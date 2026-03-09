Poranek zaskoczy chłodem, ale potem wiosna! Co czeka Warszawę 9.03.2026?

Pogoda na dziś w Warszawie – zaskakujący obrót
Dziś w Warszawie, 9. marca 2026 roku, mieszkańcy obudzą się w dość chłodnych warunkach, które mogą początkowo zniechęcać do porannych aktywności na świeżym powietrzu. Temperatura o godzinie 7:00 wyniesie zaledwie 2°C, a odczuwalna będzie jeszcze niższa, bo -1°C. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, co dla wielu oznacza klarowne, choć mroźne powietrze.
Jednak nie dajmy się zwieść tym początkowym, mroźnym porywom! W ciągu dnia czeka nas prawdziwa metamorfoza i słońce, które rozgrzeje stolicę. Już po południu, około godziny 16:00, termometry wskażą przyjemne 15°C, z temperaturą odczuwalną na poziomie 14°C, co zapowiada iście wiosenną aurę. Ten skok temperatur to coś, na co wielu z nas z utęsknieniem czekało po długiej zimie.
Szczegółowa prognoza godzinowa w Warszawie
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s
|Brak
|09:00
|4°C
|1°C
|4 m/s
|Brak
|12:00
|11°C
|9°C
|4 m/s
|Brak
|15:00
|15°C
|14°C
|3 m/s
|Brak
|18:00
|8°C
|6°C
|3 m/s
|Brak
|21:00
|8°C
|6°C
|3 m/s
|Brak
Co przyniesie wtorek w stolicy?
Patrząc na jutrzejszą prognozę, 10. marca 2026 roku, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się kontynuacji niezwykle przyjemnej aury, choć z subtelnymi zmianami. Poranek ponownie będzie chłodniejszy, z około 6°C na termometrach o godzinie 7:00, ale niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr będzie spokojny, co dodatkowo uprzyjemni wczesne godziny dnia.
W ciągu dnia temperatura ponownie poszybuje w górę, osiągając w szczytowym momencie, około godziny 13:00-16:00, nawet 14°C. Będzie to idealna okazja, aby w pełni skorzystać z uroków wczesnej wiosny, choć wieczorem, po godzinie 16:00, prognozowane jest niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie delikatnie spadnie, ale pozostanie w normie, zapewniając stabilne warunki.
Jak wykorzystać wiosenny dzień w mieście?
Przy takiej pogodzie, jaką zaserwuje nam dziś i jutro Warszawa, aż grzechem byłoby siedzieć w domu. Warto wybrać się na długi spacer po Łazienkach Królewskich czy Polach Mokotowskich, gdzie z pewnością poczujemy powiew nadchodzącej wiosny. Nie zapomnijcie o lekkim ubraniu na cebulkę, które zapewni komfort przez cały dynamiczny dzień.
Koniecznie zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne – słońce, zwłaszcza po południu, będzie dość intensywne i może oślepiać. To także doskonały moment, by rozpocząć sezon rowerowy i odkryć miejskie ścieżki, podziwiając budzącą się do życia naturę. Cieszmy się każdym promieniem słońca, bo takie dni w marcu to prawdziwy skarb!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.