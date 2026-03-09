Smogowa lista hańby na 09.03.2026! Gdzie oddycha się najgorzej w Polsce?

Czym jest smog i co oznaczają wskaźniki?

Smog to nie tylko nieprzyjemna mgiełka. To realne zagrożenie dla zdrowia, będące mieszaniną szkodliwych substancji, pyłów i gazów. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza może prowadzić do poważnych problemów oddechowych oraz nasilać choroby serca.

Najczęściej spotykamy się z pyłami zawieszonymi PM2.5 i PM10. PM2.5 to cząsteczki o średnicy do 2.5 mikrometra, które łatwo przenikają do płuc. PM10 to nieco większe, ale równie niebezpieczne pyły. Wskaźnik jakości powietrza (AQI) pozwala szybko ocenić, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, od zielonego (dobre) po fioletowy (bardzo złe).

Oto najnowszy ranking zanieczyszczeń

1. Toruń

W Toruniu odnotowano wskaźnik AQI na poziomie 3, z PM2.5 wynoszącym 9.98 µg/m³ i PM10 na poziomie 13.07 µg/m³. Mimo bezchmurnego nieba i temperatury 11°C, a także umiarkowanego wiatru (3.0 m/s z porywami do 8.0 m/s), stężenie pyłów pozostaje zauważalne, co plasuje miasto na czele niechlubnej listy. Wysoka wilgotność (65%) w połączeniu z umiarkowanym wiatrem mogła sprzyjać utrzymywaniu się zanieczyszczeń.

2. Łódź

Łódź notuje AQI 3, z wartościami PM2.5 9.72 µg/m³ i PM10 14.1 µg/m³. Panująca pogoda to 14°C, ciśnienie 1024 hPa, z wiatrem 3.0 m/s. Pomimo bezchmurnego nieba i niskiej wilgotności (36%), co zwykle sprzyja rozpraszaniu zanieczyszczeń, wiatr nie jest na tyle silny, by skutecznie oczyścić atmosferę, stąd umiarkowana jakość powietrza.

3. Bydgoszcz

W Bydgoszczy AQI wynosi 3, z PM2.5 na poziomie 8.85 µg/m³ i PM10 11.67 µg/m³. Temperatury wynoszą 14°C, a wilgotność jest dość wysoka – 72%. Wiatr wiejący z prędkością 4.0 m/s z południowego wschodu pomaga w pewnym stopniu rozpraszać zanieczyszczenia, jednak nie jest to wystarczające, by poprawić sytuację na tyle, by miasto opuściło ranking.

4. Poznań

Poznań prezentuje AQI 3, z PM2.5 8.7 µg/m³ i PM10 12.01 µg/m³. Miasto cieszy się 15°C i bezchmurnym niebem. Wiatr o prędkości 5.0 m/s z południa jest silniejszy niż w wielu innych miastach, co sprzyja lepszemu rozpraszaniu smogu, ale stężenia pyłów nadal wymagają uwagi. Niska wilgotność (30%) może potęgować wrażenie suchego powietrza.

5. Wrocław

Wrocław ma AQI 3, z PM2.5 7.57 µg/m³ i PM10 10.35 µg/m³. Przy bezchmurnym niebie i 15°C, miasto odnotowuje wiatr o prędkości 5.0 m/s. Chociaż wartości PM są relatywnie niższe niż u liderów rankingu, silny wiatr pomaga w utrzymaniu jakości powietrza na umiarkowanym poziomie. Warto jednak zachować ostrożność przy długotrwałej ekspozycji.

6. Radom

Radom z AQI 3, PM2.5 7.52 µg/m³ i PM10 10.64 µg/m³, notuje 14°C i bezchmurne niebo. Umiarkowany wiatr 3.0 m/s sprzyja rozpraszaniu zanieczyszczeń, ale nie eliminuje ich całkowicie. Stabilne ciśnienie (1026 hPa) i niska wilgotność (38%) mogą utrzymywać pyły w niższych warstwach atmosfery.

7. Częstochowa

Częstochowa, z AQI 3, PM2.5 6.63 µg/m³ i PM10 9.58 µg/m³, wyróżnia się brakiem wiatru (0.0 m/s) przy 14°C i bezchmurnym niebie. Brak przepływu powietrza jest kluczowym czynnikiem utrudniającym rozpraszanie smogu, sprawiając, że miasto mimo niższych wartości PM, wciąż zmaga się z umiarkowanym zanieczyszczeniem.

8. Lublin

Lublin (AQI 3, PM2.5 5.83 µg/m³, PM10 8.17 µg/m³) to miasto z 11°C, bezchmurnym niebem i silnym wiatrem 4.0 m/s z porywami do 18.0 m/s. Mimo niższych stężeń pyłów, porywisty wiatr może unosić lokalne zanieczyszczenia, co wpływa na utrzymanie statusu umiarkowanej jakości powietrza. Wysoka wilgotność (70%) również ma wpływ na percepcję.

9. Katowice

W Katowicach AQI wynosi 3, z PM2.5 5.35 µg/m³ i PM10 7.28 µg/m³. Temperatura to 14°C, a niebo jest bezchmurne. Słaby wiatr o prędkości 2.0 m/s nie jest wystarczający do dynamicznego rozpraszania zanieczyszczeń, jednak ogólne stężenia pyłów są relatywnie niskie. Mieszkańcy mogą odczuwać komfort w związku z aktualnymi warunkami pogodowymi.

10. Szczecin

Szczecin, choć ma najniższy wskaźnik AQI (2 – „Fair”) w tym rankingu, co oznacza lepszą ogólną jakość powietrza, paradoksalnie wykazuje najwyższe stężenia pyłów PM2.5 (16.61 µg/m³) i PM10 (22.52 µg/m³). To może wskazywać na lokalne zjawiska lub specyfikę pomiarów. Silny wiatr o prędkości 5.0 m/s i 15°C powinny jednak sprzyjać rozpraszaniu zanieczyszczeń.

Zestawienie jakości powietrza: TOP 10

Miasto AQI PM2.5 (µg/m³) 1. Toruń 3 9.98 2. Łódź 3 9.72 3. Bydgoszcz 3 8.85 4. Poznań 3 8.70 5. Wrocław 3 7.57 6. Radom 3 7.52 7. Częstochowa 3 6.63 8. Lublin 3 5.83 9. Katowice 3 5.35 10. Szczecin 2 16.61

Jak chronić się przed zanieczyszczeniami?

W dniach, kiedy jakość powietrza spada, najważniejsze jest, by zadbać o swoje zdrowie i ograniczyć ekspozycję na smog. Unikaj intensywnych aktywności fizycznych na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach szczytowego zanieczyszczenia, czyli rano i wieczorem. Pamiętaj o używaniu masek antysmogowych z odpowiednimi filtrami, gdy musisz wyjść z domu.

Jeśli to możliwe, spędzaj więcej czasu w pomieszczeniach, zwłaszcza w dobrze wentylowanych przestrzeniach. W domu możesz rozważyć użycie oczyszczacza powietrza, który skutecznie usunie pyły i alergeny. Monitoruj bieżące komunikaty o jakości powietrza i dostosuj swoje plany do panujących warunków.

