Słoneczny poniedziałek w Szczecinie. Czy to zapowiedź wiosny?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-03-09 6:31

Mieszkańcy Szczecina, przygotujcie się na iście wiosenny poniedziałek! Dzisiaj, 9 marca 2026 roku, miasto obudzi się wprawdzie pod chmurką, ale szybko pokaże swoje słoneczne oblicze. Termometry wskażą zaskakująco wysokie wartości. Sprawdźcie, jak wykorzystać ten dzień i co przyniesie jutro w Szczecinie.

Duża, spokojna rzeka płynie przez centrum miasta, odbijając promienie słońca widocznego w lewym górnym rogu błękitnego nieba z białymi chmurami. Wzdłuż prawego brzegu rzeki rozciąga się promenada z licznymi przechodniami, ławkami i trawiastymi skarpami obsadzonymi drzewami. W tle po lewej stronie rzeki widać zarys miasta z budynkami i mostem.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Duża, spokojna rzeka płynie przez centrum miasta, odbijając promienie słońca widocznego w lewym górnym rogu błękitnego nieba z białymi chmurami. Wzdłuż prawego brzegu rzeki rozciąga się promenada z licznymi przechodniami, ławkami i trawiastymi skarpami obsadzonymi drzewami. W tle po lewej stronie rzeki widać zarys miasta z budynkami i mostem.

Wiosenna metamorfoza marca

Poniedziałek, 9 marca 2026 roku, zaskakuje mieszkańców Szczecina i to wcale nie deszczem czy zimnym wiatrem, jak to zwykle bywa w marcu. Zamiast tego, dzień rozpocznie się wprawdzie z lekkim zachmurzeniem, ale temperatury szybko zaczną piąć się w górę, niczym zwiastun prawdziwej wiosny, która od dawna puka do naszych drzwi. To miła odmiana po ostatnich kapryśnych dniach. Ciśnienie atmosferyczne, początkowo wysokie (około 1025 hPa), będzie stopniowo spadać w ciągu dnia, co sprzyja pogodnym warunkom.

Po porannym chłodzie, który może jeszcze przypominać o minionej zimie – rano odczuwalna temperatura wynosić będzie zaledwie 1 stopień Celsjusza – słońce szybko przejmie inicjatywę. Popołudnie w Szczecinie to istny festiwal słońca i ciepła, z termometrami wskazującymi aż 16 stopni Celsjusza około godziny 16:00. Wiatr będzie jedynie delikatnie muskał, a szanse na opady są praktycznie zerowe, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych spacerów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:004°C1°C3 m/s, południowo-wschodniBrak
10:005°C2°C4 m/s, południowo-wschodniBrak
13:0011°C9°C4 m/s, południowyBrak
16:0016°C15°C3 m/s, południowyBrak
19:006°C4°C2 m/s, południowo-wschodniBrak

Co przyniesie wtorek w Szczecinie?

Po dzisiejszej słonecznej sielance, wtorek 10 marca 2026 roku przyniesie nieco mniej optymistyczny scenariusz dla Szczecina. Chociaż temperatury nadal utrzymają się na przyjemnym poziomie, sięgając nawet 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, to niestety niebo spowiją gęste chmury. Ciśnienie, choć minimalnie niższe niż dziś, utrzyma się na stabilnym poziomie około 1018 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

Od samego rana, aż do wieczora, prognozowane jest duże zachmurzenie, niemal całkowite, co może sprawić, że odczucie ciepła będzie nieco mniejsze niż wskazywałyby na to termometry. Wiatr będzie łagodny, głównie z kierunków południowo-zachodnich. Na szczęście, opady deszczu również nie są przewidywane, więc parasole mogą spokojnie zostać w domu, jednak o pięknych widokach na błękitne niebo możemy zapomnieć.

Jak wykorzystać piękną pogodę?

Taki poniedziałek w Szczecinie to idealna okazja, by pożegnać zimową apatię. Mimo że poranek może być jeszcze nieco chłodny, po południu słońce i wysoka temperatura zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Wybierzcie się na spacer do Parku Kasprowicza, przespacerujcie się Wałami Chrobrego, a może nawet zdecydujecie się na kawę na zewnątrz, korzystając z pierwszych promieni wiosennego słońca.

Pamiętajcie, aby mimo wszystko zabrać ze sobą lekką kurtkę lub bluzę, szczególnie jeśli planujecie wieczorne wyjścia. Różnica temperatur między dniem a wieczorem będzie znacząca. To również doskonały moment, aby zaplanować nadchodzące tygodnie, bo jeśli wierzyć tej prognozie, wiosna w Szczecinie postanowiła wejść z impetem, dając nam przedsmak tego, co najlepsze.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.