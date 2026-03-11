Dzień pełen niespodzianek w Szczecinie. Kto zaryzykuje wyjście bez parasola?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-03-11 6:47

Środa, 11 marca 2026 roku, w Szczecinie z pewnością nie pozwoli się nudzić. Przygotujcie się na rollercoaster pogodowy, gdzie słońce będzie rywalizować z deszczem, a temperatura zaskoczy. Sprawdźcie, co jeszcze szykuje dla nas kapryśna aura i czy warto zmieniać plany na wieczór!

Mokra promenada, wyłożona granitowymi płytami, biegnie wzdłuż rzeki, gdzie widać biało-czerwoną boję. Po lewej stronie promenady znajduje się kamienna balustrada, a za nią szeroki akwen. Nad rzeką, w tle, widoczny jest pas zielonych drzew, a na ciemnym, burzowym niebie unosi się kilka białych mew. Po prawej stronie promenady rosną drzewa z młodymi, jasnozielonymi liśćmi, a między nimi widoczne są fragmenty wysokich, spiczastych wież kościelnych. Kobieta idzie po mokrej promenadzie, trzymając nad głową otwartą parasolkę w kolorach tęczy, a jej sylwetka odbija się w kałużach. Niebo nad promenadą i drzewami jest znacznie jaśniejsze, zabarwione na żółto.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Mokra promenada, wyłożona granitowymi płytami, biegnie wzdłuż rzeki, gdzie widać biało-czerwoną boję. Po lewej stronie promenady znajduje się kamienna balustrada, a za nią szeroki akwen. Nad rzeką, w tle, widoczny jest pas zielonych drzew, a na ciemnym, burzowym niebie unosi się kilka białych mew. Po prawej stronie promenady rosną drzewa z młodymi, jasnozielonymi liśćmi, a między nimi widoczne są fragmenty wysokich, spiczastych wież kościelnych. Kobieta idzie po mokrej promenadzie, trzymając nad głową otwartą parasolkę w kolorach tęczy, a jej sylwetka odbija się w kałużach. Niebo nad promenadą i drzewami jest znacznie jaśniejsze, zabarwione na żółto.

Kapryśna pogoda w Szczecinie

Dzień 11 marca 2026 roku w Szczecinie to prawdziwa huśtawka nastrojów pogodowych, która może wprawić w zakłopotanie nawet najbardziej doświadczonych meteorologów amatorów. Poranek przywitał nas co prawda zaledwie 7 stopniami Celsjusza, ale z odczuwalnymi 5 stopniami, co w połączeniu ze słabym deszczem nie napawało optymizmem.

Jednak już po godzinie 10:00 aura pokazała nieco łagodniejsze oblicze, z temperaturą wzrastającą do 8 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem, dając nadzieję na chwilę wytchnienia od opadów. Apogeum ciepła nastąpi około godziny 16:00, kiedy to termometry mogą wskazać nawet 16 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 15 stopniami, co jest sporym skokiem jak na tak zmienny dzień. Wiatr, choć umiarkowany, będzie przypominał o sobie, szczególnie przed popołudniowym deszczem.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:007 stopni Celsjusza5 stopni Celsjusza3 metry na sekundęSłabe opady deszczu
10:008 stopni Celsjusza5 stopni Celsjusza4 metry na sekundęBrak
13:0013 stopni Celsjusza12 stopni Celsjusza6 metrów na sekundęBrak
16:0016 stopni Celsjusza15 stopni Celsjusza5 metrów na sekundęSłabe opady deszczu
19:009 stopni Celsjusza6 stopni Celsjusza4 metry na sekundęSłabe opady deszczu

Co przyniesie czwartek w Szczecinie?

Po dzisiejszej karuzeli pogodowej, mieszkańcy Szczecina mogą mieć nadzieję na nieco spokojniejszy czwartek, 12 marca. Noc z środy na czwartek to jeszcze słabe opady deszczu i pełne zachmurzenie, ale z nastaniem ranka sytuacja ma się poprawić. Wcześnie rano, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 6 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 3 stopniami, co wymagać będzie ciepłego okrycia.

Jednak wraz z upływem dnia aura ma się ocieplić, a niebo stopniowo rozpogadzać. Około godziny 13:00 możemy liczyć na 12 stopni Celsjusza i tylko niewielkie zachmurzenie, co stanowi wyraźną poprawę. Wiatr pozostanie umiarkowany, a szanse na opady deszczu znacznie zmaleją, co pozwala z optymizmem patrzeć na jutrzejsze plany.

Jak przygotować się na dzień?

Z uwagi na zmienność pogody w Szczecinie, warto postawić na ubiór warstwowy, który pozwoli dostosować się do gwałtownych zmian temperatury oraz potencjalnych opadów. Nie zapomnijcie o parasolu, który może okazać się niezbędny zarówno rano, jak i po południu. Mimo wszystko, w chwilach, gdy słońce zdecyduje się przebić przez chmury, spacer nad Odrą może być całkiem przyjemnym doświadczeniem.

Popołudniowe ocieplenie to idealna okazja na krótką kawę na zewnątrz, zanim kolejny deszcz popsuje plany. Wieczorne opady sugerują natomiast, że lepszym pomysłem będzie spędzenie czasu w domowym zaciszu lub w jednej z licznych szczecińskich kawiarni, z dala od kaprysów aury. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.