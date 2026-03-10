Bydgoszcz czeka piękny wtorek. Kto by pomyślał, że nadejdzie tak szybko?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-03-10 6:07

Mieszkańcy Bydgoszczy, przygotujcie się na dzień pełen słońca i wiosennego ciepła! Dziś, 10.03.2026, pogoda zaskoczy nas wyjątkowo łaskawym obliczem, z temperaturami znacznie powyżej normy. Czy to już przedsmak lata, czy tylko chwilowa anomalia? Sprawdźmy, co jeszcze czeka nas w najbliższych godzinach i jak zapowiada się jutro.

Szeroki kadr ukazuje rzekę z nabrzeżnymi promenadami, wzdłuż których rozciąga się miejska zabudowa pod jasnoniebieskim, bezchmurnym niebem. W oddali, po lewej stronie, widoczny jest zielony most łukowy z przejeżdżającym czerwonym tramwajem. Na obu brzegach rzeki znajdują się kamienice z czerwonymi dachami, a po prawej wyróżnia się duża, ceglana wieża z kopulastym dachem. Wzdłuż lewej promenady rosną drzewa z młodymi liśćmi, a na chodnikach spacerują ludzie, niektórzy odpoczywają przy stolikach pod białymi parasolami.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Szeroki kadr ukazuje rzekę z nabrzeżnymi promenadami, wzdłuż których rozciąga się miejska zabudowa pod jasnoniebieskim, bezchmurnym niebem. W oddali, po lewej stronie, widoczny jest zielony most łukowy z przejeżdżającym czerwonym tramwajem. Na obu brzegach rzeki znajdują się kamienice z czerwonymi dachami, a po prawej wyróżnia się duża, ceglana wieża z kopulastym dachem. Wzdłuż lewej promenady rosną drzewa z młodymi liśćmi, a na chodnikach spacerują ludzie, niektórzy odpoczywają przy stolikach pod białymi parasolami.

Bydgoszcz łapie wiosenny oddech

Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Bydgoszczy rozpoczyna się dość rześko, ale nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi. To tylko chwilowy stan, zanim nad miastem rozgości się prawdziwa wiosna, która z każdym kolejnym kwadransem będzie coraz wyraźniejsza. Mimo początkowych 3 stopni Celsjusza, odczuwalnie będzie blisko zera, co przypomina, że marzec bywa jeszcze kapryśny.

Jednak już po śniadaniu Bydgoszczanie poczują powiew ocieplenia, a termometry zaczną szybko wspinać się w górę. Dominować będzie bezchmurne niebo, z delikatnym południowym wiatrem, który nie powinien nikomu przeszkadzać w cieszeniu się promieniami słońca. Oby tylko ta piękna aura nie była zwiastunem jakiejś pogodowej pułapki, bo przecież w marcu widzieliśmy już nie takie niespodzianki.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpadyOpis
07:003°C0°C3 m/sBrak opadówbezchmurnie
10:005°C2°C5 m/sBrak opadówbezchmurnie
13:0010°C9°C4 m/sBrak opadówzachmurzenie małe
16:0014°C13°C3 m/sBrak opadówzachmurzenie umiarkowane
19:007°C5°C3 m/sBrak opadówzachmurzenie małe

Jaka pogoda w Bydgoszczy jutro?

Środa, 11 marca 2026 roku, przyniesie do Bydgoszczy dalszy wzrost temperatur, ale już nie z taką dawką słońca jak dziś. Niestety, spodziewać możemy się znacznie większego zachmurzenia, które od rana będzie dominować na niebie. Rano, około 7:00, termometry wskażą 7 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 5 stopni.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć, by w godzinach popołudniowych osiągnąć maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, a szanse na opady deszczu, podobnie jak dziś, pozostaną bliskie zeru. Będzie to idealna pogoda na dłuższy spacer, choć już niekoniecznie na opalanie się w pełnym słońcu. Pamiętajmy o tym, planując środowe aktywności.

Ciesz się wiosną w Bydgoszczy

Taka pogoda to znakomita okazja, aby skorzystać z uroków Bydgoszczy. Dzień będzie idealny na spacer nad Brdą lub wizytę w Myślęcinku, gdzie z pewnością poczujemy pierwsze oznaki budzącej się do życia przyrody. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, ponieważ choć chmury się pojawią, słońce wciąż może dać o sobie znać.

Jeśli planujecie dłuższe wyjście, warto zadbać o ubiór na cebulkę, bo choć w ciągu dnia będzie ciepło, wieczory mogą być nieco chłodniejsze. Taka wiosenna aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, więc odłóżcie telefony i wybierzcie się na długi spacer, by naładować baterie przed kolejnymi, być może już bardziej kapryśnymi, dniami marca.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.