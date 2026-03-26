Trump o wojnie. Czy USA i Izrael naprawdę wygrywają?

Waszyngton grozi Iranowi piekłem?

Napięcie na Bliskim Wschodzie osiąga zenit, a zza oceanu docierają słowa, które mrożą krew w żyłach. Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, bez ogródek oświadczyła, że prezydent Donald Trump jest gotów „rozpętać piekło”, jeśli Teheran nie zaakceptuje obecnych realiów i nie uzna swojej militarnej porażki. To jawne ostrzeżenie ma uświadomić Iranowi powagę sytuacji i rzekomo zmusić go do uległości.

Według Leavitt, USA uderzyły już w ponad 9 tysięcy celów na terenie Iranu, w tym kluczowe magazyny pocisków przeciwokrętowych ulokowane w pobliżu strategicznej Cieśniny Ormuz. Zniszczenie ponad 140 irańskich okrętów w ramach operacji „Epicka Furia” zostało nazwane najbardziej niszczycielską akcją od czasów II wojny światowej, mającą przypieczętować dominację Ameryki w regionie. Mimo to, Teheran konsekwentnie dementuje doniesienia o prowadzonych negocjacjach, sugerując, że Waszyngton prowadzi dialog "sam ze sobą", co tylko pogłębia impas.

"Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło. Iran nie powinien ponownie mylnie oceniać sytuacji" - takie słowa wypowiedziała podczas spotkania z dziennikarzami rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Czy to prawda, że Iran przegrywa?

Oficjalne komunikaty z Waszyngtonu malują obraz miażdżącego zwycięstwa nad Iranem, jednak coraz więcej doniesień wskazuje na zupełnie odmienną rzeczywistość. „Financial Times” alarmuje, że Rosja coraz śmielej wspiera Teheran, nie tylko dostarczając informacje wywiadowcze, ale również planując wysyłkę dronów, co stanowi odwrócenie pierwotnego kierunku dostaw, kiedy to Iran zaopatrywał Rosję w Shahedy na potrzeby konfliktu ukraińskiego.

Tymczasem brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI) rzuca nowe światło na strategiczne zasoby Izraela i Stanów Zjednoczonych. Z analiz wynika, że zapasy zaawansowanych pocisków przechwytujących są na wyczerpaniu, a Izrael może stracić swój cały arsenał do końca marca. Taki rozwój wydarzeń całkowicie podważa narrację o bezproblemowym triumfie i może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji.

Czy grozi nam eskalacja konfliktu?

Perspektywa wyczerpania kluczowych zasobów przez Izrael, w połączeniu z determinacją Trumpa i naciskami w regionie, może prowadzić do jeszcze większej tragedii. Eksperci ostrzegają, że w obliczu potencjalnej porażki z Iranem, szansa na „rozpętanie piekła” i użycie broni jądrowej drastycznie wzrasta. To scenariusz, który od lat budzi obawy na całym świecie i może mieć katastrofalne skutki.

Co więcej, doniesienia „New York Times” sugerują, że Amerykanie, mimo publicznej retoryki, mogą być gotowi na ustępstwa. Mówi się o dopuszczeniu możliwości utrzymania obecnej władzy ajatollahów, próbując jednocześnie zmusić ich do uległości wobec USA. Jednakże, biorąc pod uwagę dotychczasową postawę Teheranu, takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobne, a widmo dalszej eskalacji wisi nad regionem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.