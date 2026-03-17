Tajemnica bezgłowego ciała. Po ponad pół wieku ujawniono, kim był ofiara

Przełom po dekadach ciszy

Niekiedy nawet najbardziej makabryczne zagadki kryminalne muszą czekać na swój moment. Tak właśnie było z historią **bezgłowego ciała, które znaleziono w 1970 roku na Davis Hill Road w stanie Nowy Jork**. Przez ponad pół wieku to wstrząsające odkrycie pozostawało jednym z najbardziej intrygujących nierozwiązanych przypadków, będąc świadectwem bezsilności ówczesnej techniki śledczej.

Ofiara, pozbawiona głowy, rąk, a także jakichkolwiek ubrań czy przedmiotów osobistych, wydawała się skazana na wieczną anonimowość. To niemal niemożliwe zadanie dla śledczych, którzy przez lata sprawdzali setki tropów i porównywali dane, natrafiając jedynie na mur milczenia. Jednak **era nowoczesnych badań DNA zdołała przełamać ten impas**, przynosząc upragnioną odpowiedź, choć nie pełną.

Kim był 'Davis Hill John Doe'?

Jak donosi "New York Post", tożsamość długo poszukiwanej ofiary została wreszcie ustalona. Po 56 latach udało się zidentyfikować mężczyznę, którego okaleczone szczątki odnaleziono w Andover, w hrabstwie Allegany. **Śledczy ogłosili, że ofiarą brutalnego morderstwa był 35-letni Clyde A. Coppage, pochodzący z Pensylwanii**. Tożsamość, która przez dekady pozostawała jedynie enigmatycznym "Davis Hill John Doe", w końcu zyskała imię i nazwisko.

Choć ten przełom przyniósł ulgę rodzinie i śledczym, sprawa jest daleka od zakończenia. Ustalenie tożsamości to jedynie początek, ponieważ **policja nadal intensywnie poszukuje sprawcy tego okrutnego czynu**. To, co wydarzyło się w 1970 roku, nadal pozostaje owiane tajemnicą, a motywy mordercy są nieznane, co czyni sprawę jeszcze bardziej mroczną i pilną.

Jak doszło do przełomu w śledztwie?

Przez całe dziesięciolecia sprawa Clyde'a A. Coppage'a tkwiła w martwym punkcie. Funkcjonariusze, często z kolejnych pokoleń, analizowali akta, wracali do starych dowodów i przesłuchiwali świadków, ale bez konkretnych rezultatów. **Kluczem do rozwiązania tej zagadki okazał się dopiero dynamiczny rozwój technik genetycznych, które zrewolucjonizowały kryminalistykę na całym świecie**. Bez nich, historia Coppage'a prawdopodobnie nigdy nie doczekałaby się epilogu.

Decydujący moment nastąpił w czerwcu 2022 roku, kiedy to **ciało ofiary zostało ekshumowane w celu pobrania świeżego materiału do stworzenia precyzyjnego profilu DNA**. Analizy, przeprowadzone przy nieocenionym wsparciu Federalnego Biura Śledczego (FBI), pozwoliły na porównanie danych genetycznych z dostępnymi bazami. To właśnie ta praca detektywistyczna na poziomie molekularnym doprowadziła do ostatecznej identyfikacji ofiary, nadając sens decades of czekania.

Co wiemy o brutalnym morderstwie?

Śledczy z Nowego Jorku stawiają hipotezę, że **Clyde A. Coppage został zamordowany w zupełnie innym miejscu, a jego ciało rozczłonkowano i porzucono przy drodze w Andover**. Taki scenariusz sugeruje z premedytacją zaplanowaną zbrodnię, mającą na celu maksymalne utrudnienie identyfikacji ofiary i zatarcia śladów. To klasyczna metoda ukrycia tożsamości, choć w tym przypadku, po latach, okazała się nieskuteczna.

Mimo ustalenia tożsamości, najważniejsze pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi: **kto stoi za tą niewyobrażalną zbrodnią i jaki był jej motyw?** Brak tych kluczowych elementów układanki sprawia, że choć znamy ofiarę, sprawca wciąż pozostaje wolny. Biuro Śledcze Policji Stanu Nowy Jork w Amity, mimo upływu lat, wciąż apeluje o wszelkie informacje dotyczące Coppage'a lub okoliczności jego śmierci, licząc na przełom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.