Wrocław obudził się słońcem. Czy to początek wiosennej ofensywy 11.03.2026?

Wrocław budzi się ze snu

Dziś, 11 marca 2026 roku, Wrocławianie mogą odetchnąć z ulgą, a nawet poczuć wyraźną zmianę w powietrzu. Po wielu dniach, kiedy zimowa aura mocno trzymała miasto w ryzach, w końcu mamy szansę na prawdziwie wiosenny akcent. Poranek przywita nas zachmurzeniem małym, ale to tylko preludium do znacznie lepszego popołudnia, które zwiastuje optymistyczne prognozy.

Słońce, choć nieśmiało, zacznie prześwitywać już od wczesnych godzin, a w ciągu dnia jego dominacja będzie coraz wyraźniejsza. Termometry we Wrocławiu wskażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, co jest wyraźnym sygnałem, że wiosna nie zamierza już dłużej czekać. Bezchmurne niebo i brak opadów to idealne warunki na spacer po mieście.

Godzinowa prognoza dla miasta

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 3°C 2 m/s Brak 10:00 8°C 6°C 2 m/s Brak 13:00 14°C 12°C 5 m/s Brak 16:00 18°C 17°C 4 m/s Brak 19:00 13°C 12°C 3 m/s Brak

Jutro powrót do rzeczywistości?

Niestety, sielanka nie potrwa wiecznie, a jutro, 12 marca 2026 roku, Wrocław wróci do bardziej typowej dla tej pory roku aury. Już od samego rana spodziewać się możemy znacznego zachmurzenia, które zdominować ma niebo. Temperatura spadnie, oscylując wokół 8-9 stopni Celsjusza, co będzie wyraźnym ochłodzeniem po dzisiejszych, niemal letnich warunkach.

Największa zmiana dotknie jednak opadów. Po słonecznej środzie, czwartek przyniesie ze sobą słabe opady deszczu, które towarzyszyć nam będą przez większą część dnia. Deszczowo zrobi się już od godziny 10:00 i taka aura utrzyma się co najmniej do późnego popołudnia. Wiatr będzie umiarkowany, nieznacznie nasilając poczucie chłodu.

Jak najlepiej wykorzystać ten dzień?

Skoro dziś czeka nas tak piękna pogoda, warto to wykorzystać! Wrocław oferuje mnóstwo możliwości. Możesz wybrać się na spacer po Starym Mieście, odwiedzić Ostrów Tumski lub poszukać wrocławskich krasnali, korzystając z uroków słońca i komfortowej temperatury. Pamiętaj jednak, aby zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne i lekką kurtkę, która ochroni przed delikatnym wiatrem.

Na jutro natomiast, czyli 12 marca 2026, radzimy przygotować się na deszcz. Parasol i wodoodporna odzież to absolutna konieczność, jeśli planujesz wyjście z domu. Może to być idealna okazja, by odwiedzić jedno z wielu muzeów we Wrocławiu lub spędzić czas w przytulnej kawiarni, podziwiając deszcz za oknem.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.