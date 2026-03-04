Szokujące zmiany w Zakopanem. Deszcz i śnieg zaatakują dziś stolicę Tatr!

Wielki zwrot pogody dziś

Zaczęło się tak niewinnie! Poranek w Zakopanem 4 marca 2026 roku powitał nas mroźną, choć bezchmurną aurą, z temperaturą spadającą do -3 stopni Celsjusza. Odczuwalnie było nawet -5 stopni, co zmroziło krew w żyłach!

Jednak już po południu pogoda pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po niewielkim ociepleniu nadciągnie prawdziwa nawałnica. Odczuwalna temperatura wzrośnie tylko do 2 stopni, zanim rozpocznie się prawdziwy spektakl natury. Nie dajcie się zwieść słońcu!

Deszcz, a potem nagły śnieg zaskoczy wszystkich?

Około godziny 16:00 mieszkańcy i turyści w Zakopanem muszą przygotować się na słabe opady deszczu. To będzie zwiastun większych zmian, które nadejdą wraz z zapadającym zmrokiem.

Największe zaskoczenie czeka nas wieczorem, około 19:00, gdy deszcz zamieni się w słabe opady śniegu! Tak, dobrze czytacie! Biały puch znów pokryje stolicę Tatr, a ciśnienie utrzyma się na poziomie 1027 hPa. To będzie prawdziwy powrót zimy, gdy już nikt się jej nie spodziewał!

Dokładna prognoza godzinowa dla Zakopanego

Poniżej znajdziecie szczegółową prognozę pogody dla Zakopanego na dziś, godzina po godzinie. Sprawdźcie każdą zmianę!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -3°C -5°C 2 m/s Brak 10:00 -1°C -1°C 1 m/s Brak 13:00 4°C 2°C 2 m/s Brak 16:00 3°C 3°C 1 m/s Deszcz 19:00 4°C 4°C 0 m/s Śnieg

Co czeka Zakopane jutro?

Po dzisiejszym pogodowym szaleństwie, jutro, 5 marca 2026 roku, Zakopane odetchnie z ulgą. Poranek będzie łagodny, z temperaturą około 0 stopni Celsjusza i umiarkowanym zachmurzeniem, co da chwilę wytchnienia po śnieżnym wieczorze.

W ciągu dnia temperatura zacznie zdecydowanie rosnąć, osiągając nawet 6 stopni Celsjusza po południu! Wiatr będzie słaby, a zachmurzenie ustąpi miejsca przejaśnieniom. To będzie znacznie spokojniejszy dzień dla wszystkich!

Jak przygotować się na zmiany pogody?

Dziś w Zakopanem niezbędne będzie warstwowe ubieranie się! Od ciepłego płaszcza na mroźny poranek, po kurtkę przeciwdeszczową i solidne buty na popołudniowy deszcz i śnieg. Parasolka to absolutny must-have!

Jeśli planujecie wieczorne wyjście, pamiętajcie o czapce i rękawiczkach, bo nagły opad śniegu może Was zaskoczyć. Lepiej być przygotowanym na wszystko niż narzekać na kapryśną pogodę w stolicy Tatr! Pogoda w Zakopanem zawsze potrafi zaskoczyć.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.