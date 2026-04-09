Zawieszenie broni to przeszłość. Kto zyskuje na chaosie w Zatoce Perskiej?

Gorzka prawda o rozejmie

Niedawno świat z ulgą przyjął wieści o wstępnym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Miał to być dwutygodniowy rozejm, dający nadzieję na deeskalację konfliktu i rozpoczęcie poważnych negocjacji w Pakistanie. Zaledwie wczoraj, 8 kwietnia rano, wielu wierzyło, że uda się uniknąć najgorszego, a perspektywa trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie stała się realna. Niestety, szybko okazało się, że „pokojowe” deklaracje były jedynie medialną zagrywką, a każda ze stron konfliktu przedstawiała zupełnie inną wizję ustaleń.

Rozbieżności dotyczyły tak kluczowych kwestii, jak status wzbogacania uranu przez Iran czy zakres terytorialny zawieszenia broni. Podczas gdy Biały Dom przekonywał o całkowitej rezygnacji Teheranu z programu nuklearnego, irańskie władze upierały się, że uzyskały zgodę na jego kontynuację. Co więcej, gdy Pakistan ogłosił powszechny rozejm, Izrael bez ogródek kontynuował ataki na Liban, twierdząc, że porozumienie go nie obejmuje. Ten wzajemny chaos informacyjny skutecznie podkopał zaufanie i pogrążył region w jeszcze większej niepewności.

Cieśnina Ormuz znów zablokowana

Mamy więc powtórkę z rozrywki, a szanse na stabilizację na Bliskim Wschodzie kolejny raz topnieją w oczach. Iran, nie kryjąc rozczarowania, oskarża o jawne łamanie najważniejszych klauzul zawartego porozumienia. Przewodniczący parlamentu Iranu otwarcie mówi o niedorzeczności dalszych negocjacji w obliczu naruszeń.

Zaniepokojenie Teheranu budzą kwestie przerwania ognia w Libanie, prawo do wzbogacania uranu oraz incydent z dronem w irańskiej przestrzeni powietrznej. W odpowiedzi na, jak to określono,

"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne” – napisał w nocy w mediach społecznościowych przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf.

Izrael liczył na więcej?

działania Izraela , irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podjął drastyczną decyzję o ponownym wstrzymaniu ruchu statków w strategicznej cieśninie Ormuz.

Wydaje się, że Izrael, mimo wstępnych deklaracji o zawieszeniu broni, nie miał zamiaru rezygnować ze swoich celów strategicznych. Według doniesień CNN, powołujących się na "izraelskie źródło zaznajomione ze sprawą", urzędnicy w Tel Awiwie byli wyraźnie zaniepokojeni czasowym rozejmem wynegocjowanym przez USA z Iranem. Pojawiły się sugestie, że Izrael wciąż miał "na liście kolejne cele i cele, które chciałby osiągnąć poprzez działania militarne w Iranie".

Ta niechęć do wstrzymania działań zbrojnych i dążenie do realizacji własnych agend przez Izrael, w obliczu ogłoszonego rozejmu, znacząco przyczyniły się do obecnego impasu. Już wcześniej, w połowie marca, Benjamin Netanjahu unikał odpowiedzi na pytanie, czy Izrael zaprzestanie ataków na Iran w przypadku wynegocjowania zawieszenia broni przez Trumpa. Takie stanowisko wyraźnie wskazuje na głębokie różnice w priorytetach i brak spójnej strategii, która mogłaby faktycznie doprowadzić do trwałego pokoju w regionie.

"izraelscy urzędnicy są zaniepokojeni tymczasowym porozumieniem o zawieszeniu broni, jakie USA zawarły z Iranem, poinformowało. (...). Izrael robi to jednak niechętnie: Izrael wciąż ma na liście kolejne cele i cele, które chciałby osiągnąć poprzez działania militarne w Iranie, podało źródło".

Czy impas stanie się trwały?

Aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie to podręcznikowy przykład, jak delikatne są układy dyplomatyczne w regionie nasyconym historycznymi antagonizmami. Kompletny chaos komunikacyjny, wzajemne oskarżenia o łamanie ustaleń i jednostronne działania militarne doprowadziły do stanu, gdzie zawieszenie broni trwało krócej niż początkowe ogłoszenia. Opozycja w Izraelu również grzmiała o "dyplomatycznej katastrofie", sugerując, że rząd Netanjahu został pominięty w kluczowych negocjacjach.

Wznowienie ostrzałów przez Hezbollah, będące bezpośrednią odpowiedzią na izraelskie akcje, tylko pogłębia spiralę przemocy. To wszystko rysuje bardzo ponury obraz przyszłości. W obliczu tak rażących rozbieżności i niechęci do faktycznego wstrzymania działań, trudno o optymizm w kwestii rychłego powrotu do stołu negocjacyjnego. Region wciąż balansuje na krawędzi poważniejszej konfrontacji, a "cała cywilizacja" wciąż czeka na realne rozwiązania, nie na iluzoryczne rozejmy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.