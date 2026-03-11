Toruń czeka piękny dzień! Czy słońce zostanie z nami do wieczora?

Słońce, chmury i wiosenna aura w Toruniu

Wielkie emocje czekają dziś w Toruniu! Środa, 11 marca 2026 roku, zaczyna się od prawdziwej pogodowej sensacji! O poranku, punktualnie o 7:00, termometry pokażą zaledwie 4°C, ale nie dajcie się zwieść chłodowi! Niebo będzie bezchmurne, niczym krystaliczny ekran, obiecując magiczny początek dnia.

Jednak uwaga, bo pogoda w Toruniu potrafi zaskoczyć! Około południa słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza pojawiających się chmur, a temperatura podskoczy do zawrotnych 12°C! Poczujecie prawdziwą wiosnę, a do tego wiatr będzie pieszczotliwy, ledwie 4 m/s.

Szczegółowa prognoza pogody Toruń dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 2°C 2 m/s Brak 10:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 4 m/s Brak 16:00 14°C 13°C 4 m/s Brak 19:00 9°C 8°C 3 m/s Brak

Deszcz nadciąga! Co wydarzy się jutro?

Trzymajcie się mocno, bo jutro, 12 marca, w Toruniu nadejdzie prawdziwy zwrot akcji! Poranek jeszcze przypomina dzisiejszą idyllę, z dużą ilością chmur i temperaturą około 9°C. Jednak sielanka skończy się nagle – około godziny 10:00 prognozowane są słabe opady deszczu!

Tak, dobrze czytacie! Niebo zapłacze nad Toruniem! Po tym, jak przeminie deszcz, możemy spodziewać się stabilizacji pogody, choć zachmurzenie będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12°C, a wiatr nadal będzie łagodny, wiejąc z prędkością 2-3 m/s.

Jak spędzić ten dzień w Toruniu?

Skoro pogoda w Toruniu szykuje takie niespodzianki, warto dobrze zaplanować czas! Dziś, przy tak obiecującym starcie dnia i wzroście temperatury, to idealny moment na romantyczny spacer po urokliwej Starówce. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce może być zdradliwe, zwłaszcza po południu!

Jutro, z racji nadchodzącego deszczu, koniecznie zabierzcie ze sobą parasol i płaszcz przeciwdeszczowy! To będzie idealny dzień, aby schronić się w jednym z toruńskich muzeów lub zaplanować wizytę w Toruńskim Planetarium, które zawsze oferuje niezapomniane wrażenia niezależnie od pogody.

