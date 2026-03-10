Bydgoszcz czeka piękny wtorek. Kto by pomyślał, że nadejdzie tak szybko?

Bydgoszcz łapie wiosenny oddech

Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Bydgoszczy rozpoczyna się dość rześko, ale nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi. To tylko chwilowy stan, zanim nad miastem rozgości się prawdziwa wiosna, która z każdym kolejnym kwadransem będzie coraz wyraźniejsza. Mimo początkowych 3 stopni Celsjusza, odczuwalnie będzie blisko zera, co przypomina, że marzec bywa jeszcze kapryśny.

Jednak już po śniadaniu Bydgoszczanie poczują powiew ocieplenia, a termometry zaczną szybko wspinać się w górę. Dominować będzie bezchmurne niebo, z delikatnym południowym wiatrem, który nie powinien nikomu przeszkadzać w cieszeniu się promieniami słońca. Oby tylko ta piękna aura nie była zwiastunem jakiejś pogodowej pułapki, bo przecież w marcu widzieliśmy już nie takie niespodzianki.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady Opis 07:00 3°C 0°C 3 m/s Brak opadów bezchmurnie 10:00 5°C 2°C 5 m/s Brak opadów bezchmurnie 13:00 10°C 9°C 4 m/s Brak opadów zachmurzenie małe 16:00 14°C 13°C 3 m/s Brak opadów zachmurzenie umiarkowane 19:00 7°C 5°C 3 m/s Brak opadów zachmurzenie małe

Jaka pogoda w Bydgoszczy jutro?

Środa, 11 marca 2026 roku, przyniesie do Bydgoszczy dalszy wzrost temperatur, ale już nie z taką dawką słońca jak dziś. Niestety, spodziewać możemy się znacznie większego zachmurzenia, które od rana będzie dominować na niebie. Rano, około 7:00, termometry wskażą 7 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 5 stopni.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć, by w godzinach popołudniowych osiągnąć maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, a szanse na opady deszczu, podobnie jak dziś, pozostaną bliskie zeru. Będzie to idealna pogoda na dłuższy spacer, choć już niekoniecznie na opalanie się w pełnym słońcu. Pamiętajmy o tym, planując środowe aktywności.

Ciesz się wiosną w Bydgoszczy

Taka pogoda to znakomita okazja, aby skorzystać z uroków Bydgoszczy. Dzień będzie idealny na spacer nad Brdą lub wizytę w Myślęcinku, gdzie z pewnością poczujemy pierwsze oznaki budzącej się do życia przyrody. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, ponieważ choć chmury się pojawią, słońce wciąż może dać o sobie znać.

Jeśli planujecie dłuższe wyjście, warto zadbać o ubiór na cebulkę, bo choć w ciągu dnia będzie ciepło, wieczory mogą być nieco chłodniejsze. Taka wiosenna aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, więc odłóżcie telefony i wybierzcie się na długi spacer, by naładować baterie przed kolejnymi, być może już bardziej kapryśnymi, dniami marca.

Dane pogodowe: © OpenWeather

