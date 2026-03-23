Trump ogłasza porozumienie z Iranem. Czy to koniec wojny i drożyzny na stacjach?

Sensacyjne deklaracje Trumpa

Donald Trump, znany z zamiłowania do medialnych wystąpień, ponownie zaskoczył światowe agencje, ogłaszając zbliżające się porozumienie z Iranem. Jego słowa, wypowiedziane w Palm Beach przed wylotem do Memphis, rzuciły nowe światło na niezwykle napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Były prezydent USA podkreślił, że negocjacje prowadzone przez jego doradców – Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera – są już na bardzo zaawansowanym etapie i odbyły się z dużą skutecznością.

Według Trumpa, niedzielne rozmowy miały przebiec „bardzo dobrze”, a obie strony są już bliskie ostatecznego uściśnięcia dłoni. To właśnie on, nie kto inny, ale doradcy byłego prezydenta, mieli utorować drogę do potencjalnego rozwiązania jednego z najbardziej palących konfliktów ostatnich lat. Ta informacja, choć z pozoru nadzieje dająca, budzi naturalne pytania o jej wiarygodność i faktyczne intencje za nią stojące.

"Prowadzimy bardzo, bardzo mocne rozmowy. Zobaczymy, dokąd doprowadzą. Mamy punkty, główne punkty porozumienia. Powiedziałbym, prawie wszystkie punkty porozumienia" - mówił Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach przed odlotem do Memphis.

Kontrola Cieśniny Ormuz?

W dalszej części swojej wypowiedzi Donald Trump posunął się jeszcze dalej, sugerując rewolucyjny pomysł wspólnej kontroli strategicznej Cieśniny Ormuz przez USA i Iran. To wizja, która w kontekście dotychczasowych napięć i wzajemnej nieufności, brzmi niemal jak science fiction. Celem Waszyngtonu, jak uparcie twierdzi Trump, jest przede wszystkim powstrzymanie Teheranu przed rozwijaniem broni atomowej, co ma być fundamentem jakiegokolwiek porozumienia.

Były prezydent podkreślił, że dążenie do pokoju na Bliskim Wschodzie jest nierozerwalnie związane z nuklearnym rozbrojeniem Iranu. "Nuklearny pył" ma być całkowicie wyeliminowany, a wszelkie zapasy wzbogaconego uranu zredukowane do zera. Stany Zjednoczone domagają się całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu, choć Iran konsekwentnie zaprzecza posiadaniu jakichkolwiek planów budowy bomby atomowej, podkreślając cywilny charakter swojego programu nuklearnego.

"Nie chcemy żadnych bomb atomowych, żadnej broni atomowej, nawet żeby byli blisko. (...) Chcemy pokoju na Bliskim Wschodzie. Nuklearny pył - będziemy tego chcieli i dostaniemy to, zgodziliśmy się na to. I chcemy zero wzbogacania" - mówił Trump, mając zapewne na myśli zapasy wzbogaconego uranu.

Czy Iran zaprzecza rozmowom?

Gdzie tkwi haczyk w tej medialnej ofensywie Trumpa? Zaledwie kilka godzin po jego deklaracjach, irańskie agencje informacyjne Fars i Tasnim, powołując się na anonimowe źródła, podały, że żadne rozmowy z USA – ani bezpośrednie, ani pośrednie – nie miały miejsca. To fundamentalne zaprzeczenie podważa całą narrację byłego prezydenta i rodzi poważne wątpliwości co do rzeczywistego stanu negocjacji. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym spektaklem politycznym, czy też Iran gra na czas, starając się zyskać przewagę taktyczną?

Władze Iranu nie tylko zaprzeczają istnieniu negocjacji, ale również sugerują, że Donald Trump przełożył planowane ataki na infrastrukturę energetyczną Teheranu z obawy przed zdecydowanym odwetem. Iran miał rzekomo zagrozić uderzeniem w obiekty w całym regionie, co zmusiło Waszyngton do zmiany strategii. Teheran jasno stawia sprawę: sytuacja w Cieśninie Ormuz nie wróci do normy, dopóki USA będą wywierać presję, a za rozpoczęcie konfliktu odpowiadają Stany Zjednoczone. W tej grze interesów i oświadczeń, prawda zdaje się być pierwszą ofiarą.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.