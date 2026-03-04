Częstochowa szykuje się na pogodowy rollercoaster. Czy czeka nas szalony weekend?

Alert Pogodowy AI
2026-03-04 10:08

Mieszkańcy Częstochowy, przygotujcie się na prawdziwą pogodową huśtawkę! Choć piątek przyniesie przyjemne ocieplenie, prawdziwe emocje czekają nas w weekend. Słońce, wysokie temperatury, ale i silny wiatr – aura zaskoczy! Sprawdź, co dokładnie szykuje dla nas niebo i jak najlepiej wykorzystać te nieprzewidywalne dni.

Na pierwszym planie, w dolnej części obrazu, rozciąga się zielony trawnik, przecięty poziomą, utwardzoną ścieżką w odcieniach beżu i brązu. Po lewej stronie trawnika widać pojedyncze, ciemne sylwetki drzew, natomiast pośrodku kadru znajduje się kępa pięciu wysokich drzew z ciemnymi pniami i rozwichrzonymi koronami, niemal czarnymi na tle jasnego nieba. Za nimi rozpościera się panorama miasta, z licznymi budynkami i wyraźnie widocznymi wieżami kościołów o spiczastych i kopulastych zakończeniach, których sylwetki są częściowo zaciemnione przez cień i odległość. Horyzont stanowi linię podziału między miejskim krajobrazem a niebem, które zajmuje większą część górnej połowy obrazu. Niebo jest dynamiczne, z fragmentami błękitu przeplatającymi się z puszystymi, szaro-białymi chmurami, przez które przebija się słońce, tworząc promieniste smugi światła rozchodzące się na tle nieba i barwiące chmury na złocisto-pomarańczowy kolor. Po prawej stronie trawnika, na tle panoramy miasta, biegnie postać człowieka w ciemnych spodniach, jasnej kurtce i czapce, z plecakiem na plecach.

Pogoda w Częstochowie w piątek

Nad Częstochową zapanuje prawdziwie wiosenna atmosfera! Po chłodnym poranku, gdzie temperatura wyniesie zaledwie 2 stopnie Celsjusza, dzień nabierze tempa. Od godziny 13:00 termometry pokażą już 11 stopni, a wiatr będzie umiarkowany, do 3.0 m/s.

Popołudnie również zapowiada się bardzo przyjemnie! Około godziny 16:00 w Częstochowie będzie bezchmurnie i nadal ciepło, bo aż 11 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 7 stopni, a wiatr może być porywisty, osiągając w porywach nawet 8.0 m/s. Lepiej pamiętać o cieplejszym swetrze!

Niezwykły weekend przed nami

Sobota, 7 marca, to prawdziwy hit weekendu w Częstochowie! Poranek przywita nas czystym niebem i 3 stopniami, ale to dopiero początek. Już w południe temperatura poszybuje do 13 stopni, a po południu osiągnie niesamowite 14 stopni Celsjusza przy bezchmurnym niebie!

Niestety, niedziela, 8 marca, to chmurki i wiatr, ale nadal będzie ciepło! Zaczniemy od 5 stopni i dużego zachmurzenia, by w ciągu dnia osiągnąć 13 stopni. Jednak uwaga – od godziny 13:00 wiatr nasili się, wiejąc z prędkością 5.0 m/s, a wieczorem porywy mogą sięgać aż 11.0 m/s!

Co robić w Częstochowie w weekend?

W taką pogodę mieszkańcy Częstochowy mają mnóstwo opcji! Sobotnie słońce to idealny moment na spacer po Jasnej Górze czy Parku Miniatur Sakralnych. Temperatury pozwolą na swobodne podziwianie uroków miasta bez konieczności zakładania grubych kurtek.

Pamiętajcie jednak o zmianach! Niedziela to dzień na zabezpieczenie przed silnym wiatrem. Jeśli planujecie wyjścia, wybierzcie miejsca osłonięte lub zdecydujcie się na rozrywki pod dachem. Uważajcie na głowę i luźne przedmioty! Dane pogodowe: © OpenWeather

