Marcowy zwrot akcji we Wrocławiu? Takiego ocieplenia 09.03.2026 mało kto się spodziewał!

Jaki poniedziałek 09.03.2026 czeka wrocławian?

Zaczynamy dzień we Wrocławiu od solidnej dawki świeżości, bo wczesnym rankiem termometry ledwo wskażą 2 stopnie Celsjusza, a **temperatura odczuwalna oscylować będzie wokół minus jednego**. Niektórzy mogą poczuć, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, ale to tylko chwilowe złudzenie. Już w okolicach godziny 7 rano pojawi się zachmurzenie małe, jednak bez obaw – deszczu na horyzoncie nie widać.

Prawdziwa rewolucja nastąpi po południu. Około godziny 13 spodziewajmy się już 12 stopni Celsjusza, a apogeum nadejdzie o 16, kiedy to **słupek rtęci podskoczy do rewelacyjnych 16 stopni**. Takie wartości w marcu to istny rarytas i sygnał, że wiosna w końcu postanowiła zademonstrować swoją siłę. Wieczorem, około 19, temperatura spadnie do 9 stopni, a noc przyniesie nam bezchmurne niebo.

Szczegółowa prognoza pogody dla Wrocławia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 10:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 3 m/s Brak 16:00 16°C 15°C 2 m/s Brak 19:00 9°C 6°C 4 m/s Brak 22:00 8°C 5°C 4 m/s Brak

Co przyniesie pogoda we wtorek?

Po dzisiejszym zaskakującym ociepleniu, **wtorek 10 marca 2026 roku utrzyma przyjemne temperatury**, choć z nieco innym charakterem nieba. Poranek we Wrocławiu będzie chłodny, z około 5 stopniami Celsjusza odczuwalnymi na poziomie 2, a zachmurzenie małe szybko przejdzie w większe. Niestety, słońce może mieć nieco trudniej przebić się przez chmury.

W ciągu dnia temperatura ponownie poszybuje w górę, osiągając **14 stopni Celsjusza po południu**, jednak towarzyszyć nam będzie zachmurzenie duże. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie 5 m/s, z delikatnymi porywami. Mimo obfitszych chmur, deszczu nie przewidujemy, co oznacza kolejny dzień bez parasola dla mieszkańców Wrocławia.

Idealny dzień na spacer po Wrocławiu?

Z taką aurą, jakiej możemy spodziewać się dziś, czyli 09.03.2026, Wrocław dosłownie zaprasza do wyjścia z domu! **To świetny moment, aby złapać pierwsze promienie słońca na Rynku** lub wybrać się na spacer po Bulwarze Włostowica. Pamiętajmy jednak, że choć po południu będzie ciepło, poranki wciąż są zdradliwe – warto ubrać się na cebulkę.

Wykorzystajcie ten dzień na aktywności na świeżym powietrzu – być może to ostatnia taka marcowa okazja przed kolejną falą kapryśnej aury. **Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych**, bo choć chmury będą, słońce ma szansę mocno przyświecić! Wieczorne bezchmurne niebo sprzyja natomiast obserwacji gwiazd, jeśli tylko znajdziecie ustronne miejsce.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.