Częstochowa szykuje się na pogodowy rollercoaster. Czy czeka nas szalony weekend?

Pogoda w Częstochowie w piątek

Nad Częstochową zapanuje prawdziwie wiosenna atmosfera! Po chłodnym poranku, gdzie temperatura wyniesie zaledwie 2 stopnie Celsjusza, dzień nabierze tempa. Od godziny 13:00 termometry pokażą już 11 stopni, a wiatr będzie umiarkowany, do 3.0 m/s.

Popołudnie również zapowiada się bardzo przyjemnie! Około godziny 16:00 w Częstochowie będzie bezchmurnie i nadal ciepło, bo aż 11 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 7 stopni, a wiatr może być porywisty, osiągając w porywach nawet 8.0 m/s. Lepiej pamiętać o cieplejszym swetrze!

Niezwykły weekend przed nami

Sobota, 7 marca, to prawdziwy hit weekendu w Częstochowie! Poranek przywita nas czystym niebem i 3 stopniami, ale to dopiero początek. Już w południe temperatura poszybuje do 13 stopni, a po południu osiągnie niesamowite 14 stopni Celsjusza przy bezchmurnym niebie!

Niestety, niedziela, 8 marca, to chmurki i wiatr, ale nadal będzie ciepło! Zaczniemy od 5 stopni i dużego zachmurzenia, by w ciągu dnia osiągnąć 13 stopni. Jednak uwaga – od godziny 13:00 wiatr nasili się, wiejąc z prędkością 5.0 m/s, a wieczorem porywy mogą sięgać aż 11.0 m/s!

Co robić w Częstochowie w weekend?

W taką pogodę mieszkańcy Częstochowy mają mnóstwo opcji! Sobotnie słońce to idealny moment na spacer po Jasnej Górze czy Parku Miniatur Sakralnych. Temperatury pozwolą na swobodne podziwianie uroków miasta bez konieczności zakładania grubych kurtek.

Pamiętajcie jednak o zmianach! Niedziela to dzień na zabezpieczenie przed silnym wiatrem. Jeśli planujecie wyjścia, wybierzcie miejsca osłonięte lub zdecydujcie się na rozrywki pod dachem. Uważajcie na głowę i luźne przedmioty! Dane pogodowe: © OpenWeather

