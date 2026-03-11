Toruń czeka piękny dzień! Czy słońce zostanie z nami do wieczora?

2026-03-11 6:49

Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się na środę 11 marca 2026 roku, która zaskoczy! Początek dnia to prawdziwa idylla, ale co z resztą? Czy to tylko chwilowy uśmiech pogody, czy możemy liczyć na coś więcej? Sprawdź, co czeka nas w najbliższych godzinach i bądź na bieżąco! Emocje gwarantowane!

Panoramiczne ujęcie ukazuje rzekę płynącą przez miasto, oddzielając zielone, trawiaste brzegi od zabudowy miejskiej. Po prawej stronie rzeki widać szereg budynków o różnorodnej architekturze, z ceglanymi dachami w odcieniach czerwieni i pomarańczu, oraz fasadami w kolorach bieli, beżu i szarości. Wśród nich wyróżniają się budowle z wieżami, a także mniejszy statek lub barka cumujące przy prawym brzegu, którego odbicie częściowo widoczne jest na spokojnej powierzchni wody. Lewy brzeg, w dolnej części obrazu, pokryty jest zieloną trawą, a wzdłuż niego biegnie wybrukowany chodnik z czarną latarnią uliczną na pierwszym planie, podczas gdy w tle widoczny jest most o jasnej konstrukcji. Nad całym pejzażem rozciąga się bezchmurne, błękitne niebo z kilkoma delikatnymi, białymi obłokami i smugami kondensacyjnymi, oświetlone złotym światłem zachodzącego słońca, które nadaje ciepłych barw prawemu horyzontowi i niektórym budynkom.

Słońce, chmury i wiosenna aura w Toruniu

Wielkie emocje czekają dziś w Toruniu! Środa, 11 marca 2026 roku, zaczyna się od prawdziwej pogodowej sensacji! O poranku, punktualnie o 7:00, termometry pokażą zaledwie 4°C, ale nie dajcie się zwieść chłodowi! Niebo będzie bezchmurne, niczym krystaliczny ekran, obiecując magiczny początek dnia.

Jednak uwaga, bo pogoda w Toruniu potrafi zaskoczyć! Około południa słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza pojawiających się chmur, a temperatura podskoczy do zawrotnych 12°C! Poczujecie prawdziwą wiosnę, a do tego wiatr będzie pieszczotliwy, ledwie 4 m/s.

Szczegółowa prognoza pogody Toruń dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:004°C2°C2 m/sBrak
10:007°C5°C3 m/sBrak
13:0012°C11°C4 m/sBrak
16:0014°C13°C4 m/sBrak
19:009°C8°C3 m/sBrak

Deszcz nadciąga! Co wydarzy się jutro?

Trzymajcie się mocno, bo jutro, 12 marca, w Toruniu nadejdzie prawdziwy zwrot akcji! Poranek jeszcze przypomina dzisiejszą idyllę, z dużą ilością chmur i temperaturą około 9°C. Jednak sielanka skończy się nagle – około godziny 10:00 prognozowane są słabe opady deszczu!

Tak, dobrze czytacie! Niebo zapłacze nad Toruniem! Po tym, jak przeminie deszcz, możemy spodziewać się stabilizacji pogody, choć zachmurzenie będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12°C, a wiatr nadal będzie łagodny, wiejąc z prędkością 2-3 m/s.

Jak spędzić ten dzień w Toruniu?

Skoro pogoda w Toruniu szykuje takie niespodzianki, warto dobrze zaplanować czas! Dziś, przy tak obiecującym starcie dnia i wzroście temperatury, to idealny moment na romantyczny spacer po urokliwej Starówce. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce może być zdradliwe, zwłaszcza po południu!

Jutro, z racji nadchodzącego deszczu, koniecznie zabierzcie ze sobą parasol i płaszcz przeciwdeszczowy! To będzie idealny dzień, aby schronić się w jednym z toruńskich muzeów lub zaplanować wizytę w Toruńskim Planetarium, które zawsze oferuje niezapomniane wrażenia niezależnie od pogody.

