Słońce wróciło do Zakopanego. Czy to koniec zimowej szarzyzny?

Zakopane w blasku słońca

Poranek 9 marca 2026 roku w Zakopanem to prawdziwa gratka dla tych, którzy stęsknili się za bezchmurnym niebem. Termometry wskazywały początkowo około -4 stopni Celsjusza, ale przy braku chmur i spokojnym wietrze, odczucie chłodu nie było aż tak dotkliwe. Ciśnienie atmosferyczne, stabilne na poziomie 1030 hPa, sprzyja dobremu samopoczuciu.

Z każdą godziną słońce śmielej zaglądało do dolin, rozgrzewając tatrzańskie powietrze. Około południa temperatura miała wzrosnąć do 5 stopni Celsjusza, a popołudniu nawet do 8 stopni, co jest znaczącą zmianą po ostatnich chłodniejszych dniach. Wieczorem termometry wskażą około 3 stopni, a więc będzie przyjemnie, choć z odczuwalną temperaturą bliską zera, co warto mieć na uwadze.

Szczegółowa prognoza godzinowa w Zakopanem

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -4°C -7°C 3 km/h Brak 10:00 -1°C -4°C 2 km/h Brak 13:00 5°C 4°C 2 km/h Brak 16:00 8°C 7°C 2 km/h Brak 19:00 3°C 0°C 3 km/h Brak

Co przyniesie wtorek 10 marca?

Niestety, wtorek 10 marca 2026 roku nie zapowiada się już tak beztrosko. Chociaż ranek może jeszcze przywitać nas częściowym słońcem, z czasem nad Zakopanem zbiorą się chmury. Temperatura wzrośnie do około 7 stopni Celsjusza w ciągu dnia, ale zachmurzenie będzie stopniowo narastać, co może nieco stłumić wrażenie wiosny.

W drugiej połowie dnia, od godziny 13:00, możemy spodziewać się już silnego zachmurzenia, które utrzyma się do wieczora. Wiatr pozostanie umiarkowany, a opady deszczu ani śniegu nie są przewidywane. To klasyczny scenariusz, gdy po pięknej, słonecznej chwili natura przypomina o swojej zmienności.

Jak wykorzystać tatrzańską aurę?

Dzisiejszy dzień w Zakopanem to idealna okazja na górskie wędrówki lub po prostu długie spacery po Krupówkach, ciesząc się promieniami słońca. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i kremie z filtrem, zwłaszcza jeśli planujecie wyjście na wyższe partie gór, gdzie słońce operuje intensywniej.

Na jutro, ze względu na rosnące zachmurzenie, warto rozważyć alternatywne aktywności, takie jak wizyta w muzeach czy termach. Ubierzcie się warstwowo, ponieważ choć temperatura będzie dodatnia, silne zachmurzenie i górskie powietrze mogą sprawić, że odczucie chłodu będzie nieco większe.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.