Dzień pełen niespodzianek w Szczecinie. Kto zaryzykuje wyjście bez parasola?

Kapryśna pogoda w Szczecinie

Dzień 11 marca 2026 roku w Szczecinie to prawdziwa huśtawka nastrojów pogodowych, która może wprawić w zakłopotanie nawet najbardziej doświadczonych meteorologów amatorów. Poranek przywitał nas co prawda zaledwie 7 stopniami Celsjusza, ale z odczuwalnymi 5 stopniami, co w połączeniu ze słabym deszczem nie napawało optymizmem.

Jednak już po godzinie 10:00 aura pokazała nieco łagodniejsze oblicze, z temperaturą wzrastającą do 8 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem, dając nadzieję na chwilę wytchnienia od opadów. Apogeum ciepła nastąpi około godziny 16:00, kiedy to termometry mogą wskazać nawet 16 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 15 stopniami, co jest sporym skokiem jak na tak zmienny dzień. Wiatr, choć umiarkowany, będzie przypominał o sobie, szczególnie przed popołudniowym deszczem.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 7 stopni Celsjusza 5 stopni Celsjusza 3 metry na sekundę Słabe opady deszczu 10:00 8 stopni Celsjusza 5 stopni Celsjusza 4 metry na sekundę Brak 13:00 13 stopni Celsjusza 12 stopni Celsjusza 6 metrów na sekundę Brak 16:00 16 stopni Celsjusza 15 stopni Celsjusza 5 metrów na sekundę Słabe opady deszczu 19:00 9 stopni Celsjusza 6 stopni Celsjusza 4 metry na sekundę Słabe opady deszczu

Co przyniesie czwartek w Szczecinie?

Po dzisiejszej karuzeli pogodowej, mieszkańcy Szczecina mogą mieć nadzieję na nieco spokojniejszy czwartek, 12 marca. Noc z środy na czwartek to jeszcze słabe opady deszczu i pełne zachmurzenie, ale z nastaniem ranka sytuacja ma się poprawić. Wcześnie rano, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 6 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 3 stopniami, co wymagać będzie ciepłego okrycia.

Jednak wraz z upływem dnia aura ma się ocieplić, a niebo stopniowo rozpogadzać. Około godziny 13:00 możemy liczyć na 12 stopni Celsjusza i tylko niewielkie zachmurzenie, co stanowi wyraźną poprawę. Wiatr pozostanie umiarkowany, a szanse na opady deszczu znacznie zmaleją, co pozwala z optymizmem patrzeć na jutrzejsze plany.

Jak przygotować się na dzień?

Z uwagi na zmienność pogody w Szczecinie, warto postawić na ubiór warstwowy, który pozwoli dostosować się do gwałtownych zmian temperatury oraz potencjalnych opadów. Nie zapomnijcie o parasolu, który może okazać się niezbędny zarówno rano, jak i po południu. Mimo wszystko, w chwilach, gdy słońce zdecyduje się przebić przez chmury, spacer nad Odrą może być całkiem przyjemnym doświadczeniem.

Popołudniowe ocieplenie to idealna okazja na krótką kawę na zewnątrz, zanim kolejny deszcz popsuje plany. Wieczorne opady sugerują natomiast, że lepszym pomysłem będzie spędzenie czasu w domowym zaciszu lub w jednej z licznych szczecińskich kawiarni, z dala od kaprysów aury. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.