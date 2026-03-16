Trump żąda interwencji. Czy NATO jest zagrożone?

Trump wzywa do ochrony cieśniny Ormuz

Prezydent Donald Trump żąda od innych krajów, w tym europejskich, zaangażowania w działania na Bliskim Wschodzie. Głównym celem jest strategiczna cieśnina Ormuz, która wymaga odblokowania, aby statki z ropą naftową mogły swobodnie przepływać. Wezwanie to stanowi odejście od poprzednich apeli, przybierając formę stanowczego żądania.

Stany Zjednoczone, wraz z Izraelem, są aktywnie obecne w regionie, jednak Trump podkreśla, że inne państwa również powinny wziąć odpowiedzialność. Argumentuje, że cieśnina Ormuz jest źródłem energii dla wielu krajów, dlatego ich udział w jej ochronie jest uzasadniony. Amerykański przywódca wskazuje na historyczne zaangażowanie USA w regionie.

"Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium, bo to jest ich terytorium. To jest miejsce, z którego czerpią energię. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić."

Dlaczego cieśnina Ormuz jest ważna?

Cieśnina Ormuz stanowi kluczowy punkt tranzytowy dla światowych dostaw ropy naftowej, łącząc Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Jej strategiczne znaczenie wynika z faktu, że przez nią przepływa znaczna część globalnego eksportu ropy, co czyni ją wrażliwą na wszelkie zakłócenia polityczne i militarne. Odblokowanie tego szlaku ma zapewnić ciągłość dostaw.

Donald Trump wyraźnie zaznaczył, że Europa i Chiny są szczególnie zależne od ropy pochodzącej z Zatoki Perskiej. W przeciwieństwie do USA, które posiadają obfite własne zasoby ropy naftowej, te regiony gospodarczo odczułyby dotkliwie wszelkie utrudnienia w przepływie przez cieśninę. Stąd amerykański prezydent oczekuje ich bezpośredniego zaangażowania.

„To właściwe, aby ludzie, którzy korzystają z Cieśniny, pomogli dopilnować, aby nic złego się tam nie wydarzyło”

Które kraje wymienił Donald Trump?

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, Donald Trump wskazał konkretne kraje, które chciałby zobaczyć w koalicji chroniącej cieśninę Ormuz. Wśród wymienionych państw znalazły się Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i inne kraje. Pojawiały się również nazwy Niemiec i Australii w kontekście tych rozmów.

Polska, będąca członkiem NATO, nie została bezpośrednio wymieniona przez Trumpa w tym kontekście. Niemniej jednak, amerykański prezydent odniósł się do przyszłości całego sojuszu NATO, co sugeruje szersze oczekiwania wobec państw członkowskich. Presja na sojuszników jest coraz intensywniejsza i może mieć dalekosiężne skutki.

„Jeśli nie będzie żadnej reakcji lub będzie ona negatywna, myślę, że będzie to bardzo niekorzystne dla przyszłości NATO” – stwierdził w rozmowie z Financial Times.

Japonia i Australia odmawiają wsparcia

Reakcje na wezwanie Stanów Zjednoczonych do zaangażowania w ochronę cieśniny Ormuz są zróżnicowane. Władze Japonii i Australii już oficjalnie wykluczyły możliwość wysłania swoich okrętów wojennych do regionu. Ich stanowisko stanowi wyraźny sprzeciw wobec żądań Donalda Trumpa i podkreśla brak jednomyślności wśród sojuszników.

Japoński minister obrony, Shinjiro Koizumi, jasno zakomunikował decyzję Tokio, powołując się na obecną sytuację w Iranie. Stwierdził, że w obecnym kontekście geopolitycznym Japonia nie rozważa wydawania rozkazu przeprowadzenia operacji bezpieczeństwa morskiego. To jednoznaczna deklaracja sprzeciwu wobec amerykańskich oczekiwań.

"W obecnej sytuacji w Iranie nie rozważamy wydania rozkazu przeprowadzenia operacji bezpieczeństwa morskiego"

Jakie jest stanowisko Australii?

Australia również zajęła jasne stanowisko w kwestii militarnego zaangażowania w cieśninie Ormuz. Minister transportu Australii, Catherine King, potwierdziła na antenie ABC, że Australia nie otrzymała prośby o udział w operacji. Dodała, że kraj nie uczestniczy w działaniach militarnych w tym strategicznym regionie.

Odmowa Japonii i Australii pokazuje, że inicjatywa Trumpa napotyka na opór nawet wśród bliskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Podkreślają oni świadomość wagi cieśniny, ale jednocześnie odcinają się od bezpośredniego udziału w działaniach wojskowych. To może zwiastować trudności w budowaniu szerszej koalicji.

"Wiemy, jak jest to niezwykle ważne, ale nie poproszono nas o to, ani w tym nie uczestniczymy"

Potencjalne konsekwencje dla NATO

Donald Trump otwarcie powiązał brak reakcji na swoje żądania z przyszłością NATO, co wprowadza dodatkowe napięcie w stosunkach transatlantyckich. Jego słowa o "bardzo niekorzystnym" wpływie na sojusz sugerują, że odmowa wsparcia w Ormuzie może mieć szersze polityczne konsekwencje dla państw członkowskich. Takie stanowisko USA wywiera presję na cały blok obronny.

Przyszłość sojuszu transatlantyckiego może być zagrożona, jeśli kraje europejskie i inni sojusznicy nie ustosunkują się pozytywnie do wezwań Waszyngtonu. Trump wykorzystuje tę kwestię jako argument w rozmowach o podziale odpowiedzialności i kosztów związanych z globalnym bezpieczeństwem. Brak konsensusu może doprowadzić do poważnych podziałów wewnątrz NATO.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.