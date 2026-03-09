Słoneczny poniedziałek w Szczecinie. Czy to zapowiedź wiosny?

Wiosenna metamorfoza marca

Poniedziałek, 9 marca 2026 roku, zaskakuje mieszkańców Szczecina i to wcale nie deszczem czy zimnym wiatrem, jak to zwykle bywa w marcu. Zamiast tego, dzień rozpocznie się wprawdzie z lekkim zachmurzeniem, ale temperatury szybko zaczną piąć się w górę, niczym zwiastun prawdziwej wiosny, która od dawna puka do naszych drzwi. To miła odmiana po ostatnich kapryśnych dniach. Ciśnienie atmosferyczne, początkowo wysokie (około 1025 hPa), będzie stopniowo spadać w ciągu dnia, co sprzyja pogodnym warunkom.

Po porannym chłodzie, który może jeszcze przypominać o minionej zimie – rano odczuwalna temperatura wynosić będzie zaledwie 1 stopień Celsjusza – słońce szybko przejmie inicjatywę. Popołudnie w Szczecinie to istny festiwal słońca i ciepła, z termometrami wskazującymi aż 16 stopni Celsjusza około godziny 16:00. Wiatr będzie jedynie delikatnie muskał, a szanse na opady są praktycznie zerowe, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych spacerów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 1°C 3 m/s, południowo-wschodni Brak 10:00 5°C 2°C 4 m/s, południowo-wschodni Brak 13:00 11°C 9°C 4 m/s, południowy Brak 16:00 16°C 15°C 3 m/s, południowy Brak 19:00 6°C 4°C 2 m/s, południowo-wschodni Brak

Co przyniesie wtorek w Szczecinie?

Po dzisiejszej słonecznej sielance, wtorek 10 marca 2026 roku przyniesie nieco mniej optymistyczny scenariusz dla Szczecina. Chociaż temperatury nadal utrzymają się na przyjemnym poziomie, sięgając nawet 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia, to niestety niebo spowiją gęste chmury. Ciśnienie, choć minimalnie niższe niż dziś, utrzyma się na stabilnym poziomie około 1018 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

Od samego rana, aż do wieczora, prognozowane jest duże zachmurzenie, niemal całkowite, co może sprawić, że odczucie ciepła będzie nieco mniejsze niż wskazywałyby na to termometry. Wiatr będzie łagodny, głównie z kierunków południowo-zachodnich. Na szczęście, opady deszczu również nie są przewidywane, więc parasole mogą spokojnie zostać w domu, jednak o pięknych widokach na błękitne niebo możemy zapomnieć.

Jak wykorzystać piękną pogodę?

Taki poniedziałek w Szczecinie to idealna okazja, by pożegnać zimową apatię. Mimo że poranek może być jeszcze nieco chłodny, po południu słońce i wysoka temperatura zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Wybierzcie się na spacer do Parku Kasprowicza, przespacerujcie się Wałami Chrobrego, a może nawet zdecydujecie się na kawę na zewnątrz, korzystając z pierwszych promieni wiosennego słońca.

Pamiętajcie, aby mimo wszystko zabrać ze sobą lekką kurtkę lub bluzę, szczególnie jeśli planujecie wieczorne wyjścia. Różnica temperatur między dniem a wieczorem będzie znacząca. To również doskonały moment, aby zaplanować nadchodzące tygodnie, bo jeśli wierzyć tej prognozie, wiosna w Szczecinie postanowiła wejść z impetem, dając nam przedsmak tego, co najlepsze.

