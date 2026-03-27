Zaginięcie Doroty G. Czy chorobliwa zazdrość doprowadziła do zbrodni?

Chorobliwa zazdrość Manfreda G.

Małżeństwo 29-letniej Doroty Gałuszka-Granieczny i 35-letniego Manfreda G. od dawna borykało się z problemami, o czym świadczyli bliscy kobiety. Manfred G., choć urodzony w Polsce, mieszkał w Niemczech i był znany z **chorobliwej zazdrości o żonę**. Ta zazdrość była tak intensywna, że Dorota dwukrotnie odchodziła od męża, lecz ostatecznie wracała na jego prośby.

Obsesyjne zachowania Manfreda powracały, mimo jego obietnic poprawy. Rodzina Doroty relacjonowała w programie „Uwaga! TVN”, że kobieta była bardzo atrakcyjna i dbała o siebie, co tylko potęgowało niepewność i zaborczość męża. Przykładem jego podejrzliwości było **podłożenie urządzenia GPS do torebki żony**, aby śledzić jej ruchy.

"Jak jechała do swojej siostry, to dzwoniła i mówiła: «Mamusiu, wiesz co zrobił Manfred? Podłożył mi do torebki GPS». Przecież normalny człowiek się tak nie zachowuje, nie robi czegoś takiego" – padło przed kamerami TVN-u.

Zaginięcie Doroty. Co mówił Manfred G.?

W październiku 2016 roku Dorota niespodziewanie zaginęła, co natychmiast skierowało podejrzenia bliskich na jej męża. Manfred G. jednak konsekwentnie twierdził, że **nie wie, co stało się z jego żoną**. Przedstawiał wersję, według której po kłótni Dorota wyszła z domu i ślad po niej zaginął.

Sprawa szybko zainteresowała niemieckie media, a lokalna policja wszczęła śledztwo, w którym Manfred G. stał się głównym podejrzanym. Mimo zeznań rodziny, która nie ufała mężczyźnie, **brakowało namacalnych dowodów na jego winę**, co utrudniało postawienie mu zarzutów. Społeczność lokalna, w tym pani Joanna, zaangażowała się w poszukiwania Polki.

Jak pomogła lokalna społeczność?

Pani Joanna, która nie znała Doroty wcześniej, poczuła potrzebę pomocy rodaczce i rozpoczęła własne poszukiwania. W rozmowie z „Super Expressem” podkreśliła, że **chciała odnaleźć matkę kilkuletniego syna Doroty**. Nawiązała kontakt z osobami znającymi Dorotę, a także z jej rodziną i Manfredem G.

Wielokrotne rozmowy z Manfredem G. budziły w pani Joannie podejrzenia, ponieważ jego wersja wydarzeń była **zbyt precyzyjna i wyreżyserowana**. Mężczyzna miał opowiadać, że Dorota po kłótni o rzekome roznegliżowane zdjęcia z kochankiem, wyszła z domu bez telefonu i torebki, a on sam z nerwów dostał gorączki.

Prywatny detektyw wkracza do akcji

Zamiast narzekać na bezskuteczność oficjalnych poszukiwań, pani Joanna założyła grupę w mediach społecznościowych i zorganizowała zbiórkę pieniędzy na wynajęcie prywatnego detektywa. Cel był jeden: **znaleźć prawdę o zniknięciu Doroty**. Rodzina zaginionej była wdzięczna za to godne podziwu działanie.

Matka Doroty, pani Barbara, od początku nie wierzyła w dobrowolne odejście córki, twierdząc, że **nigdy nie zostawiłaby ona swojego syna**. W końcu, po miesiącach braku przełomu, Polonia w Niemczech zebrała środki, a do sprawy zaangażował się prywatny detektyw Arkadiusz Andała.

"Dorotka nigdy, przenigdy nie zostawiłaby syna. On był dla niej całym światem, zawsze zresztą trzymaliśmy się razem" – mówiła w programie „Uwaga! TVN” matka kobiety, uznawanej wówczas za zaginioną.

