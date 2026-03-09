Poranek zaskoczy chłodem, ale potem wiosna! Co czeka Warszawę 9.03.2026?

Pogoda na dziś w Warszawie – zaskakujący obrót

Dziś w Warszawie, 9. marca 2026 roku, mieszkańcy obudzą się w dość chłodnych warunkach, które mogą początkowo zniechęcać do porannych aktywności na świeżym powietrzu. Temperatura o godzinie 7:00 wyniesie zaledwie 2°C, a odczuwalna będzie jeszcze niższa, bo -1°C. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, co dla wielu oznacza klarowne, choć mroźne powietrze.

Jednak nie dajmy się zwieść tym początkowym, mroźnym porywom! W ciągu dnia czeka nas prawdziwa metamorfoza i słońce, które rozgrzeje stolicę. Już po południu, około godziny 16:00, termometry wskażą przyjemne 15°C, z temperaturą odczuwalną na poziomie 14°C, co zapowiada iście wiosenną aurę. Ten skok temperatur to coś, na co wielu z nas z utęsknieniem czekało po długiej zimie.

Szczegółowa prognoza godzinowa w Warszawie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 09:00 4°C 1°C 4 m/s Brak 12:00 11°C 9°C 4 m/s Brak 15:00 15°C 14°C 3 m/s Brak 18:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 21:00 8°C 6°C 3 m/s Brak

Co przyniesie wtorek w stolicy?

Patrząc na jutrzejszą prognozę, 10. marca 2026 roku, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się kontynuacji niezwykle przyjemnej aury, choć z subtelnymi zmianami. Poranek ponownie będzie chłodniejszy, z około 6°C na termometrach o godzinie 7:00, ale niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr będzie spokojny, co dodatkowo uprzyjemni wczesne godziny dnia.

W ciągu dnia temperatura ponownie poszybuje w górę, osiągając w szczytowym momencie, około godziny 13:00-16:00, nawet 14°C. Będzie to idealna okazja, aby w pełni skorzystać z uroków wczesnej wiosny, choć wieczorem, po godzinie 16:00, prognozowane jest niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie delikatnie spadnie, ale pozostanie w normie, zapewniając stabilne warunki.

Jak wykorzystać wiosenny dzień w mieście?

Przy takiej pogodzie, jaką zaserwuje nam dziś i jutro Warszawa, aż grzechem byłoby siedzieć w domu. Warto wybrać się na długi spacer po Łazienkach Królewskich czy Polach Mokotowskich, gdzie z pewnością poczujemy powiew nadchodzącej wiosny. Nie zapomnijcie o lekkim ubraniu na cebulkę, które zapewni komfort przez cały dynamiczny dzień.

Koniecznie zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne – słońce, zwłaszcza po południu, będzie dość intensywne i może oślepiać. To także doskonały moment, by rozpocząć sezon rowerowy i odkryć miejskie ścieżki, podziwiając budzącą się do życia naturę. Cieszmy się każdym promieniem słońca, bo takie dni w marcu to prawdziwy skarb!

