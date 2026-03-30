Zaginiona kapibara z zoo. Gdzie podziewa się Samba?

Ucieczka kapibary z zoo

Dwie młode kapibary trafiły do ogrodu zoologicznego Marwell Wildlife w Hampshire (Wielka Brytania) w dniu 16 marca. Samice, którym nadano imiona Samba i Tango, zostały zakwaterowane w nowym środowisku. Niedługo po przybyciu, zwierzęta pokonały zabezpieczenia wybiegu i zbiegły z terenu obiektu. Incydent rozpoczął intensywne poszukiwania prowadzone przez personel zoo oraz lokalne służby.

O ile kapibara Tango została szybko schwytana w pobliżu płotu zabezpieczającego teren ogrodu zoologicznego, o tyle Samba pozostaje nieuchwytna. Od momentu ucieczki minęły już dwa tygodnie, a zwierzę nie daje się złapać. Jej historia wywołała duże zainteresowanie w brytyjskich mediach, skutkując powstawaniem licznych memów, między innymi przedstawiających Sambę z piwem na meczu piłkarskim lub zwiedzającą Stonehenge.

"Kapibary to inteligentne, łagodne zwierzęta, lubiące przygody. Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jednak stanowczo odradzamy zbliżanie się do Samby lub zakłócanie jej spokoju, aby nie narazić jej na stres. Pod żadnym pozorem nikt z przechodniów nie powinien próbować jej samodzielnie schwytać" - apelują na Facebooku pracownicy Marwell Wildlife.

Jak zgłosić obserwację Samby?

Pracownicy Marwell Wildlife szczegółowo poinformowali o sposobie zgłaszania potencjalnych obserwacji zaginionej kapibary. Zalecają natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem 07436167401 w przypadku podejrzenia, że widziano Sambę. Kluczowe jest również przesłanie zdjęcia wraz z dokładną lokalizacją, którą można uzyskać za pomocą Map Google lub aplikacji What3Words, co ułatwi akcję poszukiwawczą.

Apel zoo zawiera także wskazówki dotyczące miejsca, gdzie zwierzę może przebywać. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie czujności podczas spacerów oraz jazdy samochodem w okolicy. Szczególną uwagę należy zwracać na stawy i lokalne drogi wodne, ponieważ kapibary znane są z zamiłowania do spędzania czasu w wodzie. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że Samba będzie bardziej aktywna i ruchliwa w godzinach nocnych.

Charakterystyka kapibar

Kapibary są największymi gryzoniami na świecie, pochodzącymi z Ameryki Południowej. Naturalnym środowiskiem ich występowania są obszary w pobliżu rzek, jezior oraz bagien, co podkreśla ich silny związek z wodą. Są zwierzętami półwodnymi i doskonale pływają, wykorzystując wodne środowisko jako schronienie przed potencjalnymi drapieżnikami.

Gryzonie te charakteryzują się spokojnym usposobieniem i zazwyczaj żyją w zorganizowanych grupach społecznych. Ich dieta składa się głównie z traw oraz różnego rodzaju roślin wodnych, które znajdują w swoim naturalnym środowisku. Kapibary są znane z łagodnego zachowania i zdolności do pokojowej koegzystencji z innymi gatunkami zwierząt, co czyni je unikalnymi w świecie fauny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.