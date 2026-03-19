Wagonik kolejki runął w przepaść. Kto odpowie za śmierć pasażera?

Tragiczny wypadek w Titlis

Do tragicznego zdarzenia doszło 18 marca w szwajcarskim ośrodku narciarskim Titlis, położonym w miejscowości Engelberg. Jeden z wagoników kolejki górskiej niespodziewanie odłączył się od liny nośnej, a następnie runął ze stromego zbocza. Dostępne nagrania wideo ukazują moment oderwania się kabiny oraz jej wielokrotne koziołkowanie po stoku, zakończone roztrzaskaniem u jego podnóża.

W zniszczonej gondoli znajdował się tylko jeden pasażer. Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali służby medyczne, które prowadziły reanimację poszkodowanego przez około pół godziny. Na miejsce zdarzenia zadysponowano również śmigłowiec ratunkowy, który przetransportował rannego do pobliskiego szpitala, lecz jego życia niestety nie udało się uratować.

Warunki pogodowe przyczyną tragedii?

Szwajcarskie media podkreślają, że feralnego dnia w górach panowały wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. Porywy wiatru w tym rejonie przekraczały prędkość osiemdziesięciu kilometrów na godzinę, co mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania kolejki. Jeden z narciarzy relacjonował, że tuż przed katastrofą odczuwalne było gwałtowne szarpnięcie liny.

Mimo tak silnej wichury, wyciąg górski w ośrodku Titlis funkcjonował normalnie, umożliwiając pasażerowi wejście do pechowej kabiny. Ta okoliczność jest kluczowa dla śledztwa, które ma ustalić, dlaczego operator nie wstrzymał ruchu kolejki w tak niekorzystnych warunkach. Obecnie badane są zarówno potencjalne usterki mechaniczne, jak i wpływ pogody na sam wypadek.

Co ustalą szwajcarscy śledczy?

Natychmiast po tragicznym incydencie, ratownicy rozpoczęli ewakuację pozostałych osób uwięzionych w wagonikach wiszących na linie. Wszystkie operacje przebiegły sprawnie, a turyści zostali bezpiecznie sprowadzeni na dół. Trwają obecnie szczegółowe ekspertyzy stanu technicznego całej instalacji kolejki linowej w ośrodku Titlis w Engelbergu.

Funkcjonariusze prowadzący śledztwo analizują również zasadność utrzymania ruchu turystycznego przy tak ekstremalnych porywach wiatru. Sprawdzane są procedury bezpieczeństwa oraz to, czy operatorzy wyciągu nie powinni byli podjąć decyzji o jego natychmiastowym wstrzymaniu. Celem jest pełne wyjaśnienie przyczyn, które doprowadziły do śmierci pasażera.

Wypadki kolejek linowych w Europie

Zdarzenie w Szwajcarii nie jest niestety jedynym tego typu incydentem w Europie w ostatnich miesiącach. W grudniu ubiegłego roku we Włoszech kabina kolejki z impetem uderzyła w budynek stacji, co skutkowało obrażeniami u kilku turystów. Te powtarzające się wypadki budzą obawy o bezpieczeństwo alpejskich atrakcji.

Tydzień przed włoskim incydentem doszło do kolejnej tragedii. W Czarnogórze z wyciągu spadł człowiek, który poniósł śmierć na miejscu. Seria tych wydarzeń podkreśla potrzebę szczegółowego przeglądu i weryfikacji procedur bezpieczeństwa oraz stanu technicznego kolejek linowych w całej Europie, aby zapobiec dalszym tragediom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.