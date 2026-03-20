Ursula Andress ofiarą oszustwa. Jak wyparowały miliony legendarnej "dziewczyny Bonda"?

Milionowy skandal "dziewczyny Bonda"

Ursula Andress, ikona kina, padła ofiarą bezwzględnego oszustwa finansowego. Jej nieżyjący już manager, Eric Freymond, jest oskarżony o przywłaszczenie astronomicznej kwoty szesnastu milionów funtów. Sławna aktorka zbliża się do 90. urodzin w atmosferze skandalu, który wstrząsnął jej życiem prywatnym i finansowym, stawiając pod znakiem zapytania bezpieczeństwo majątkowe gwiazd.

Mężczyzna miał latami usypiać czujność klientki, aby ostatecznie zdefraudować jej pieniądze. Śledztwo obejmuje niejasne operacje bankowe, rzekome zakupy obrazów, które nigdy nie trafiły do właścicielki, oraz potajemne dysponowanie jej kapitałem. Pokaźna część jej majątku po prostu wyparowała w tajemniczych okolicznościach, budząc pytania o skuteczność nadzoru finansowego.

Tajemnica znikających pieniędzy. Kto odpowie za oszustwo?

Oszukana aktorka cierpi na chroniczną bezsenność, zmaga się z napadami lęku i ma ogromne poczucie krzywdy. Załamana gwiazda otwarcie przyznaje, że padła ofiarą manipulacji, a sprawca perfidnie wykorzystał jej podeszły wiek, co tylko pogłębia dramat tej historii.

Podejrzany manager popełnił samobójstwo tuż po tym, jak potwierdził część oskarżeń w zupełnie innym procesie karnym, co z pewnością utrudnia pełne wyjaśnienie sprawy. O sprawie poinformowano prokuraturę, która prowadzi teraz dochodzenie, mające na celu ustalenie wszystkich szczegółów gigantycznej defraudacji.

Kultowa scena, wieczna sława

Przed tym dramatem, Ursula Andress była symbolem seksu i sukcesu, a jej kariera to prawdziwa definicja hollywoodzkiego marzenia. Kultowa scena z „Doktora No” z 1962 roku, w której 26-letnia aktorka wynurza się z wody w białym stroju kąpielowym, na zawsze zapisała się w historii kina. Ta rola przyniosła jej międzynarodową sławę oraz prestiżową statuetkę Złotego Globu, czyniąc ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy epoki.

To właśnie postać Honey Ryder utorowała Ursuli Andress drogę na szczyt, czyniąc ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych „dziewczyn Bonda”. Jej kariera jednak nie ograniczała się jedynie do przygód słynnego szpiega, obejmując kilkadziesiąt innych znaczących produkcji, które umocniły jej pozycję w świecie filmu.

Jakie inne filmy warto zobaczyć?

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Ursula Andress zagrała w wielu głośnych produkcjach, wykazując się wszechstronnością i aktorskim kunsztem. Wystąpiła u boku Elvisa Presleya w „Zabawie w Acapulco” z 1963 roku oraz jako Ayesha w filmie „Ona” z 1965 roku, zdobywając uznanie krytyków i widzów. Kolejne ważne role to „Dziesiąta ofiara” z Marcello Mastroiannim oraz ponowne wcielenie się w Vesper Lynd w „Casino Royale” z 1967 roku, co tylko potwierdzało jej status gwiazdy.

Później gwiazda z sukcesem pojawiała się także w innych głośnych hitach epoki, takich jak „Co słychać, koteczku?” z 1965 roku czy „Błękitny Max” z 1966 roku. Grała również u boku Charlesa Bronsona i Alaina Delona w „Samuraju i kowbojach” z 1971 roku, demonstrując swój niezwykły talent i zdolność do wcielania się w różnorodne postacie.

Ostatnie aktorskie pożegnanie

Lata osiemdziesiąte przyniosły jej kolejne role w produkcjach takich jak „Zmierzch tytanów”, gdzie wcieliła się w Afrodytę, oraz w miniserialu „Piotr Wielki”, kontynuując budowanie swojego bogatego dorobku artystycznego. Ursula Andress pozostawała aktywna zawodowo przez dekady, angażując się w różnorodne projekty filmowe i telewizyjne, co świadczy o jej pasji i zaangażowaniu.

Jej artystyczne pożegnanie z widzami nastąpiło stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku, za sprawą niemieckiego obrazu „Die Vogelpredigt”. Był to symboliczny koniec długiej i pełnej wzlotów oraz upadków kariery, która rozpoczęła się od legendarnego wejścia w białym bikini i pozostawiła niezatarte piętno w historii kina.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.