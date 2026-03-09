Marcowy zwrot akcji we Wrocławiu? Takiego ocieplenia 09.03.2026 mało kto się spodziewał!

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-09 6:40

Poniedziałek 9 marca 2026 roku przyniesie wrocławianom prawdziwy pogodowy rollercoaster. Poranne chłody szybko ustąpią miejsca iście wiosennym temperaturom, które zaskoczą nawet największych optymistów. Czy to już przedsmak lata, czy tylko jednodniowy kaprys? Sprawdźmy, co dokładnie szykuje dla nas niebo nad stolicą Dolnego Śląska!

Grupa ludzi idzie po szerokim moście, którego metalowe barierki są widoczne po prawej stronie. Promienie słońca, padające z prawej strony kadru, oświetlają postacie i konstrukcję mostu, tworząc długie cienie na brukowanej nawierzchni. W tle, za rzeką, dominują zabytkowe budynki z czerwonymi dachami i spiczastymi wieżami, a po prawej stronie widać jednopiętrowy budynek z dwoma okrągłymi oknami i trójkątnym dachem. Niebo jest intensywnie niebieskie z delikatnymi białymi chmurami, a w prawym górnym rogu widoczna jest jasna poświata zachodzącego lub wschodzącego słońca.

Jaki poniedziałek 09.03.2026 czeka wrocławian?

Zaczynamy dzień we Wrocławiu od solidnej dawki świeżości, bo wczesnym rankiem termometry ledwo wskażą 2 stopnie Celsjusza, a **temperatura odczuwalna oscylować będzie wokół minus jednego**. Niektórzy mogą poczuć, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, ale to tylko chwilowe złudzenie. Już w okolicach godziny 7 rano pojawi się zachmurzenie małe, jednak bez obaw – deszczu na horyzoncie nie widać.

Prawdziwa rewolucja nastąpi po południu. Około godziny 13 spodziewajmy się już 12 stopni Celsjusza, a apogeum nadejdzie o 16, kiedy to **słupek rtęci podskoczy do rewelacyjnych 16 stopni**. Takie wartości w marcu to istny rarytas i sygnał, że wiosna w końcu postanowiła zademonstrować swoją siłę. Wieczorem, około 19, temperatura spadnie do 9 stopni, a noc przyniesie nam bezchmurne niebo.

Szczegółowa prognoza pogody dla Wrocławia

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C-1°C3 m/sBrak
10:005°C2°C4 m/sBrak
13:0012°C11°C3 m/sBrak
16:0016°C15°C2 m/sBrak
19:009°C6°C4 m/sBrak
22:008°C5°C4 m/sBrak

Co przyniesie pogoda we wtorek?

Po dzisiejszym zaskakującym ociepleniu, **wtorek 10 marca 2026 roku utrzyma przyjemne temperatury**, choć z nieco innym charakterem nieba. Poranek we Wrocławiu będzie chłodny, z około 5 stopniami Celsjusza odczuwalnymi na poziomie 2, a zachmurzenie małe szybko przejdzie w większe. Niestety, słońce może mieć nieco trudniej przebić się przez chmury.

W ciągu dnia temperatura ponownie poszybuje w górę, osiągając **14 stopni Celsjusza po południu**, jednak towarzyszyć nam będzie zachmurzenie duże. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie 5 m/s, z delikatnymi porywami. Mimo obfitszych chmur, deszczu nie przewidujemy, co oznacza kolejny dzień bez parasola dla mieszkańców Wrocławia.

Idealny dzień na spacer po Wrocławiu?

Z taką aurą, jakiej możemy spodziewać się dziś, czyli 09.03.2026, Wrocław dosłownie zaprasza do wyjścia z domu! **To świetny moment, aby złapać pierwsze promienie słońca na Rynku** lub wybrać się na spacer po Bulwarze Włostowica. Pamiętajmy jednak, że choć po południu będzie ciepło, poranki wciąż są zdradliwe – warto ubrać się na cebulkę.

Wykorzystajcie ten dzień na aktywności na świeżym powietrzu – być może to ostatnia taka marcowa okazja przed kolejną falą kapryśnej aury. **Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych**, bo choć chmury będą, słońce ma szansę mocno przyświecić! Wieczorne bezchmurne niebo sprzyja natomiast obserwacji gwiazd, jeśli tylko znajdziecie ustronne miejsce.

