Trump i Iran. Czy świat odetchnął z ulgą?

Groźby Trumpa i zaskakujący zwrot

Prezydent Donald Trump wielokrotnie szokował opinię publiczną swoimi ostrzeżeniami pod adresem Teheranu. Apokaliptyczne wizje, w których mówił o "zniszczeniu całej cywilizacji" i cofnięciu Iranu do "epoki kamienia łupanego", budziły globalny niepokój. Ultimatum dotyczące irańskiego programu nuklearnego oraz odblokowania strategicznej cieśniny Ormuz miało minąć w nocy z 7 na 8 kwietnia, a świat wstrzymywał oddech, czekając na potencjalną katastrofę. Napięcie na Bliskim Wschodzie osiągnęło punkt kulminacyjny, a wizja eskalacji konfliktu wydawała się nieunikniona.

Jednakże, ku zaskoczeniu wielu obserwatorów sceny politycznej, scenariusz totalnej zagłady nie ziścił się. Zamiast zapowiadanego bombardowania i totalnej anihilacji, Pakistan, który odgrywał rolę mediatora, ogłosił wstępne zawieszenie broni. Rozmowy pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi mają rozpocząć się w Islamabadzie, co daje nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu. Wygląda na to, że groźne słowa Trumpa, choć medialnie nośne, tym razem nie doprowadziły do najgorszego.

"Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Cieśnina Ormuz otwarta?

Kluczowym elementem wstępnego porozumienia jest kwestia cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku morskiego, przez który przepływa znaczna część światowej ropy. Jej blokada przez Iran od ponad miesiąca, będąca odpowiedzią na wcześniejsze ataki USA i Izraela, miała ogromny wpływ na globalne rynki surowców. Doniesienia o rychłym otwarciu cieśniny Ormuz natychmiast wywołały pozytywną reakcję, a ceny ropy zaczęły spadać. To z pewnością dobra wiadomość dla gospodarki światowej, zmęczonej kolejnymi wstrząsami.

Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, z triumfem ogłosiła "zwycięstwo Stanów Zjednoczonych", podkreślając, że Amerykanie osiągnęli swoje cele. Z kolei irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego również ogłosiła sukces, twierdząc, że to Teheran wymusił na Waszyngtonie przyjęcie swojego 10-punktowego planu. Obie strony, tradycyjnie już, przedstawiają sytuację jako własne dyplomatyczne zwycięstwo.

Dwa tygodnie na negocjacje

Ogłoszone dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie daje nadzieję na dalsze negocjacje i wypracowanie trwałego porozumienia. Niemniej jednak, już pojawiają się pierwsze rysy na tym pozornie stabilnym obrazie. Al Jazeera podała, że według Izraela, zawieszenie broni nie dotyczy Libanu, a co więcej, terytorium tego kraju zostało już ostrzelane przez siły Benjamina Netanjahu. To pokazuje, jak kruche i skomplikowane są relacje w tym zapalnym regionie świata, gdzie każdy gest ma swoje ukryte znaczenie.

Donald Trump, w swoim stylu, również zabrał głos, informując o szczegółach rozmów, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy. Podkreślił, że ustąpił po prośbach premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa i marszałka Asima Munira. Jego wpisy na Truth Social zawsze są źródłem zarówno informacji, jak i sporej dawki retoryki, która ma utwierdzić jego zwolenników w przekonaniu o jego sile. Pokazuje to specyfikę współczesnej dyplomacji, gdzie komunikacja odbywa się często przez media społecznościowe.

"Na podstawie rozmów z premierem Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na CAŁKOWITE, NATYCHMIASTOWE i BEZPIECZNE OTWARCIE Cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał Trump na platformie Truth Social. "Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie Porozumienia" - dodał prezydent USA.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.