Jak detektyw Andała odkrył kłamstwo?

Arkadiusz Andała trzykrotnie spotkał się z Manfredem G., nagrywając każde spotkanie. Mężczyzna nie był chętny do współpracy, co od razu wzbudziło podejrzenia detektywa. Manfred G. opowiadał, że Dorota prowadziła podwójne życie i celowo ukrywa się, by go wrobić lub doprowadzić do aresztowania, **snując skomplikowane teorie spiskowe**.

Detektyw Andała w końcu przyłapał Manfreda G. na kłamstwie, zdobywając nagranie z monitoringu. Nagranie pokazywało **samochód Manfreda G. wyjeżdżający z posesji po godzinie 23.** w dniu zaginięcia Doroty, podczas gdy mężczyzna twierdził, że poszedł spać. Policja początkowo zignorowała te ustalenia, uznając je za niewystarczające do ponownego zatrzymania podejrzanego.

Co doprowadziło do odnalezienia zwłok?

Na podstawie zebranych nagrań i poszlak, Arkadiusz Andała skonstruował własną wersję wydarzeń, zgodnie z którą Manfred G. zamordował żonę podczas kłótni w domu. Następnie, tego samego wieczoru, **wywiózł ciało w workach samochodem**, którego wyjazd zarejestrowały kamery. Śledczy ustalili później, że udusił żonę, a jej rozczłonkowane ciało zapakował do worka budowlanego.

Manfred G. wpadł przez własną niefrasobliwość, ponieważ mimo problemów finansowych i przeprowadzki do nowego domu, nie sprzedał starej nieruchomości. To zwróciło uwagę policjantów. W sierpniu 2023 roku, po siedmiu latach poszukiwań, **niespodziewanie przeprowadzono przeszukanie starej posesji**, gdzie odnaleziono wór z ludzkimi szczątkami należącymi do Doroty Gałuszka-Granieczny. Manfred G. został natychmiast aresztowany.

Manfred G. przyznaje się do winy

W toku postępowania okazało się, że Dorota rzeczywiście planowała odejść od męża i zabrać ze sobą syna, co, zdaniem matki ofiary, mogło być motywem zbrodni. Manfred G. groził jej wcześniej słowami, które dziś nabrały tragicznego znaczenia. Prywatny detektyw Arkadiusz Andała uważał, że **sprawca mógł zostać aresztowany znacznie wcześniej**.

Niemiecki wymiar sprawiedliwości początkowo postawił Manfredowi G. zarzuty, które jednak bez dowodów zostały odrzucone. Dopiero tajna obserwacja, prowadzona przez półtora roku, pozwoliła na zdobycie kluczowych dowodów. Policjanci wcielili się w jego środowisko, a jednemu z nich Manfred G. **przyznał się do zabicia żony**, a nagrane wyznania stały się podstawą do jego ponownego aresztowania.

"Powiedział jej kiedyś: jak ja cię nie będę miał, to nie będzie miał nikt" – wspominała pani Barbara.

"Teraz przynajmniej już wiem, że nigdy nie zobaczę jej żywej" – mówiła pani Barbara przed kamerami TVN-u. – "Nigdy jej nie przytulę, ani ona się nie przytuli, ani nie usłyszę jej śmiechu".

Dożywotnie więzienie dla sprawcy

Po aresztowaniu Manfred G. trafił przed sąd, a jego 14-letni syn Konrad został umieszczony w rodzinie zastępczej. Nastolatek przeżył ogromny stres, poznając prawdę o śmierci matki, którą ojciec latami okłamywał. W międzyczasie Manfred G. ułożył sobie życie, **pracował i wychowywał syna, jednocześnie ukrywając zwłoki Doroty**.

Dorota Gałuszka-Granieczny została pochowana w rodzinnym Radlinie na Górnym Śląsku. Manfred G. usłyszał wyrok sądowy 14 marca 2025 roku. Sąd **nie uwzględnił żadnych okoliczności łagodzących** i wymierzył najsurowszą karę, orzekając dożywotnie więzienie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.