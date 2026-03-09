Białystok budzi się do życia! Słońce i ciepło 9 marca 2026.

Słoneczny powiew wiosny w Białymstoku

Poniedziałek, 9 marca 2026 roku, w Białymstoku zapowiada się wyjątkowo przyjemnie. Z samego rana termometry co prawda pokażą jeszcze lekkie minusy, bo około -1 stopnia Celsjusza, ale odczuwalna temperatura na poziomie -4 stopni nie będzie już tak dotkliwa, jak bywało to jeszcze niedawno. Wiatr, wiejący z prędkością zaledwie 2 km/h, nie będzie mocno przeszkadzał.

Z każdą godziną pogoda będzie się poprawiać, a wraz z nią nastroje mieszkańców. Już około południa możemy spodziewać się temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza, by po południu osiągnąć nawet imponujące 13 stopni Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne przez cały dzień, co pozwoli cieszyć się słońcem w pełni.

Szczegółowa prognoza godzinowa Białystok

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -4°C 2 km/h Brak 10:00 3°C 0°C 4 km/h Brak 13:00 10°C 7°C 5 km/h Brak 16:00 13°C 12°C 4 km/h Brak 19:00 7°C 4°C 3 km/h Brak

A co czeka nas jutro w Białymstoku?

Po tak udanym poniedziałku z pewnością wielu zastanawia się, czy wtorek, 10 marca, utrzyma pogodowy optymizm. I tu dobra wiadomość – będzie bardzo podobnie! Poranek w Białymstoku przywita nas temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ale znowu bardzo szybko zrobi się cieplej.

W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr będzie umiarkowany, a opady deszczu, czy tym bardziej śniegu, nie są prognozowane. Wygląda na to, że wiosna w tym roku w Białymstoku nie zamierza się spóźniać.

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Przy tak sprzyjającej aurze, mieszkańcy Białegostoku mają mnóstwo możliwości na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długie spacery po parkach, rowerowe wycieczki czy relaks w ogródkach kawiarnianych to tylko niektóre z opcji, które stają się dostępne. Pamiętajcie jednak, aby nie zapomnieć o okularach przeciwsłonecznych, bo słońca nie zabraknie!

Mimo dziennych, wysokich temperatur, wieczory nadal będą chłodniejsze, dlatego warto mieć przy sobie cieplejsze okrycie. To idealny moment, by wyciągnąć lżejsze kurtki i cieszyć się urokami wczesnej wiosny, ale nie rezygnujmy jeszcze całkowicie z warstwowego ubioru, zwłaszcza gdy planujemy dłuższe wyjścia.

Dane pogodowe: © OpenWeather

