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-19 11:26

Najnowszy „World Happiness Report”, opracowany przez badaczy z Uniwersytetu w Oksfordzie, ujawnił najnowsze zestawienie najszczęśliwszych krajów świata. Finlandia niezmiennie przewodzi stawce, kontynuując serię zwycięstw od 2017 roku. Znaczącym awansem zaskoczyła Kostaryka, natomiast Polska zajęła 24. pozycję wśród 140 państw. Tabelę zamyka Afganistan, co podkreśla wpływ stabilności politycznej na jakość życia.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI W centrum obrazu znajduje się zbliżenie na grupę siedmiu drewnianych figurek ludzików, ułożonych w okręg, trzymających się za ręce. Figurki są gładko rzeźbione, mają minimalistyczny kształt bez detali twarzy czy ubrań, a ich kolor to naturalny odcień jasnobrązowego drewna. Centralna figurka zwrócona jest tyłem do widza, a jej ramiona są wyciągnięte na boki, łącząc się z sąsiednimi postaciami, tworząc spójną formację. Tło jest rozmyte, jasne i jednolite, z subtelnymi przejściami tonów od kremowego do beżowego, sugerując naturalne oświetlenie.

Finlandia liderem rankingu szczęścia

Najnowsza edycja „The World Happiness Report”, przygotowana przez badaczy z Uniwersytetu w Oksfordzie, potwierdziła stabilność na szczycie zestawienia. Finlandia po raz kolejny, nieprzerwanie od 2017 roku, została uznana za najszczęśliwsze państwo na świecie. To już siódmy rok z rzędu, kiedy ten kraj utrzymuje pozycję lidera w globalnym badaniu jakości życia. Za Finlandią uplasowały się inne kraje nordyckie, co jest typowe dla tego raportu.

Tuż za fińskim liderem znalazły się Islandia i Dania, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu. Prawdziwe zaskoczenie tegorocznego zestawienia stanowi wysoka lokata Kostaryki. Kraj ten zanotował znaczący awans, osiągając czwarte miejsce i doganiając ścisłą czołówkę z Europy Północnej. Polska w globalnym rankingu „World Happiness Report” uplasowała się na 24. pozycji, co jest stosunkowo wysokim wynikiem wśród wszystkich analizowanych państw.

Jak mierzono poziom szczęścia?

W ramach najnowszego badania naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie przeanalizowali sytuację w ponad 140 państwach na całym świecie. Podstawą do stworzenia rankingu były szczegółowe ankiety, w których obywatele oceniali jakość swojego życia. Respondentom zadawano pytania dotyczące różnych aspektów codziennego funkcjonowania, a oceny były wyrażane w dziesięciostopniowej skali. Taka metodologia pozwala na uchwycenie subiektywnego postrzegania szczęścia przez mieszkańców poszczególnych krajów.

Na ostateczną pozycję każdego kraju w tabeli „The World Happiness Report” wpływały również konkretne wskaźniki obiektywne. Do kluczowych czynników zaliczono poziom dochodów, oczekiwaną długość życia oraz zakres swobód obywatelskich dostępnych dla mieszkańców. Analizowano także poziom korupcji w państwie oraz ogólne zaufanie społeczeństwa do instytucji publicznych. Zwycięska Finlandia osiągnęła w sumie średni wynik 7,8 punktu, co świadczy o wysokim poziomie zadowolenia jej obywateli z wielu aspektów życia.

Gdzie w rankingu uplasowała się Polska?

Polska w tegorocznym „World Happiness Report” zajęła 24. pozycję, co plasuje ją stosunkowo wysoko w globalnym zestawieniu 140 krajów. Wynik ten odzwierciedla ogólny poziom zadowolenia obywateli Polski z jakości życia. W porównaniu do innych państw regionu, Polska prezentuje się korzystnie, choć nie osiąga poziomu najszczęśliwszych narodów. Pozycja ta świadczy o postępach w wielu obszarach uwzględnianych w metodologii raportu.

Patrząc na kraje sąsiadujące z Polską, wyniki są zróżnicowane. Wyżej w rankingu „World Happiness Report” znalazły się Niemcy, które uplasowały się na 17. lokacie, oraz Czechy, zajmujące 20. pozycję. Litwa i Słowacja zostały ocenione nieco gorzej niż Polska, zajmując odpowiednio 28. i 54. miejsce. Znacznie niższe noty otrzymały natomiast Rosja, sklasyfikowana na 79. miejscu, oraz Ukraina, która w obliczu trwającego konfliktu wylądowała na 111. pozycji w globalnym zestawieniu.

Kryzysy wpływają na najniższe miejsca

Na przeciwległym biegunie rankingu szczęścia znalazły się narody, które zmagają się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak niestabilność polityczna i konflikty zbrojne. Stawkę tegorocznego „World Happiness Report” zamyka Afganistan, obecnie znajdujący się pod władzą fanatycznych talibów. Sytuacja w kraju, charakteryzująca się chronicznymi problemami społecznymi i ekonomicznymi, znacząco wpływa na niskie poczucie szczęścia obywateli.

Bezpośrednio nad Afganistanem sklasyfikowano kilka państw afrykańskich, które również borykają się z rozmaitymi kryzysami. Wśród nich znalazły się Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe oraz Botswana, które okupują ostatnie miejsca w globalnym zestawieniu. Niskie pozycje tych krajów odzwierciedlają wpływ takich czynników jak ubóstwo, konflikty wewnętrzne, brak stabilności instytucjonalnej oraz ograniczone swobody obywatelskie na ogólne zadowolenie z życia mieszkańców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.