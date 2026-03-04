Gdańsk szykuje się na słońce. Koniec z marazmem na niebie?

Słońce przebija się w piątek

Nadchodzący piątek w Gdańsku zapowiada się jak typowy, marzec, który nie może zdecydować się, czy nadejść, czy jeszcze poczekać. Poranek przywita nas niemal całkowitym zachmurzeniem, z temperaturą oscylującą wokół 2°C, a odczuwalną jeszcze chłodniejszą, bo na poziomie 1°C. Słaby wiatr, ledwie 2.0 m/s z południowego zachodu, nie przyniesie żadnych rewolucji, jedynie będzie delikatnie muskać poszarzałe niebo.

Po południu, około godziny 16:00, sytuacja ma się znacząco poprawić. Na termometrach zobaczymy przyjemne 8°C, a odczuwalnie będzie 6°C, co po ostatnich dniach to prawdziwa ulga. Zachmurzenie ustąpi całkowicie, a niebo stanie się bezchmurne. Wiatr wciąż będzie dość delikatny, osiągając maksymalnie 3.0 m/s, co pozwoli cieszyć się słonecznymi promieniami bez obawy o zmarznięcie.

Weekendowe ocieplenie. Co nas czeka?

Sobota w Gdańsku zapowiada się pod znakiem prawdziwej loterii pogodowej. Choć poranek przywita nas bezchmurnym niebem i temperaturą około 3°C, to już przed południem niebo znów zacznie się zachmurzać. Pamiętajmy jednak o tym, że koło godziny 13:00 słupki rtęci podskoczą aż do 10°C, co jest obiecującym zwiastunem wiosny, mimo że słońce będzie musiało przebijać się przez umiarkowane zachmurzenie. Wiatr pozostanie umiarkowany, do 3.0 m/s.

Niedziela, dzień powrotów i refleksji, przyniesie podobne, choć nieco bardziej dynamiczne warunki. Znów startujemy z pochmurnego poranka, z temperaturą 3°C i wiatrem około 2.0 m/s, ale po południu znów możemy liczyć na powiew świeżości. Około 16:00, temperatura w Gdańsku osiągnie 9°C, a niebo będzie praktycznie bezchmurne. Jednak nie dajmy się zwieść, bo wiatr, wiejący z prędkością 4.0 m/s, z porywami do 9.0 m/s, może skutecznie zepsuć wrażenie bezwietrznej pogody.

Jak najlepiej wykorzystać tę pogodę?

Skoro Gdańsk ma nam zaoferować taką huśtawkę pogodową, warto być przygotowanym na każdą ewentualność. W piątek i niedzielę, gdy popołudnie przyniesie bezchmurne niebo, to idealny moment na spacer po plaży w Brzeźnie lub Jelitkowie. Pamiętajcie o warstwowych ubraniach, bo choć temperatura będzie przyjemna, nad morzem zawsze czuć większy chłód, szczególnie przy wzmagającym się wietrze.

W sobotę, gdy termometry pokażą 10°C, a słońce będzie walczyć z chmurami, warto pomyśleć o aktywnościach wymagających mniejszego zaangażowania w podziwianie błękitu nieba. Może Muzeum II Wojny Światowej albo centrum handlowe, gdzie nie zaskoczy nas kapryśna pogoda? Nie zapominajmy o wyższym ciśnieniu, które będzie towarzyszyć nam przez cały weekend, co dla niektórych może oznaczać lepsze samopoczucie, ale i wymagać regularnego nawadniania.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.