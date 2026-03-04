Białystok szykuje się na zmianę. Weekend przyniesie prawdziwą niespodziankę!

Środa – uwaga na wichury!

Dziś, w środę, Białystok musi zmierzyć się z chłodnym i wietrznym popołudniem! Termometry pokażą 7 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura to zaledwie 3 stopnie. Słońce niestety schowa się za chmurami, a wiatr mocno da się we znaki.

Wieczorem temperatura spadnie do 4 stopni, by w nocy osiągnąć zaledwie 1 stopień Celsjusza, z odczuwalnym mrozem do -2 stopni! Wiatr będzie szalał z prędkością do 6 m/s, a w porywach osiągnie nawet 10 m/s. Cieplejsza kurtka to absolutny must-have!

Czwartek – porywy wiatru nie odpuszczą?

Czwartek przywita nas mroźnym porankiem, z temperaturą bliską zera stopni! Co gorsza, wiatr nadal będzie mocno odczuwalny, a porywy rano mogą osiągnąć nawet 13 m/s! To prawdziwe wyzwanie dla każdego, kto planuje wyjście z domu.

W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej, do 8 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura to zaledwie 5 stopni. Niebo pozostanie pochmurne, a wiatr nadal będzie utrzymywał się na poziomie 5-6 m/s, z porywami do 11 m/s. Nie dajcie się zaskoczyć!

Piątek – ocieplenie tuż tuż?

W piątek nastąpi wyczekiwana zmiana! Chociaż rano będzie jeszcze chłodno, z temperaturą około 1 stopnia, to już w ciągu dnia poczujemy wyraźną ulgę. Termometry wskażą 8 stopni Celsjusza, a co najważniejsze, wiatr wreszcie osłabnie do symbolicznych 0-2 m/s!

Zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, ale brak dokuczliwego wiatru sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie przyjemniejsza. To idealna okazja, by odetchnąć po wietrznych dniach i z nadzieją spojrzeć w stronę nadchodzącego weekendu w Białymstoku!

Sobota – słońce po mroźnej nocy!

Sobota rozpocznie się bezchmurną i mroźną nocą z 1 stopniem Celsjusza, jednak to tylko zapowiedź czegoś znacznie lepszego! W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni, a słońce wreszcie pokaże się w pełnej krasie, zwłaszcza po południu.

Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, zaledwie 1-3 m/s, co sprawi, że pogoda będzie wręcz idealna na spacery. Zachmurzenie stanie się zmienne, ale z przewagą bezchmurnego nieba. To będzie naprawdę dobry dzień dla mieszkańców Białegostoku!

Niedziela – będzie prawdziwa wiosna?

Niedziela to prawdziwy hit! Chociaż poranek może być jeszcze pochmurny, z temperaturą 2-3 stopni, to już w ciągu dnia Białystok czeka prawdziwa eksplozja wiosny! Termometry wskażą nawet 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie równie wysoka.

Po południu niebo stanie się bezchmurne, a słońce będzie królować. Wiatr utrzyma się na bardzo niskim poziomie, zaledwie 2-3 m/s. To będzie idealny dzień, aby w pełni cieszyć się początkiem wiosny i naładować baterie na nadchodzący tydzień!

Weekend w Białymstoku – co robić?

Nadchodzący weekend w Białymstoku to idealna okazja na aktywne spędzanie czasu! Od piątku wiatr znacznie osłabnie, a słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur. Zabierzcie ze sobą lżejsze kurtki i wygodne buty, aby cieszyć się spacerami po Parku Branickich czy odkrywać urokliwe zakątki miasta.

Niedziela będzie najcieplejszym dniem, więc to doskonały moment na dłuższe wycieczki rowerowe lub piknik na świeżym powietrzu. Pamiętajcie jednak, że rano i wieczorem nadal będzie chłodno, więc warto mieć ze sobą dodatkową warstwę ubrania. Cieszcie się słońcem, bo w Białymstoku nadchodzi prawdziwy przełom pogodowy!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.