Thomas Markle zakochany. Czyżby znalazł ukojenie u boku znacznie młodszej pielęgniarki?

Dramat i cud ojca Meghan Markle

Jeszcze w grudniu minionego roku media obiegły dramatyczne wieści z Filipin, które niemalże zapowiadały koniec pewnej medialnej sagi. Thomas Markle, ojciec księżnej Sussex Meghan Markle, znajdował się na łożu śmierci. Poważna infekcja i konieczność amputacji nogi wywołały falę spekulacji na temat potencjalnego pojednania z córką, która od lat utrzymywała z nim burzliwe relacje. Wówczas zdawało się, że tylko cud może zmienić bieg wydarzeń, a cała rodzina Markle'ów znalazła się w centrum uwagi mediów.

Od tamtej pory sprawa ojca księżnej nieco przycichła, co często bywa preludium do zupełnie niespodziewanych zwrotów akcji. I faktycznie, Thomas Markle powrócił, niczym Feniks z popiołów, prezentując się w zaskakująco dobrej kondycji. Co więcej, nie jest już samotny. Jak donoszą najnowsze informacje, 81-latek nie tylko odzyskał zdrowie, ale i odnalazł płomienną miłość w ramionach osoby, którą poznał w niezwykłych okolicznościach – w szpitalu.

„Jeden z jego lekarzy powiedział, że kolejne dwa, trzy dni będą krytyczne. Lewą nogę usunięto mu poniżej kolana. Obawiali się zakażenia – sepsy lub gangreny. Ciało było czarne i obumierające. Nie było opcji. To była sytuacja zagrażająca życiu” - mówił Tom Jr., syn Thomasa, w rozmowie z Daily Mail.

Kim jest nowa wybranka Thomasa Markle?

Tajemniczą kobietą, która zawróciła w głowie Thomasowi Markle, jest 46-letnia pielęgniarka Rio Canedo. Co ciekawe, jest ona zaledwie rok starsza od samej Meghan Markle, co dodaje pikanterii całej historii i z pewnością nie umknie uwadze medialnych obserwatorów. Para poznała się w szpitalu, gdzie Thomas Markle przechodził rekonwalescencję po poważnej operacji, a pani Canedo pełniła swoją służbę. Jej rola w jego powrocie do zdrowia okazała się kluczowa, pomagając mu przetrwać najcięższe chwile.

81-letni Thomas Markle nie kryje swojego szczęścia i otwarcie deklaruje, że wiek jest dla niego jedynie liczbą. Z imponującą swobodą ignoruje potencjalne komentarze i krytykę, powtarzając, że „krytycy zawsze będą krytykować”. Ta postawa świadczy o jego determinacji w dążeniu do osobistego szczęścia po latach pełnych zdrowotnych i rodzinnych zawirowań, które z pewnością nie były łatwe do zniesienia.

Ojciec Meghan Markle. Koniec rodzinnego sporu?

Ostatnie lata życia Thomasa Markle’a były naznaczone serią poważnych problemów zdrowotnych, które z pewnością odcisnęły piętno na jego życiu osobistym. W 2022 roku przeszedł rozległy udar, po którym musiał na nowo uczyć się podstawowych czynności, takich jak mówienie. Wcześniejsze zawały serca również przypominały o kruchości zdrowia, co w kontekście obecnej nowej miłości, nadaje jego historii rys prawdziwej walki o drugą szansę.

Niestety, na tym tle osobistej odnowy, cień na wciąż rzuca trwający od lat konflikt z córką, Meghan Markle. Relacje ojca i córki uległy drastycznemu pogorszeniu przed ślubem z księciem Harrym w 2018 roku, kiedy to Thomas Markle nie pojawił się na ceremonii, a jego miejsce zajął książę Karol. Księżna Sussex nigdy nie wybaczyła ojcu płatnych sesji z paparazzi oraz licznych medialnych wynurzeń, które regularnie podważały jej prywatność i wizerunek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.