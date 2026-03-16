Taksówka zmiotła kobiety z chodnika. Jakim cudem to przeżyły?

Taksówka staranowała kobiety na Manhattanie

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w piątkowe popołudnie na Lower East Side w Nowym Jorku. Dwie kobiety spotkały się na pogawędkę przed kwiaciarnią, położoną na ruchliwym skrzyżowaniu Rivington Street i Essex Street na Manhattanie. W chwili, gdy rozmawiały na chodniku, rozpędzona taksówka niespodziewanie straciła kontrolę i wjechała prosto w nie, a następnie w budynek kwiaciarni.

Nagranie z monitoringu, które szybko zyskało rozgłos w mediach społecznościowych, ukazuje moment zderzenia. Żółta taksówka dosłownie zmiotła kobiety z chodnika. Sceny zarejestrowane na filmie sugerowały, że ofiary nie miały żadnych szans na przeżycie, co wzbudziło ogromne zaniepokojenie. Incydent wywołał natychmiastową reakcję świadków i służb ratunkowych.

Niezwykłe okoliczności wypadku

Siła uderzenia była bardzo duża, co potwierdzają relacje świadków i skutki zdarzenia. Jak podaje dziennik New York Post, obie poszkodowane kobiety zostały najpierw rzucone na maskę pojazdu. Następnie taksówka uderzyła w witrynę sklepu, powodując jej całkowite zniszczenie i rozsypanie kwiatów na ulicę.

Jedna z kobiet, w wyniku impetu, spadła po schodach prowadzących do piwnicy budynku, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Druga poszkodowana została odrzucona na chodnik w pobliżu miejsca wypadku. Początkowo świadkowie mieli trudności z zlokalizowaniem jednej z ofiar, co potęgowało dramatyzm chwili.

"W końcu usłyszeliśmy cichy głos: ‘Jestem tutaj, jestem tutaj’" – relacjonował świadek zdarzenia.

Jak odnaleziono zaginioną ofiarę?

Świadek zdarzenia, który siedział w pobliskiej restauracji, opowiedział o dramatycznych chwilach. Opisał, jak taksówka uderzyła w kobiety na chodniku, a jedna z nich zniknęła z pola widzenia. Znajomi poszkodowanej oraz obecni na miejscu świadkowie rozpoczęli poszukiwania, wołając jej imię w nadziei na szybkie odnalezienie.

Dopiero po pewnym czasie, po usłyszeniu cichego głosu z piwnicy, udało się zlokalizować zaginioną kobietę. Jej słowa, świadczące o przytomności i zdolności do komunikacji, były pierwszym sygnałem, że mimo potwornego uderzenia, ofiary mogły przeżyć to zdarzenie. Cała sytuacja budziła ogromne emocje wśród obecnych.

Dochodzenie policyjne i stan poszkodowanych

W taksówce w momencie wypadku znajdowała się pasażerka, która również była wstrząśnięta zaistniałą sytuacją. Kobieta zeznała, że jazda przebiegała normalnie, aż do momentu, gdy kierowca taksówki nagle stracił kontrolę nad pojazdem. Następnie samochód uderzył w budynek kwiaciarni, co doprowadziło do opisanego zdarzenia.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe. Straż pożarna Nowego Jorku poinformowała o przewiezieniu trzech osób do szpitala – dwóch potrąconych kobiet oraz jednej osoby z taksówki. Według wstępnych informacji lekarskich, wszyscy poszkodowani mają powrócić do pełni zdrowia, co jest zaskakujące wobec skali wypadku. Policja wszczęła dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia, które pozostają na razie nieznane.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.