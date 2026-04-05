Ultimatum dla Iranu. Czy Donald Trump rozpęta piekło na Bliskim Wschodzie?

Trump stawia ultimatum Iranowi

W Niedzielę Wielkanocną, gdy większość świata celebrowała spokój i rodzinną atmosferę, Donald Trump postawił świat na krawędzi kolejnego kryzysu, publikując w serwisie Truth Social wpis adresowany do władz Iranu. Jego słowa były jednoznaczne i pełne agresji, domagając się natychmiastowego otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz. To już kolejna odsłona napięć, które od dłuższego czasu narastają w regionie Zatoki Perskiej, co budzi poważne obawy o stabilność.

Poprzedzający ten incydent sobotni post zawierał konkretne ultimatum: 48 godzin na zawarcie porozumienia lub odblokowanie kluczowego szlaku wodnego. Termin ten upłynął w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego), zwiększając nerwowość na międzynarodowych rynkach i w dyplomacji. Świat z zapartym tchem oczekiwał, czy Iran ugnie się pod presją bezprecedensowych gróźb amerykańskiego przywódcy.

"Wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyć w piekle” – głosi wpis, w którym przywódca Stanów Zjednoczonych domaga się po raz kolejny otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz.

Jak Iran odpowiada na amerykańskie groźby?

Irańskie dowództwo sił zbrojnych nie pozostało dłużne wobec retoryki Waszyngtonu, odpowiadając własnymi, równie ostrymi ostrzeżeniami. Cytowane przez agencję Reuters, władze w Teheranie jasno dały do zrozumienia, że dalsza eskalacja ze strony USA i Izraela może przemienić cały region w prawdziwe piekło. Tym samym Bliski Wschód stał się areną słownych potyczek na najwyższym szczeblu, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje.

Rzecznik centralnego dowództwa armii Iranu w swoim oświadczeniu podkreślił, że wszelkie iluzje dotyczące pokonania Islamskiej Republiki Iranu zakończą się porażką i pogrążeniem się w bagnie. Jego słowa brzmią jak bezpośrednia odpowiedź na amerykańskie ultimatum, wskazując na brak gotowości Iranu do ustępstw i jego niezłomną postawę. Ta deklarowana postawa z pewnością nie sprzyja deeskalacji napięcia w regionie.

„iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie”

Tło konfliktu wokół cieśniny Ormuz

Obecna wymiana gróźb nie jest odosobnionym incydentem, ale kulminacją tygodni narastających napięć, naznaczonych nalotami na Iran prowadzonymi przez siły amerykańskie i izraelskie. Operacja ta, rozpoczęta pod koniec lutego 2026 roku, przyczyniła się do zwiększenia antagonizmów w regionie i niepokoju na arenie międzynarodowej. Wzajemne ataki i zestrzelenia samolotów sygnalizują niezwykle kruche status quo i realne ryzyko szerszego konfliktu.

W piątek doszło do znaczącego incydentu, gdy siły irańskie zdołały zestrzelić amerykański myśliwiec F-15, a tego samego dnia Amerykanie stracili również szturmowiec A-10 Thunderbolt II (Warthog). Te wydarzenia świadczą o tym, że konflikt z werbalnej sfery przenosi się coraz częściej na realne pole walki, co budzi globalne obawy o stabilność energetyczną i gospodarczą.

Czy Donald Trump dotrzyma słowa?

Warto przypomnieć, że obecne groźby Donalda Trumpa wobec Iranu nie są pierwszymi w jego prezydenckiej karierze. Jak zauważa „Wall Street Journal”, w przeszłości już zapowiadał eskalację ataków w przypadku nieotwarcia Ormuzu, by następnie wycofywać się z tych deklaracji, sugerując otwartość Teheranu na rozwiązania dyplomatyczne. Historia pokazuje, że retoryka Trumpa często bywa ostrzejsza niż późniejsze, rzeczywiste działania administracji.

Taka zmienność w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych pod wodzą Trumpa stawia pod znakiem zapytania rzeczywiste zamiary administracji. Czy tym razem prezydent zdecyduje się na bardziej zdecydowane kroki, czy też ponownie poszuka dyplomatycznego wyjścia z impasu? Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, cen ropy naftowej i globalnego bezpieczeństwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.