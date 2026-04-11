Węgierska polityka w cieniu wyborów?

Zbliżające się niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech ponownie stawiają Viktora Orbana i jego partię Fidesz przed szansą na kontynuowanie rządów. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego, a mandat będzie trwał cztery lata. Orban, który sprawuje urząd premiera nieprzerwanie od 2010 roku, a także w latach 1998-2002, jest **najdłużej urzędującym szefem rządu w historii współczesnych Węgier**.

Jego polityka wzbudza od lat liczne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie oraz utrzymywania bliskich kontaktów z Rosją. Niejednokrotnie pojawiały się informacje o jego wyjątkowych relacjach z Władimirem Putinem. **To właśnie te dyplomatyczne niuanse często definiują jego pozycję na arenie międzynarodowej**, podkreślając unikalne podejście do spraw globalnych.

"Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób" - miał powiedzieć Viktor Orban do Władimira Putina podczas październikowej rozmowy telefonicznej - wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Bloomberg. Miał też dodać: "W każdej sprawie jestem do dyspozycji."

Anikó Lévai: Żona premiera.

W cieniu politycznej kariery Orbana od lat stoi jego żona, Anikó Lévai, z którą polityk jest związany od 1986 roku. Anikó Lévai, rówieśniczka męża urodzona w 1963 roku, jest z wykształcenia prawniczką i to właśnie na studiach na Uniwersytecie Eötvös Loránd poznała swojego przyszłego męża. **Jej jedyna styczność z polityką to kandydowanie z listy Fideszu w wyborach parlamentarnych w 1990 roku**.

Mimo to, deklaruje, że jako gospodyni domowa nigdy nie angażuje się w sprawy polityczne, ograniczając swoją aktywność do przygotowywania mężowi ubrań na kolejny dzień. To interesujące, zważywszy na to, że magazyn "Forbes" wskazał ją jako **jedną z najbardziej wpływowych kobiet na Węgrzech**, co sugeruje, że jej rola może wykraczać poza domowe obowiązki.

Rodzina Orbana: Dzieci i wnuki.

Viktor Orban to nie tylko polityk, ale także głowa licznej rodziny. Ma pięcioro dzieci: najstarszą córkę Rahel (ur. 1989), syna Gáspára (ur. 1992), córkę Sarę (ur. 1994), Rózicę (ur. 2000) i najmłodszą Florę (ur. 2004). **Ta imponująca gromada świadczy o silnym przywiązaniu do tradycyjnych wartości rodzinnych**, które często podkreśla w swojej retoryce politycznej.

Co więcej, Orban jest także szczęśliwym dziadkiem sześciorga wnuków. Pierwsza wnuczka, Aliz Tiborcz, przyszła na świat dziesięć lat temu, a w 2018 roku dołączyły do niej dwie kolejne: Johanna i Anna Adel. W 2020 roku urodził się wnuk Bertalan, a ostatnim z wnuków jest Janos Fueloep. **Tak liczne potomstwo cementuje wizerunek Orbana jako patriarchy narodu**, co z pewnością ma wpływ na jego elektorat.

Domowe zasady u Orbanów.

Życie rodzinne premiera, choć skrywane przed światłem reflektorów, nie jest pozbawione anegdot. Anikó Lévai w rozmowie z "Story Magazin" zdradziła, że mąż jest **czułym ojcem, który bez sprzeciwu ulega prośbom swoich córek**. To kontrastuje z jego twardym wizerunkiem politycznym, pokazując bardziej ludzką stronę.

W domu Orbanów panuje kilka interesujących zasad. Na przykład, żona premiera nigdy nie zadaje mu pytań, gdy jest głodny, nie przeszkadza mu podczas gry w węgierską kartę ulti ani gdy jego ulubiona drużyna piłkarska przegrywa. Innym ciekawym zwyczajem jest pobudka z informacją o najnowszym wydaniu dziennika "National Sport", gdy Orban nie ma ochoty rano wstać. **Premiera cechuje także determinacja i niechęć do przegrywania**, co udowodnił, ucząc się jazdy na nartach jako dorosły człowiek, by móc towarzyszyć córkom.

Literackie pasje Anikó Lévai.

Poza rolą żony i matki, Anikó Lévai ma również swoje własne pasje i aktywności. W 2007 roku opublikowała książkę "A konyhaablakból", co w tłumaczeniu oznacza "Z kuchennego okna". Opis książki charakteryzuje ją jako pozycję **opowiadającą o życiu i jedzeniu z naturalnością**, ukazującą autorkę jako ciepłą i bezkompromisową osobę, która "burzy mury i poszerza świat" opowiadając swoje historie.

Żona premiera jest również aktywna społecznie i medialnie. Jest członkiem-założycielką Międzynarodowej Służby Ratowania Dzieci oraz Ambasadorką Dobrej Woli Węgierskiej Organizacji Pomocy Ekumenicznej. Ponadto, Anikó Lévai zasiada w **radzie redakcyjnej prestiżowego magazynu gastronomicznego "Magyar Konyha"**, co podkreśla jej zamiłowanie do kuchni i gotowania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.