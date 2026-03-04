Weekend w Bydgoszczy. Czy pogoda nas zaskoczy?

Piątek zaskoczy ciepłem i słońcem

Piątek w Bydgoszczy to zapowiedź weekendowych atrakcji! Chociaż poranek może być jeszcze chłodny, z umiarkowanym zachmurzeniem, to szybko poczujemy prawdziwą moc nadchodzącej wiosny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie aż do 10 stopni Celsjusza, a ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1028 hPa.

Zapowiada się niemal bezchmurne niebo, które wręcz zaprasza do wyjścia! Wiatr będzie łagodny, wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s, z porywami do 3 m/s. Taki początek weekendu to prawdziwy dar niebios dla wszystkich spragnionych słońca i świeżego powietrza po tygodniu pracy!

Weekend w Bydgoszczy. Pogoda pełna niespodzianek?

Sobota przyniesie kontynuację pięknej aury w Bydgoszczy. Termometry wskażą nawet 12 stopni Celsjusza, choć na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr nadal będzie delikatny, osiągając zaledwie 2 m/s, co sprzyja relaksowi na zewnątrz.

Uwaga! Niedziela to już inna historia! Nadal będzie ciepło, z temperaturą do 12 stopni Celsjusza, ale spodziewajmy się zachmurzenia dużego przez cały dzień. Co gorsza, wiatr znacząco przybierze na sile, osiągając nawet 5 m/s, z porywami do niebezpiecznych 13 m/s wieczorem! Ciśnienie pozostanie wysokie.

Co robić w Bydgoszczy podczas weekendu?

Piątkowe i sobotnie słońce to idealny moment na spacery nad Brdą czy wizytę w bydgoskim Ogrodzie Botanicznym. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkiej kurtce – chłodne poranki i wieczory mogą zaskoczyć, pomimo ciepłego dnia. Ciśnienie na poziomie 1028 hPa sprzyja dobremu samopoczuciu!

Niedziela to czas na plany awaryjne i aktywności pod dachem! Silny wiatr i duże zachmurzenie mogą zniechęcać do długich spacerów. Może kino, muzeum, albo przytulna kawiarnia? Pamiętajcie, żeby ubrać się cieplej i zabezpieczyć przed porywami wiatru, jeśli jednak zdecydujecie się na wyjście!

Dane pogodowe: © OpenWeather

