Trump i cieśnina Ormuz. Czy USA zrzucą odpowiedzialność na Europę?

Strategia Trumpa na Bliskim Wschodzie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozważa radykalną zmianę podejścia do trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według nieoficjalnych informacji podanych przez „Wall Street Journal”, Trump ma być gotowy zakończyć obecną fazę działań wojennych z Iranem. Ta decyzja miałaby zostać podjęta nawet w sytuacji, gdy strategiczna cieśnina Ormuz pozostałaby w znacznym stopniu zamknięta, co jest kluczowym punktem zapalnym w regionie.

Źródła w administracji amerykańskiej, na które powołuje się dziennik, wskazują, że takie rozwiązanie oznaczałoby dalszą kontrolę Iranu nad tym niezwykle ważnym szlakiem wodnym. Pełne odblokowanie cieśniny jest postrzegane jako zadanie trudne i czasochłonne, mogące znacznie wydłużyć konflikt. Według analityków i przecieków, operacja taka mogłaby trwać znacznie dłużej niż pierwotnie zakładane cztery do sześciu tygodni działań militarnych.

Czy USA wycofają się z Ormuzu?

Obecne doniesienia sugerują, że Donald Trump skłania się ku zakończeniu obecnej fazy walk po osiągnięciu określonych celów militarnych. Główne założenia to osłabienie irańskiej floty oraz zredukowanie zdolności rakietowych Teheranu. Po zrealizowaniu tych zadań, Stany Zjednoczone miałyby skupić się na intensywnej presji dyplomatycznej, mającej na celu przywrócenie swobodnego przepływu statków przez cieśninę.

Jeśli działania dyplomatyczne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, USA zamierzają naciskać na swoich sojuszników. Wśród nich wymienia się kraje europejskie oraz państwa regionu Zatoki Perskiej, które miałyby przejąć odpowiedzialność za odblokowanie cieśniny Ormuz. Opcje militarne, choć wciąż brane pod uwagę, nie są obecnie traktowane jako priorytet w dalszych działaniach.

Rola Europy w konflikcie?

Prezydent Trump skierował również ostrzeżenie pod adresem Iranu, informując, że w przypadku braku porozumienia i dalszych napięć, możliwe są ataki na infrastrukturę energetyczną. Ten potencjalny scenariusz podkreśla wagę stawki w konflikcie. Cieśnina Ormuz jest globalnie kluczowym szlakiem transportowym, przez który przepływa około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej, co czyni ją strategicznym punktem na mapie handlu międzynarodowego.

Trwający od miesiąca konflikt na Bliskim Wschodzie ma już odczuwalne konsekwencje dla gospodarki światowej. Wielu międzynarodowych graczy dąży do jego jak najszybszego zakończenia, jednak stanowisko Izraela, które nie zamierza rezygnować z dalszych działań, komplikuje sytuację. Przecieki z Białego Domu sugerują, że administracja USA poszukuje sposobu na wyjście z konfliktu przy minimalizacji własnego zaangażowania militarnego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.