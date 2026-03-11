Dziś w Poznaniu 11.03.2026 zaskoczenie. Czy wiosna nadejdzie z deszczem?

Poznań 11.03.2026. Jak będzie wyglądał dzień?

Środa 11 marca 2026 roku w Poznaniu to prawdziwy festiwal pogodowych kontrastów. Poranek zacznie się jeszcze z temperaturą ledwo przekraczającą 5 stopni Celsjusza, co każe sięgnąć po cieplejsze okrycie. Jednak umiarkowane zachmurzenie w pierwszej części dnia nie powinno zniechęcać do aktywności.

Sytuacja dynamicznie zmieni się w okolicy południa, kiedy to termometry pokażą już dwucyfrowe wartości. Apogeum osiągniemy popołudniu, gdzie temperatura skoczy do 16 stopni. Niestety, ta przyjemna aura zostanie przełamana przez krótkotrwałe, słabe opady deszczu, które mogą zaskoczyć około godziny 16.00.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Poznania

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 3°C 3 m/s Brak 10:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 5 m/s Brak 16:00 16°C 15°C 4 m/s Słaby deszcz 19:00 11°C 10°C 4 m/s Brak 22:00 10°C 9°C 4 m/s Brak

Jaka pogoda czeka poznaniaków jutro?

Czwartek 12 marca to w Poznaniu kolejny dzień pełen zmiennych nastrojów. Poranek przyniesie dość duże zachmurzenie, a w godzinach 7:00-10:00 pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura utrzyma się w okolicach 9-10 stopni Celsjusza, co może sprawiać wrażenie chłodu.

Popołudnie również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak bez dalszych opadów. Wiatr nie będzie dokuczał, a temperatura wzrośnie do przyjemnych 12 stopni. Wieczorem niebo zacznie się przejaśniać, dając nadzieję na bardziej pogodne zakończenie dnia.

Co robić w Poznaniu przy takiej pogodzie?

Skoro marzec w Poznaniu raczy nas taką paletą wrażeń, warto odpowiednio zaplanować dzień. Kiedy popołudniu pojawi się deszcz, to idealny moment na wizytę w którymś z poznańskich muzeów, np. Muzeum Narodowym lub Rogalowym Muzeum Poznania. Alternatywnie, przyjemne 16 stopni przed deszczem to dobra okazja na szybki spacer po Cytadeli, by zaczerpnąć świeżego powietrza.

Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze – warstwy to podstawa, by dostosować się do szybko zmieniających się warunków. Parasol czy kurtka przeciwdeszczowa powinny być dziś nieodłącznym elementem wyposażenia, zwłaszcza jeśli planujemy dłuższe wyjścia. Nie zapominajmy, że po deszczu może zrobić się chłodniej, więc zawsze warto mieć coś cieplejszego pod ręką.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.