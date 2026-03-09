Bydgoszcz, 9 marca 2026. Temperatury poszybują w górę!

Nadzwyczajny marzec zaskakuje Bydgoszcz

Poniedziałek, 9 marca 2026 roku, jawi się mieszkańcom Bydgoszczy jako dzień pełen kontrastów, prawdziwa huśtawka nastrojów pogodowych. Poranne przymrozki, które jeszcze o 7:00 rano trzymały temperaturę na symbolicznym poziomie minus jednego stopnia Celsjusza, szybko ustąpią miejsca iście wiosennym podmuchom. To dość typowy scenariusz dla przedwiośnia, gdzie natura testuje naszą cierpliwość.

Jednak nie dajmy się zwieść chłodnemu początkowi – dalsza część dnia przyniesie rewolucję na termometrach. W samo południe spodziewamy się już 11 stopni, by po południu osiągnąć zaskakujące 15 stopni Celsjusza, co jak na początek marca jest wartością naprawdę imponującą. Cały dzień upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, bez grama opadów, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.

Szczegółowa prognoza godzinowa Bydgoszcz

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -4°C 3 m/s Brak 10:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 13:00 11°C 9°C 4 m/s Brak 16:00 15°C 14°C 4 m/s Brak 19:00 7°C 4°C 4 m/s Brak

Wtorek – kontynuacja wiosennych zapowiedzi?

Po dzisiejszym, zaskakującym ociepleniu, wielu zadaje sobie pytanie, czy wtorek, 10 marca, utrzyma ten radosny trend. Wszystko wskazuje na to, że Bydgoszcz będzie kontynuować swoją wiosenną passę, choć już z lekką modyfikacją. Poranek ponownie przywita nas rześkim powietrzem, ale temperatura szybko wzrośnie do przyjemnych 11 stopni Celsjusza około godziny 10:00.

Maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie 14 stopni Celsjusza, a co ważne, opady nadal pozostaną jedynie odległym wspomnieniem. Ciśnienie atmosferyczne zacznie jednak powoli spadać, co może zwiastować subtelne zmiany w pogodzie na kolejne dni. Wiatr będzie umiarkowany, a niebo zachmurzy się nieco dopiero późnym popołudniem.

Jak cieszyć się wiosną w Bydgoszczy?

Taka pogoda to idealna okazja, aby pożegnać zimową apatię i wyjść z domu. Pamiętajcie jednak, że temperatury w Bydgoszczy będą mocno się wahać – od przymrozków o poranku do niemal letniego ciepła po południu. Najlepszym rozwiązaniem będzie ubieranie się na cebulkę, co pozwoli na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków.

Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie dzisiaj naszym sprzymierzeńcem! To idealny moment na spacer po Wyspie Młyńskiej, kawę nad Brdą czy po prostu spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Cieszmy się tym, że marzec pozwala nam odetchnąć pełną piersią i naładować baterie przed prawdziwą wiosną.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.