Wybory na Węgrzech a plany UE. Co Bruksela szykuje, jeśli Orban znów wygra?

Wybory na Węgrzech a stanowisko Brukseli

Wybory parlamentarne na Węgrzech, zaplanowane na 12 kwietnia, mają kluczowe znaczenie dla przyszłości tego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Obecne władze Węgier, kierowane przez premiera Viktora Orbana, są postrzegane przez Brukselę jako "czarna owca" i hamulcowy. Głównym powodem napięć jest polityka Budapesztu wobec Ukrainy, w tym sprzeciw wobec szeroko zakrojonej pomocy.

Premier Orban nazwał niedawno Ukrainę "państwem terrorystycznym i niebezpiecznym", co dodatkowo zaostrzyło relacje. Węgry zablokowały również unijne decyzje dotyczące znacznej pożyczki dla Ukrainy, co spotkało się z ostrą reakcją Kijowa. Przewodniczący Rady Europejskiej, António Costa, określił działania Węgier jako całkowicie niedopuszczalne, podkreślając brak zgody na szantażowanie instytucji unijnych.

"Nikt nie może szantażować Rady Europejskiej, nikt nie może szantażować instytucji europejskich. To, co robią Węgry, jest całkowicie niedopuszczalne” - mówił wtedy przewodniczący Rady Europejskiej António Costa do dziennikarzy.

Co szykuje Bruksela w razie wygranej Orbana?

Unijni urzędnicy żywią nadzieję, że wynik nadchodzących wyborów przyniesie zmianę na Węgrzech, zwłaszcza że sondaże wskazują na możliwą przewagę opozycji nad rządzącym Fideszem. Jednakże, jak donosi „Politico”, Bruksela aktywnie przygotowuje się na scenariusz, w którym Viktor Orban utrzyma władzę. Unia Europejska nie zamierza dłużej tolerować – w jej ocenie – blokowania decyzji i wpływu Węgier na funkcjonowanie wspólnoty.

Źródła "Politico" wskazują, że już teraz opracowywane są plany mające na celu zneutralizowanie węgierskich wpływów na całość Unii Europejskiej. Te strategiczne kroki mają zapewnić, że Bruksela będzie miała narzędzia do reakcji, niezależnie od wyniku wyborów. Dyskusje na ten temat prowadzone są na wysokim szczeblu dyplomatycznym w UE.

"Jeśli Orban wygra wybory, „rękawiczki spadną” – powiedział "Politico" jeden z wysokich rangą dyplomatów UE, chcąc podkreślić, że działania przeciwko Węgrom zaostrzą się.

Jakie plany rozważa Unia Europejska?

„Politico”, powołując się na rozmowy z dziesięcioma unijnymi dyplomatami, ujawnia szczegóły planów awaryjnych. Wśród rozważanych opcji znajduje się zmiana sposobu głosowania w Unii, a także potencjalne wstrzymanie finansowania unijnego dla Węgier. Te działania mają na celu ograniczenie możliwości Budapesztu do blokowania kluczowych decyzji wspólnoty.

Dyrektorzy UE zastanawiają się również nad bardziej radykalnymi krokami, choć są one uznawane za mniej prawdopodobne lub czysto teoretyczne. Jednym z pomysłów jest rozważenie odebrania Węgrom prawa głosu w Radzie UE lub wprowadzenie koncepcji "Europy dwóch prędkości". To wszystko ma zminimalizować wpływ węgierskiego rządu na integrację europejską.

"Wielu uważa, że ​​[blokując pożyczkę dla Ukrainy] przekroczono czerwoną linię i że trzeba coś zrobić – ale nie wiadomo co” – dodał drugi dyplomata.

Zmiana zasad głosowania czy wstrzymanie funduszy?

Najczęściej wymienianym „sposobem na Orbana” jest zmiana zasady jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej. Taki system wymagałby 55% głosów państw członkowskich, reprezentujących 65% ogółu ludności UE, co znacznie utrudniłoby blokowanie decyzji przez pojedyncze kraje. To rozwiązanie miałoby uniezależnić proces decyzyjny od weta jednego lub kilku państw członkowskich.

Inne pomysły obejmują zawieszenie wypłat unijnych środków dla Budapesztu, zwłaszcza jeśli Bruksela uzna, że Węgry nie przestrzegają zasad praworządności. Warto jednak zauważyć, że wdrożenie niektórych z tych metod może napotkać trudności. Węgry mogą liczyć na poparcie Słowacji, a odebranie prawa głosu wymaga zgody wszystkich pozostałych państw członkowskich, co czyni te opcje trudnymi do realizacji. Ostateczne decyzje zapadną po 12 kwietnia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.